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Очаровательный маленький домик со всеми удобствами и безупречным дизайном. Так как нас было трое, то один человек спал на диване. Диван для этого подходящий (кому это важно)))! Сопровождение гида: Виктор с нами был первый день. Прекрасный гид! Следующие два дня с нами был другой гид, нам он понравился меньше, было мало рассказов о истории региона, но зато была возможность побыть наедине с природой и со своими впечатлениями. Для тех, кому принципиален формат экскурсии, могу порекомендовать заранее писать Виктору о пожеланиях и по гидам в том числе. Общее впечатление: Дух захватывает! Эмоции переполняют! Природа необыкновенной красоты! Дорога на Домбай осенью - это яркие краски, праздничный наряд. Горы кажутся вертикальными и очень близкими. По дороге на Джилы Су открывают другие виды, похоже на неровно застеленное плюшевое одеяло. Восторг! Однозначно рекомендую!