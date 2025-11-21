Нас ждет увлекательное путешествие по живописным уголкам Кавказа! Вы проедете по впечатляющему ущелью через перевал Гумбаши, посетите таинственную Сырную пещеру и древний Шоанинский храм.
Вас ждут чистейшая река Уллу-Муруджу, озеро Кара-Кёль, отражающее горы как зеркало, и великолепный Домбай с канатной дорогой.
Описание экскурсииПуть нашего необычного приключения пройдет через перевал Гумбаши. Вы непременно оцените фантастические панорамы красивейшей дороги, которая проходит через впечатляющее ущелье. После перевала заедем в пещеру Сквозняк, известную как Сырная пещера, с узкими таинственными коридорами. Она состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр. Древнейший Шоанинский храм представляет собой одно из немногих сохранившихся архитектурных свидетельств истории христианства в этих местах. Далее нас ждет горная красавица — чистейшая река Уллу-Муруджу, которую образует слияние двух истоков. Недаром она привлекает ценителей сказочных пейзажей и оригинальных фотосессий. По пути к курортному Домбаю также насладимся очарованием озера Кара-Кёль. Вы увидите, насколько впечатляют здешние виды, а вода очень похожа на нерукотворное зеркало. И конечно, сам прекрасный Домбай с канатной дорогой! На этом знаменитом горнолыжном курорте вы от души погуляете на фоне умопомрачительных горных красот, отдадите должное блюдам национальной кухни и запасетесь сувенирами на местном рынке. Важная информация: По дороге у нас будет еще масса локаций, на которых, по желанию, мы будем останавливаться. Обязательно возьмите с собой паспорт (свидетельство о рождении на ребенка) и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов). Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. Рекомендуем взять солнцезащитные очки, воду, дождевик.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Сырная пещера
- Шоанинский храм
- Горная река Уллу-Муруджу
- Озеро Кара-Кёль
- Домбай
Что включено
- Услуги гида
- Услуги водителя
- Трансфер в обе стороны на комфортном авто
Что не входит в цену
- Билет на канатную дорогу в Домбае:/n взрослый - 2700 руб. (до 3008 метров) /n детский - 2000 руб.
- Подъём к храму - 300 руб.
- Питание: средний чек - 700-800 руб. (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес проживания
Завершение: Развозим гостей по адресам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- По дороге у нас будет еще масса локаций, на которых, по желанию, мы будем останавливаться
- Обязательно возьмите с собой паспорт (свидетельство о рождении на ребенка) и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов)
- Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону
- Рекомендуем взять солнцезащитные очки, воду, дождевик
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Н
Надежда
21 ноя 2025
Отличное место.
Т
Тришина
14 ноя 2025
Посетили данную экскурсию 11.11.2025, ну что сказать, лучше гор могут быть только Горы! Экскурсия очень понравилась, гидом у нас был Кирилл(супер парень, знаток своего дела, очень уважительный и доброй души человек) Рассказал много интересного и познавательного, 12 часов пролетели как один миг. Спасибо организаторам и агентству в целом за отлично проведенный отдых! Обязательно обратимся к вам еще❤️
Н
Надежда
11 ноя 2025
Добрый день, хочу выразить огромную!!! Благодарность организатору экскурсии Оксане! За комуникабельность. Гиду и водителю-Кириллу,очень большое спасибо за быстроту, организованность, знания! Человечность!!! Интересно было провести время! Рекомендую всем обращаться в эту компанию, идут на уступки, решают проблеммы. Здоровья вам и процветания! 😘😘😘
Е
Екатерина
9 ноя 2025
08.11 ездили в Домбай, гид Павел. Всю дорогу интересно рассказывал историю каждого города, про кавказскую войну. Было интересно и очень познавательно) виды - шикарные, погода теплая. Павел немного изменил ход
П
Полина
9 ноя 2025
Это было великолепно! Виды прекрасны, положительных эмоций масса. Спасибо большое гиду Темирлану за шикарную экскурсию! Узнали много интересного о природе и истории края. А также огромное спасибо за этот день нашим попутчикам: паре из Красноярска и паре из Москвы. Спасибо ❤️
О
Ольга
8 ноя 2025
Ездили на экскурсию в домбай с Ромой. Всё было супер! Экскурсия прошла весело, не принужденно. Очень много узнали нового, Рома молодец, рассказывал,отвечал на все вопросы. Рекомендую.
Е
Евгений
7 ноя 2025
Душевный Домбай☀️💯👍 Экскурсия шикарная. 12 часов по маршруту Пятигорск- Домбай- Пятигорск пролетели насыщенно, ярко, красочно, вкусно, информативно и познавательно. Все прекрасно, все понравилось. Сердечно благодарим за отличную работу организатора Оксану
Е
Елена
6 ноя 2025
Отличная экскурсия в плане насыщенности. Но ГИД Юрий вообще выше всех похвал. Все точно по времени, четко организовал, задал просто душевную атмосферу. Про его энциклопедические знания материала о Кавказе можно
И
Ирина
29 окт 2025
Все прошло чудесно (хоть и погода немножко подвела, знак, что стоит приехать еще раз). Удобный транспорт, прекрасная компания и замечательный Дмитрий:)
Ж
Женя
28 окт 2025
Добрый день! 20 октября ездили в Домбай. Машина комфортная, приехали во время, ещё и чаем напоили на ГУМ БАШИ 🧡🧡🧡 Спасибо большое гиду Павлу за отличную езду, ща то что не подгонял и за добродушие! А самый главный бонус от поездки это исторический эпос, который нам поведал Павел! Также большое спасибо Оксане и компании Lets.travel.kmv 🧡🧡🧡
Н
Наталья
25 окт 2025
Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Домбай в октябре с нашим замечательным гидом-водителем Алексеем. Обаятельный, внимательный, заботливый, мастер своего дела, не только прекрасный организатор и водитель, но и приятный, остроумный
С
Светлана
19 окт 2025
Добрый день, хотела бы по рекомендовать всем этот тур и в особенности гида Владимира, мерседес виана 636!!! Тур прошел на одном дыхании, красота завораживала, интересно было все, с Владимиром не соскучишься, на протяжении долгого пути он делился с нами увлекательными историями и историческими фактами!!! Советую!!!
П
Павел
18 окт 2025
Спасибо, все понравилось. Красивые виды, гид Алексей много знает фактов и гонял всех по теории. Машина комфортная, не смотря на дороги, путешествие понравилось. Дядя Аслан порадовал продукцией. На вершине холодновато, но впечатлений масса, оно того стоило.
Н
Наталья
17 окт 2025
Огромное спасибо нашему гиду-водителю Павлу за поездку в Домбай. . Несмотря на то, что мы несколько лет назад были в этих местах только в июле месяце, но Домбай в октябре
О
Оксана
16 окт 2025
Вчера были на экскурсии на Домбай в сопровождении гида Антона. Провели замечательно и весело день. Нам повезло с попутчиками и с погодой. Много чего интересного узнали,а красота природы просто незабываема!
