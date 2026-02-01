-
Индивидуальный тур на Кавказ с посещением мест на выбор
Рассмотреть все стороны Эльбруса, проникнуться местной природой, прогуляться до водопадов в Джилы-Су
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, время встречи зависит ...
«Обзорная экскурсия по городам КМВ — 3-9 ч (зависит от городов)»
28 фев в 08:00
1 мар в 08:00
62 100 ₽
69 000 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомство с Эльбрусом: 3 дня в Приэльбрусье
Обзорно-ознакомительный тур в Чегемское ущелье (параплан) и Приэльбрусье. Мини-группа до 8 человек
12 июн в 10:00
9 мая в 10:00
от 29 400 ₽ за человека
Туда, где горы и минеральная вода: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Домбай
Прогуляться по паркам и улочкам курортов, подняться выше 3000 метров и отведать кавказских блюд
Начало: Аэропорт Минеральные Воды (ближайший к Кисловодску...
«Сегодня прогуляемся по Кисловодску и увидим все главные достопримечательности курорта»
1 окт в 15:00
47 000 ₽ за человека
