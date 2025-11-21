Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Нас ждет увлекательное путешествие по живописным уголкам Кавказа! Вы проедете по впечатляющему ущелью через перевал Гумбаши, посетите таинственную Сырную пещеру и древний Шоанинский храм.



Вас ждут чистейшая река Уллу-Муруджу, озеро Кара-Кёль, отражающее горы как зеркало, и великолепный Домбай с канатной дорогой. 5 43 отзыва

Описание экскурсии Путь нашего необычного приключения пройдет через перевал Гумбаши. Вы непременно оцените фантастические панорамы красивейшей дороги, которая проходит через впечатляющее ущелье. После перевала заедем в пещеру Сквозняк, известную как Сырная пещера, с узкими таинственными коридорами. Она состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр. Древнейший Шоанинский храм представляет собой одно из немногих сохранившихся архитектурных свидетельств истории христианства в этих местах. Далее нас ждет горная красавица — чистейшая река Уллу-Муруджу, которую образует слияние двух истоков. Недаром она привлекает ценителей сказочных пейзажей и оригинальных фотосессий. По пути к курортному Домбаю также насладимся очарованием озера Кара-Кёль. Вы увидите, насколько впечатляют здешние виды, а вода очень похожа на нерукотворное зеркало. И конечно, сам прекрасный Домбай с канатной дорогой! На этом знаменитом горнолыжном курорте вы от души погуляете на фоне умопомрачительных горных красот, отдадите должное блюдам национальной кухни и запасетесь сувенирами на местном рынке. Важная информация: По дороге у нас будет еще масса локаций, на которых, по желанию, мы будем останавливаться. Обязательно возьмите с собой паспорт (свидетельство о рождении на ребенка) и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов). Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. Рекомендуем взять солнцезащитные очки, воду, дождевик.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Перевал Гумбаши

Сырная пещера

Шоанинский храм

Горная река Уллу-Муруджу

Озеро Кара-Кёль

Домбай Что включено Услуги гида

Услуги водителя

Трансфер в обе стороны на комфортном авто Что не входит в цену Билет на канатную дорогу в Домбае:/n взрослый - 2700 руб. (до 3008 метров) /n детский - 2000 руб.

Подъём к храму - 300 руб.

Питание: средний чек - 700-800 руб. (по желанию) Где начинаем и завершаем? Начало: Ваш адрес проживания Завершение: Развозим гостей по адресам Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 11 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Важная информация По дороге у нас будет еще масса локаций, на которых, по желанию, мы будем останавливаться

Обязательно возьмите с собой паспорт (свидетельство о рождении на ребенка) и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов)

Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону

Рекомендуем взять солнцезащитные очки, воду, дождевик Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.