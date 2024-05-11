Встречаемся в Минеральных Водах. Заберём вас из аэропорта, с ж. -д. вокзала или из вашего отеля и отправимся в урочище Джилы-Су по живописной дороге: из окна машины будем любоваться горными вершинами и отвесными скалами. Окажемся на высоте 2380 метров у подножия северного склона Эльбруса — высочайшей точки в Европе! А с горы Шатжатмаз сделаем эффектные кадры на фоне вершины.

Держим курс на другую планету, то есть в ущелье реки Харбаз, к скалам Аватарам. Вы увидите каменные островки, будто парящие над окрестностью — чем не пейзаж фантастической Пандоры из фильма «Аватар»?

Прогуляемся к водопадам Каракая-Су и Эмир, шумным и величественным, по пути вдыхая свежий горный воздух и любуясь окрестностями. Если останется время, на обратном пути заедем в Долину нарзанов, где из земли пробиваются 20 мощных минеральных источников, обладающих целебными свойствами.

Вечером заселимся в отель в Кисловодске или в гостевой дом «Долина Нарзанов».