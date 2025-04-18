В июле – туры в Кисловодске

Найдено 3 тура в категории «В июле» в Кисловодске, цены от 15 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Кавказ для вас в индивидуальном туре: горный Кисловодск, легендарный Домбай и Верхняя Балкария
На машине
4 дня
-
10%
6 отзывов
Кавказ для вас в индивидуальном туре: горный Кисловодск, легендарный Домбай и Верхняя Балкария
Увидеть вершины Кавказа, прикоснуться к истории горцев и прокатиться по альпийским лугам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
Завтра в 08:00
2 июн в 08:00
89 100 ₽99 000 ₽ за всё до 4 чел.
Перезагрузка в компании гор, лесов и водопадов: выходные на просторах Джилы-Су и Бермамыта
Джиппинг
На машине
2 дня
Перезагрузка в компании гор, лесов и водопадов: выходные на просторах Джилы-Су и Бермамыта
Отдохнуть наедине с собой и первозданной природой и налюбоваться инопланетными пейзажами Кавказа
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или ваш отель в Минеральных В...
7 июн в 08:00
14 июн в 08:00
15 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур в Северное Приэльбрусье с посещением мест на выбор
На машине
4 дня
-
10%
Индивидуальный тур в Северное Приэльбрусье с посещением мест на выбор
Рассмотреть все стороны Эльбруса, побывать на плато Бермамыт и прогуляться до водопадов в Джилы-Су
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, время встречи зависит ...
Завтра в 08:00
2 июн в 08:00
94 050 ₽104 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    18 апреля 2025
    Кавказ для вас в индивидуальном туре: горный Кисловодск, легендарный Домбай и Верхняя Балкария
    Восхищена поездкой на Кавказ, и прежде всего блестящей организацией тура Виктором. Заботливое сопровождение, прекрасный стильный дизайнерский домик, интересные экскурсии, которые
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    варьировались в зависимости от моих желаний. Все это было и дальше больше! Часть экскурсий Виктор проводил сам, а часть прекрасные гиды и люди - Мария и Павел. Ну и плюс с погодой повезло. Друзья восхищены фото с поездки, и я всем с удовольствием рекомендую именно индивидуальные туры от Виктора!

  • Е
    Екатерина
    13 октября 2024
    Кавказ для вас в индивидуальном туре: горный Кисловодск, легендарный Домбай и Верхняя Балкария
    Спасибо большое Виктору за наши прекрасные каникулы! Организация: на высшем уровне, учитываются любые хотелки, а также погодные условия при планировании маршрута. Проживание:
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    Очаровательный маленький домик со всеми удобствами и безупречным дизайном. Так как нас было трое, то один человек спал на диване. Диван для этого подходящий (кому это важно)))! Сопровождение гида: Виктор с нами был первый день. Прекрасный гид! Следующие два дня с нами был другой гид, нам он понравился меньше, было мало рассказов о истории региона, но зато была возможность побыть наедине с природой и со своими впечатлениями. Для тех, кому принципиален формат экскурсии, могу порекомендовать заранее писать Виктору о пожеланиях и по гидам в том числе. Общее впечатление: Дух захватывает! Эмоции переполняют! Природа необыкновенной красоты! Дорога на Домбай осенью - это яркие краски, праздничный наряд. Горы кажутся вертикальными и очень близкими. По дороге на Джилы Су открывают другие виды, похоже на неровно застеленное плюшевое одеяло. Восторг! Однозначно рекомендую!

    Спасибо большое Виктору за наши прекрасные каникулы!Спасибо большое Виктору за наши прекрасные каникулы!Спасибо большое Виктору за наши прекрасные каникулы!Спасибо большое Виктору за наши прекрасные каникулы!Спасибо большое Виктору за наши прекрасные каникулы!Спасибо большое Виктору за наши прекрасные каникулы!Спасибо большое Виктору за наши прекрасные каникулы!Спасибо большое Виктору за наши прекрасные каникулы!Спасибо большое Виктору за наши прекрасные каникулы!Спасибо большое Виктору за наши прекрасные каникулы!
  • Т
    Тарасова
    8 сентября 2024
    Кавказ для вас в индивидуальном туре: горный Кисловодск, легендарный Домбай и Верхняя Балкария
    Это было настоящее приключение, полное захватывающих видов, интересной истории и теплого гостеприимства местных жителей. Наш маршрут включал в себя посещение удивительных
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    мест, таких как Джилы-Су, Домбай, Кисловодск и его окрестности. Каждое новое утро начиналось с восхитительных пейзажей гор и свежего воздуха, что придавало невероятные силы для предстоящих походов и экскурсий. Гиды прекрасно знали свои места и делились невероятными историями о культуре и традициях региона. Я обязательно рекомендую тур по Северному Кавказу всем любителям природы и приключений. Это место полное магии, где каждый найдет что-то для себя. Огромное спасибо организаторам за незабываемые впечатления и профессионализм!

    Это было настоящее приключение, полное захватывающих видов, интересной истории и теплого гостеприимства местных жителейЭто было настоящее приключение, полное захватывающих видов, интересной истории и теплого гостеприимства местных жителейЭто было настоящее приключение, полное захватывающих видов, интересной истории и теплого гостеприимства местных жителей

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «В июле»

Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Кавказ для вас в индивидуальном туре: горный Кисловодск, легендарный Домбай и Верхняя Балкария
  2. Перезагрузка в компании гор, лесов и водопадов: выходные на просторах Джилы-Су и Бермамыта
  3. Индивидуальный тур в Северное Приэльбрусье с посещением мест на выбор
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Эльбрус
  2. Медовые водопады
  3. Плато Бермамыт
  4. Нарзанная галерея
  5. Джилы-су
  6. Храм Тхаба-Ерды
  7. Голубое озеро
  8. Чегемское ущелье
  9. Тебердинский заповедник
Сколько стоит тур в Кисловодске в мае 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "В июле" можно забронировать 3 тура от 15 000 до 94 050 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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