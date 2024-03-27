SPA-девичник на Кавказе

Групповой тур в Кисловодске
5
3 отзыва
Отправляемся в спа-путешествие, где вас окутают теплом и заботой! Вы исследуете Пятигорск, его архитектуру и восхитительные панорамные виды, Кисловодск с его потрясающими парками, получите всевозможные удовольствия от спа-процедур, вас ждут: массаж, ароматерапия, сауна, бассейны с термальной водой. Мы сделаем все, чтобы подарить вам ощущение гармонии и умиротворения!
SPA-девичник на Кавказе
SPA-девичник на Кавказе
SPA-девичник на Кавказе
Ближайшие даты:
13
янв
20
янв
27
янв
3
фев
10
фев
17
фев
24
фев
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даты

Что вас ожидает:

Виды с вершины Машука
Виды с вершины Машука
Полюбуетесь красотами и выпьете чашечку согревающего кофе на лучшем обзорном пункте
Симфония ароматов
Симфония ароматов
Отдохнете в ароматической парной, окутанной благоуханием эфирных масел, и расслабитесь под шепот природы
Гармония тела и души
Гармония тела и души
Профессиональный массаж смоет напряжение и погрузит вас в океан умиротворения
Финская баня
Финская баня
Расслабите мышцы после активной программы в уютном тепле сауны
Минеральные источники
Минеральные источники
Расслабитесь, насладитесь теплой водой и восстановите свои силы
Красоты Кисловодска
Красоты Кисловодска
Окружающие горы, живописные парки и аллеи, чистый горный воздух – все это сделает ваш отдых особенно приятным и интересным

Программа тура по дням

1 день

Встреча, вечер spa, фуршет

Встречаем вас в аэропорту или ж/д вокзале Минеральных Вод до 12:00.

Тур начинается с теплой встречи и горячего глинтвейна – идеальное начало отдыха.

После приятного знакомства мы отправляемся в удивительное место для вечера – SPA.

Здесь нас ждет настоящий рай для отдыха и расслабления. А еще мы насладимся фуршетом, который поднимет настроение и подарит энергию.

Встреча, вечер spa, фуршетВстреча, вечер spa, фуршет
2 день

Парк «Цветник», гора Машук, финская баня

Сегодня мы отправимся на прогулку по улочкам города Пятигорск, вдыхая чистый воздух и наблюдая прекрасные архитектурные достопримечательности, попробуем кислородные коктейли и нарзан.

Затем мы на канатке поднимемся на вершину горы Машук, где нас ждет потрясающий вид на окружающие горы и ландшафты, здесь мы сможем отдохнуть и выпить чашечку ароматного кофе/глинтвейна, окунувшись в атмосферу гармонии и радости.

Вечером, по окончанию экскурсии, нас ожидает приятное завершение дня – посещение Финской сауны. Здесь мы сможем расслабиться, отдохнуть после активного дня, и насладиться теплом и уютом сауны. Это отличное время для отдыха и восстановления сил перед следующими приключениями.

Парк «Цветник», гора Машук, финская баняПарк «Цветник», гора Машук, финская баняПарк «Цветник», гора Машук, финская баня
3 день

Итальянские термы «Машук Аква-Терм»

Сегодня день в итальянских термах будет наполнен комфортом и релаксом.

Вы начнете день с посещения бассейнов с минеральной водой, которые благотворно влияют на ваш организм и помогут расслабиться.

Затем вы сможете попариться в банях и саунах, получив настоящий релакс для всего тела.

Итальянские термы «Машук Аква-Терм»Итальянские термы «Машук Аква-Терм»Итальянские термы «Машук Аква-Терм»Итальянские термы «Машук Аква-Терм»Итальянские термы «Машук Аква-Терм»
4 день

Обзорная по г. Кисловодск, ароматическая парная, массаж

День тура по курортному городу Кисловодск – это полное погружение в атмосферу здоровья и расслабления.

Сначала мы отправимся на обзорную экскурсию по городу, чтобы узнать его историю и насладиться красотой его улиц, парков и знаменитых источников.

Затем нас ждет ароматическая парная, где вы сможете насладиться богатым выбором ароматов и эфирных масел. Ощутите их благотворное воздействие на ваше тело и душу, расслабьтесь под звуки природы и приятным освещением.

Наконец, вы окунетесь в мир блаженства с помощью профессионального массажа. Успокойте свой ум, расслабьтесь. Массаж поможет снять напряжение, улучшить кровообращение и восстановить энергию вашего организма.

Обзорная по г. Кисловодск, ароматическая парная, массажОбзорная по г. Кисловодск, ароматическая парная, массажОбзорная по г. Кисловодск, ароматическая парная, массажОбзорная по г. Кисловодск, ароматическая парная, массаж
5 день

Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал

Заключительный день нашего спa-тура – время прощания.

С 09:00 до 19:00 мы организуем для вас комфортный трансфер в аэропорт или железнодорожный вокзал. Обратные билеты лучше брать с вылетом после 12:00.

Мы искренне рады, что вы выбрали нас в качестве вашего места пребывания. Спасибо за приятное время, проведенное вместе. До новых встреч!

Проживание

Тур предусматривает проживание в одной из гостиниц Пятигорска в стандартных номерах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:

Категория номераДвухместноеОдноместное
Стандарт69 90079 900

Ниже указаны возможные гостиницы проживания. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Бристоль

3 ночи

Спа-отель «Бристоль» находится в Пятигорске, в культурном и деловом районе города.

К размещению гостей представлены уютные номера различных категорий. Все они выполнены в стиле аристократического лоска старой Англии. Они включают в себя все необходимое для комфортного проживания.

Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки за приемлемую цену. Сытно поесть можно в местном ресторане "a-la carte". На территории работает пивной бар.

Специально для деловых людей здесь обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек. В нем есть современная техника и вся необходимая мебель.

В шаговой доступности есть много различных достопримечательностей города, например: Лермонтовская галерея, Провал, место дуэли Лермонтова, грот Дианы, Цветник и другие.

БристольБристольБристольБристольБристольБристоль

Маск

3 ночи

Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.

Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.

На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.

Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».

МаскМаскМаскМаскМаскМаск

Отель «Парус»

3 ночи

Спа-отель «Парус» находится в прекрасном районе Пятигорска, недалеко от озера «Новопятигорское».

Каждый номер обустроен в стиле минимализм. Гостей порадует комфортабельная мебель, современная техника, телефон, балкон, а также WI-FI. Из окон номеров открывается чудесный вид на лес или озеро в зависимости от категории размещения.

На территории работает кафе, где каждый может заказать блюда на свой вкус и предпочтение.

СПА-Зона отеля представляет собой подогреваемый бассейн, уникальную сауну, традиционный хамам, ледяную купель. Расстояние до аэропорта «Минеральные воды» составляет - 21,4 км, а до железнодорожного вокзала - 4,4 км.

Отель «Парус»Отель «Парус»Отель «Парус»Отель «Парус»Отель «Парус»Отель «Парус»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Входные билеты в комплекс термальных источников «машук аква терм»
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Один фуршет
  • Питание: завтраки
  • Подъем по канатной дороге на гору машук
  • Посещение spa по программе
  • Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: аэропорт – гостиница – аэропорт
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Курортный сбор
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Одноместное размещение — 10 000 руб. /весь период тура
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • наряды для фотосессий;
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • принадлежности для бассейна: купальник / плавки, полотенца, тапочки (не одноразовые);
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • удобную одежду по сезону;
  • удобную спортивную туристическую обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где начинается и заканчивается тур?

Место и время сбора группы:

Г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал.

Место и время завершения тура:

Г. Минеральные Воды. Трансфер групповой с 9:00 до 19:00.

В данный тур можно только девушкам?

Тур планируется только для девушек, но мы можем рассчитать стоимость данного тура для индивидуальной группы туристов.

Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?

Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
27 мар 2024
Организация прекрасная
Д
6 мар 2024
Отличный организатор, поедем еще!
Отличный организатор, поедем еще!Отличный организатор, поедем еще!Отличный организатор, поедем еще!Отличный организатор, поедем еще!
С
26 фев 2024
Нас сопровождала принимающая сторона. Они нашли прекрасного человека из местных по имени Абдуррахман, который оказался и крутым инструктором, и профессиональным гидом, и квалифицированным остеопатом. Он сделал наш тур безумно увлекательным приключением!
Спасибо!
Нас сопровождала принимающая сторона. Они нашли прекрасного человека из местных по имени Абдуррахман, который оказался иНас сопровождала принимающая сторона. Они нашли прекрасного человека из местных по имени Абдуррахман, который оказался и

Тур входит в следующие категории Кисловодска

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыSPA

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