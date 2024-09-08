скидка
10%
4 дня
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
Завтра в 08:00
19 окт в 08:00
8490076 410₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
3 дня
Индивидуальный тур в Северное Приэльбрусье с посещением мест на выбор
Рассмотреть все стороны Эльбруса, побывать на плато Бермамыт и прогуляться до водопадов в Джилы-Су
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, время встречи зависит ...
Завтра в 08:00
19 окт в 08:00
6700060 300₽ за всё до 4 чел.
3 дня
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечер...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
50 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТарасова8 сентября 2024Это было настоящее приключение, полное захватывающих видов, интересной истории и теплого гостеприимства местных жителей. Наш маршрут включал в себя посещение удивительных
- ИИрина7 августа 2024Данная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любит свой край и готов
- ТТатьяна7 июня 2024Путешествовали семьей, двое взрослых и ребенок 11 лет. Давно мы не испытывали столько эмоций! Это был потрясающий тур!!! Восторг!!! «Кавказ
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «На выходные»
Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Кисловодске в октябре 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 50 000 до 76 410 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур в Кисловодске на 2024 год на выходные, 5 ⭐ отзывов, цены от 50000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь