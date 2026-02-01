Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Кисловодске, цены от 29 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

1 чел. По популярности Джиппинг На машине Джип-туры 3 дня 10% 1 отзыв Индивидуальный тур на Кавказ с посещением мест на выбор Рассмотреть все стороны Эльбруса, проникнуться местной природой, прогуляться до водопадов в Джилы-Су Начало: Минеральные Воды, аэропорт, время встречи зависит ... «Обзорная экскурсия по городам КМВ — 3-9 ч (зависит от городов)» 62 100 ₽ 69 000 ₽ за всё до 4 чел. На параплане 3 дня Знакомство с Эльбрусом: 3 дня в Приэльбрусье Обзорно-ознакомительный тур в Чегемское ущелье (параплан) и Приэльбрусье. Мини-группа до 8 человек от 29 400 ₽ за человека На машине 6 дней Туда, где горы и минеральная вода: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Домбай Прогуляться по паркам и улочкам курортов, подняться выше 3000 метров и отведать кавказских блюд Начало: Аэропорт Минеральные Воды (ближайший к Кисловодску... «Сегодня прогуляемся по Кисловодску и увидим все главные достопримечательности курорта» 47 000 ₽ за человека Все туры Кисловодска

Изучение достопримечательностей города Кисловодска нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Кисловодске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026