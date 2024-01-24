Именно это так важно сегодня! За два с половиной дня уикенда вам удастся насладиться городами Кавказских Минеральных Вод, великолепными горными пейзажами и кавказским гостеприимством. Итак, если вы задумались о возможности «махнуть на выходные», гостеприимный Кавказ ждет вас!
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие
Приезд в Пятигорск.
Размещение в отеле (заселение с 14:00).
Свободное время.
100 руб. /чел./сутки — курортный сбор в отеле.
Домбай
Завтрак (если предусмотрен, ланч-бокс).
Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны — Домбай.
Домбай — это долина, по кругу ограниченная горами — типичный горный цирк.
Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа — гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.
Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).
Обед на Домбайской поляне (за доп. плату).
Посещение смотровой точки на берегу оз. Кара-Кель в г. Теберда.
Возвращение в Пятигорск.
Свободное время.
Кисловодск и его окрестности, отъезд
Завтрак в кафе отеля (если предусмотрен).
Освобождение номеров.
Экскурсия по Кисловодску и окрестностям.
Знакомство с самым южным городом-курортом КМВ — солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России.
Экскурсанты прогуляются по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.
Экскурсанты побывают у природного памятника горы — Кольцо, которую описал М. Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мери» и о геологическом прошлом которой они услышат.
Обед (за доп. плату).
Экскурсия на Медовые водопады.
Посмотрим на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью.
18:00 Возвращение в Пятигорск.
100 руб. /чел. — экологический сбор на Медовых водопадах.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле г. Пятигорска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название отеля
|Стоимость
|Доп. сутки за номер
|2-мест. / 1-мест. /доп. место
|2-мест. / 1-мест. / доп. место
|«Искра», улучшенный (без завтрака)
|17550/21600/16400
|5800/4450/2450
|«Искра», 1 категории(без завтрака)
|19150/23700/17850
|7000/5250/3000
|Машук»**, номер «Стандарт»
|17450/22250/15350
|5700/4700/2050
|«Интурист»***, номер «Стандарт»
|18350/24350
|6400/5500/-
* в пансионате «Искра» не предусмотрены завтраки.
** стоимость дополнительных суток в отеле «Машук» может меняться в зависимости от дат заезда.
Варианты проживания
Пансионат «Искра»
Пансионат «Искра» расположен в историческом центре Пятигорска, в 300 м от площади Лермонтова и в 200 м от минеральных источников. До курортного парка и парка Цветник можно дойти за несколько минут. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
В каждом номере есть балкон. Из окон открывается вид на горы и город. Все номера оснащены телевизором и холодильником.
В кафе отеля подают блюда европейской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки. Гости также могут заказать диетические блюда.
Гостям предлагаются различные физиотерапевтические процедуры, в том числе массаж и процедуры с минеральной водой. Стойка регистрации пансионата «Искра» работает круглосуточно. В распоряжении гостей помещения для совещаний, билетная касса и настольный теннис.
Отель «Машук»
Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
Гостиница «Интурист»
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака (кроме пансионата «Искра»)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины, завтраки в пансионате «Искра»)
- Входные билеты
- Трансфер аэропорт - отель/отель - аэропорт - 1 600 руб. /машина/в одну сторону
- Канатная дорога в Домбае, все очереди - 2 000 руб. /чел
- Экологический сбор на Медовых водопадах - 100 руб. /чел
- Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
- Встреча / проводы (индивидуальный трансфер)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
- удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Домбая;
- удобную спортивную обувь;
- плащ-дождевик;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальники и наряды для фотосессий;
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- деньги на личные цели.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Во сколько и откуда начинается маршрут?
- Место и время сбора группы: отель 2 день тура, ориентировочно в 06:30.
- Место окончания тура: г. Пятигорск (ориентировочно в 17:30).
Тур заканчивается в 18:00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужны ли наличные деньги с собой?
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Как оплачивать курортный сбор?
В соответствии с ФЗ «О курортном сборе», гости должны самостоятельно оплатить курортный сбор по прибытию в средство размещения (отель) наличными или банковской картой. Сумма курортного сбора не может быть включена в стоимость проживания, а также других услуг.
Сколько человек в группе?
Экскурсионная группа составляет до 35 человек, на некоторых экскурсиях может быть до 50.
Какие есть правила поведения в туре?
Чтобы Ваше путешествие было комфортным и безопасным, ознакомьтесь с правилами поведения во время тура, следование которым обеспечит безопасность, сохранение жизни и здоровья:
Общие положения:
1. Во время путешествия должны иметь: документы, вещи на случай непогоды (брюки, свитер, куртка, шапка, шарф, зонт), удобную обувь спортивного типа, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры.
2. Чтобы Ваши воспоминания остались надолго не забывайте фотоаппарат.
ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! Наш регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы
3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
7. Внимательно слушать экскурсовода.
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.
Во время автобусной экскурсии:
1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса
2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
17. В АВТОБУСАХ НЕ КУРЯТ!
18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.
Во время пешеходной экскурсии:
1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.
Общие меры предосторожности:
1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Организация тура вновь на высоте. Грамотно составлена программа. Было свободное время для покупок. Организаторы были в любое время на связи. Информационная поддержка, комфортный транспорт, грамотные и дружелюбные гиды на месте не давали скучать и замечательно познакомили нас с регионом. Погода также не подвела.