Перевал Гум-Баши — одно из самых красивых мест для встречи заката на Кавказе.
Вы подниметесь по горному серпантину, увидите долину Кубани, плато Бийчесын и панораму Главного Кавказского хребта.
В ясную погоду перед вами откроется Эльбрус, а вечерний свет окрасит снежные вершины в розовые и золотистые оттенки.
Вы подниметесь по горному серпантину, увидите долину Кубани, плато Бийчесын и панораму Главного Кавказского хребта.
В ясную погоду перед вами откроется Эльбрус, а вечерний свет окрасит снежные вершины в розовые и золотистые оттенки.
Описание экскурсии
Горная дорога по серпантину
Путешествие начнётся с подъёма из долины по живописной дороге Карачаево-Черкесии. Чем выше мы будем подниматься, тем чище станет воздух и тем шире — виды вокруг.
Панорамы плато Бийчесын
По пути сделаем остановку на смотровой площадке. Отсюда можно рассмотреть долину реки Кубань и плато Бийчесын.
Перевал Гум-Баши
Здесь открывается панорама Главного Кавказского хребта, а в ясную погоду хорошо виден двуглавый Эльбрус. Простор, чистый горизонт и отсутствие городской суеты делают это место идеальным для встречи заката. Мы останемся на перевале, чтобы увидеть, как меняется цвет снежных вершин — от ярко-белых оттенков к розовым, золотистым и фиолетовым.
Организационные детали
- Отдельно по желанию оплачивается питание. Также вы можете взять перекус с собой
- С вами будет водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Курортном бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 951 туриста
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
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