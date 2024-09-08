Туры выходного дня в Кисловодске

Найдено 3 тура в категории «На выходные» в Кисловодске, цены от 50 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
На машине
скидка
10%
5 отзывов
4 дня
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
Завтра в 08:00
19 окт в 08:00
8490076 410 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур в Северное Приэльбрусье с посещением мест на выбор
На машине
скидка
10%
3 дня
Индивидуальный тур в Северное Приэльбрусье с посещением мест на выбор
Рассмотреть все стороны Эльбруса, побывать на плато Бермамыт и прогуляться до водопадов в Джилы-Су
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, время встречи зависит ...
Завтра в 08:00
19 окт в 08:00
6700060 300 за всё до 4 чел.
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Конные прогулки
3 дня
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечер...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
50 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Тарасова
    8 сентября 2024
    Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
    Это было настоящее приключение, полное захватывающих видов, интересной истории и теплого гостеприимства местных жителей. Наш маршрут включал в себя посещение удивительных
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    мест, таких как Джилы-Су, Домбай, Кисловодск и его окрестности. Каждое новое утро начиналось с восхитительных пейзажей гор и свежего воздуха, что придавало невероятные силы для предстоящих походов и экскурсий. Гиды прекрасно знали свои места и делились невероятными историями о культуре и традициях региона. Я обязательно рекомендую тур по Северному Кавказу всем любителям природы и приключений. Это место полное магии, где каждый найдет что-то для себя. Огромное спасибо организаторам за незабываемые впечатления и профессионализм!

    Это было настоящее приключение, полное захватывающих видов, интересной истории и теплого гостеприимства местных жителейЭто было настоящее приключение, полное захватывающих видов, интересной истории и теплого гостеприимства местных жителейЭто было настоящее приключение, полное захватывающих видов, интересной истории и теплого гостеприимства местных жителей
  • И
    Ирина
    7 августа 2024
    Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
    Данная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любит свой край и готов
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    его показать во всей красе, а не просто организоваться времяпрепровождение на 4 дня. Спойлер: так и получилось, но обо всем по порядку. Забронировав экскурсию через сайт Виктор вышел на связь очень быстро, сразу задал наводящие вопросы, ответил на мои и далее я уже совершенно расслабилась. Из аэропорта забрали и сразу повезли показывать красоты: Долину Нарзанов, вид на Эльбрус, заехали испробовать кавказские вкусняшки и выслушать изумительные рассказы о том, что перед глазами. Потом нас уставших и довольных привезли в милый домик с террасой, в котором были учтены любые мелочи. Захотел чаю - вот тебе горный чай, захотел освежиться после экскурсии - вот тебе ароматные и чистые полотенца, шампунь и гель для душа ну и так далее. 2 день был выделен под Домбай - у меня не хватит словарного запаса чтобы описать тот восторг, что довелось испытать. Главное, что нужно отметить - было комфортно, быстро, удобно. Нам показали настолько интересные места вдали от основной тропы, что было просто невозможно не быть довольными. На 3 день экскурсии были на выбор и нам, после выслушивания наших запросов, был предложен Актопрак и вот прям в самое сердечко. Еще были водопады, озера и много много красоты! Ну и Пятигорск - прекрасная звезда того дня) 4 день занял Кисловодск - казалось бы, что можно смотреть целый день в одном небольшом городе? Как оказалось - можно, нам даже не хватило времени на все хотелки, но это значит, что прилетим еще раз! Что было важным для меня: Виктор учел абсолютно все пожелания, поменял местами дни экскурсий в связи с погодой (заранее), домик предоставил чистейший, машины удобные (я прекрасно выспалась на заднем сидении), спокойно отреагировал на то, что мы резко поменяли решение не ехать в одно из мест и сразу предложил другое! Итак, если мне предстоит полет в Минеральные Воды - я буду сразу обращаться к Виктору, так как город Кисловодск теперь синоним Виктора для меня) Виктор, спасибо!

    Данная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любит
  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
    Путешествовали семьей, двое взрослых и ребенок 11 лет. Давно мы не испытывали столько эмоций! Это был потрясающий тур!!! Восторг!!! «Кавказ
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    для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор». Тур пришелся на конец мая - начало июня. Очень повезло с погодой. Чистейший горный воздух, умеренный континентальный климат. Формат тура идеальный. Организация на высоте. Виктор, огромное спасибо Вам за столь насыщенный, продуманный и гибкий маршрут! За Ваши рассказы и истории, за легенды, за любовь к своему краю, за это невероятное путешествие! За каждый день, проведеный в единении с природой, завораживающей своей красотой. Это сказочный край. Невероятные пейзажи, красивейшие дороги, величественный Эльбрус, заснеженные горные вершины, живописные ущелья, удивительное урочище Джилы-Су, мощные, красивейшие водопады, завораживающий Домбай, горные реки, старинные улицы Кисловодска, крупнейший парк Европы, многочисленные источники с целебной водой, всего не перечислить. Здесь важны не только конечные точки маршрутов, но и каждый километр пути. Это надо обязательно увидеть и влюбиться, а затем вернуться и не раз. Мы очень удачно продлили путешествие на один день, что позволило в середине тура передохнуть, насладиться впечатлениями, уделить время прогулке по городу и с новыми силами отправиться на очередное знакомств о со сказочным краем. Путешествовали на комфортном автомобиле, Виктор встречал и провожал нас в аэропорту. Проживали в небольшом комфортном домике, все продумано до мелочей, все необходимое в наличии, бытовая техника, посуда, TV, санузел и прочее, уютная терраса и т. п. Помимо экскурсий, благодаря Виктору, попробовали блюда истиной национальной кухни. Это лучший тур для первой встречи с Северным Кавказом. Очень комфортный. Виктор, огромное спасибо Вам и Азамату за незабываемое путешествию!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «На выходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
  2. Индивидуальный тур в Северное Приэльбрусье с посещением мест на выбор
  3. Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Эльбрус
  2. Медовые водопады
  3. Плато Бермамыт
  4. Кисловодский парк
  5. Нарзанная галерея
  6. Джилы-су
  7. Храм Тхаба-Ерды
  8. Голубое озеро
  9. Чегемское ущелье
  10. Приэльбрусье
Сколько стоит тур в Кисловодске в октябре 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 50 000 до 76 410 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур в Кисловодске на 2024 год на выходные, 5 ⭐ отзывов, цены от 50000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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