Ночные туры – туры в Кисловодске

Найдено 3 тура в категории «Ночные туры» в Кисловодске, цены от 45 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Кавказ для вас в индивидуальном туре: горный Кисловодск, легендарный Домбай и Верхняя Балкария
На машине
4 дня
-
10%
9 отзывов
Кавказ для вас в индивидуальном туре: горный Кисловодск, легендарный Домбай и Верхняя Балкария
Увидеть вершины Кавказа, прикоснуться к истории горцев и прокатиться по альпийским лугам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
Завтра в 08:00
23 ноя в 08:00
89 550 ₽99 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур на Кавказ с посещением мест на выбор
На машине
3 дня
-
10%
1 отзыв
Индивидуальный тур на Кавказ с посещением мест на выбор
Рассмотреть все стороны Эльбруса, проникнуться местной природой, прогуляться до водопадов в Джилы-Су
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, время встречи зависит ...
Завтра в 08:00
23 ноя в 08:00
62 100 ₽69 000 ₽ за всё до 4 чел.
Туда, где горы и минеральная вода: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Домбай
На машине
6 дней
Туда, где горы и минеральная вода: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Домбай
Прогуляться по паркам и улочкам курортов, подняться выше 3000 метров и отведать кавказских блюд
Начало: Аэропорт Минеральные Воды (ближайший к Кисловодску...
4 июн в 15:00
45 000 ₽ за человека

