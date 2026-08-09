Перевал Гум-Баши — одно из самых красивых мест для встречи заката на Кавказе. Вы подниметесь по горному серпантину, увидите долину Кубани, плато Бийчесын и панораму Главного Кавказского хребта. В ясную погоду перед вами откроется Эльбрус, а вечерний свет окрасит снежные вершины в розовые и золотистые оттенки.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Горная дорога по серпантину

Путешествие начнётся с подъёма из долины по живописной дороге Карачаево-Черкесии. Чем выше мы будем подниматься, тем чище станет воздух и тем шире — виды вокруг.

Панорамы плато Бийчесын

По пути сделаем остановку на смотровой площадке. Отсюда можно рассмотреть долину реки Кубань и плато Бийчесын.

Перевал Гум-Баши

Здесь открывается панорама Главного Кавказского хребта, а в ясную погоду хорошо виден двуглавый Эльбрус. Простор, чистый горизонт и отсутствие городской суеты делают это место идеальным для встречи заката. Мы останемся на перевале, чтобы увидеть, как меняется цвет снежных вершин — от ярко-белых оттенков к розовым, золотистым и фиолетовым.

Организационные детали