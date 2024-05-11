2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Авторский тур в Кисловодске

Сфотографировать Эльбрус с лучших ракурсов и увидеть инопланетные пейзажи Джилы-Су

Прочь заботы, дела и дедлайны! Отправляемся в горы Кавказа, чтобы остаться наедине с природой и проветрить голову, расслабиться в окружении скал и лесов и сменить городской гул на шум водопадов и тишину ущелий.

За 2 дня проедем по урочищу Джилы-Су и увидим причудливые скалы Аватары — будто с планеты Пандора, на внедорожнике доберёмся даже до самых труднодоступных мест плато Бермамыт и полюбуемся Эльбрусом.
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Ближайшие даты:
11
мая
18
мая
25
мая
1
июн
8
июн
15
июн
22
июн
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В туре возможно участие детей.

Проживание. Будем жить в гостевом доме «Долина Нарзанов» или в отеле в Кисловодске, 2-местное размещение с удобствами в номере.

Питание. В программу включён завтрак в отеле. Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Урочище Джилы-Су и ущелье реки Харбаз

Встречаемся в Минеральных Водах. Заберём вас из аэропорта, с ж. -д. вокзала или из вашего отеля и отправимся в урочище Джилы-Су по живописной дороге: из окна машины будем любоваться горными вершинами и отвесными скалами. Окажемся на высоте 2380 метров у подножия северного склона Эльбруса — высочайшей точки в Европе! А с горы Шатжатмаз сделаем эффектные кадры на фоне вершины.

Держим курс на другую планету, то есть в ущелье реки Харбаз, к скалам Аватарам. Вы увидите каменные островки, будто парящие над окрестностью — чем не пейзаж фантастической Пандоры из фильма «Аватар»?

Прогуляемся к водопадам Каракая-Су и Эмир, шумным и величественным, по пути вдыхая свежий горный воздух и любуясь окрестностями. Если останется время, на обратном пути заедем в Долину нарзанов, где из земли пробиваются 20 мощных минеральных источников, обладающих целебными свойствами.

Вечером заселимся в отель в Кисловодске или в гостевой дом «Долина Нарзанов».

Урочище Джилы-Су и ущелье реки ХарбазУрочище Джилы-Су и ущелье реки ХарбазУрочище Джилы-Су и ущелье реки ХарбазУрочище Джилы-Су и ущелье реки Харбаз
2 день

Плато Бермамыт

Позавтракаем, разместимся в машине и отправимся на плато Бермамыт. Добраться сюда непросто, но наш внедорожник преодолеет даже самые непроходимые дороги. Полюбуемся причудливыми горными массивами, несимметричными и будто хаотичными скалами, высокими каменными столбами и изрезанными каньонами. Вас ждёт один из лучших видов на Эльбрус — сюда приезжают за самыми эффектными кадрами.

У вас будет время побыть наедине с собой, тишиной и природой: вдоволь надышаться свежими ароматами, пофотографироваться или помедитировать, глядя на горные громады.

Затем отправимся в аэропорт, на ж. -д. вокзал или доставим вас к вашему отелю.

Плато БермамытПлато БермамытПлато БермамытПлато БермамытПлато БермамытПлато БермамытПлато БермамытПлато БермамытПлато Бермамыт

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Курортные сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш отель, 6:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш отель, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Кисловодска

ИндивидуальныеГрупповыеДжиппингПрирода и пейзажиНа машинеМожно с детьмиЛетниеГорыАктивный отдыхВсе турыЭльбрусПопулярные местаДжилы-суДжип-турыПерезагрузкаВодопадыПлато Бермамыт

Похожие туры из Кисловодска

На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
Загадать желание, увидев падающую звезду на Бермамыте, и ощутить свежесть Чегемских водопадов
Аэропорт Минеральные Воды, время прилета до 12:30
12 июля
26 июля
9 авг
30 000 за человека
Жемчужины Кавказа: исторический Пятигорск, живописный Кисловодск, горный Домбай
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Жемчужины Кавказа: исторический Пятигорск, живописный Кисловодск, горный Домбай
Прикоснуться к истории Кавказских Минеральных Вод, увидеть Эльбрус и сравнить хычины двух республик
Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
30 мая
31 мая
1 июня
25 июня
79 900 за всё до 4 чел.
Три дня на Кавказе: Кисловодск, Домбай и Чегемские водопады
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три дня на Кавказе: Кисловодск, Домбай и Чегемские водопады
Подняться на канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара и полюбоваться закатом с видом на Эльбрус
Аэропорт Минеральные воды, 12:00Ж/Д вокзал Кислово...
17 мая
31 мая
30 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Кисловодске
Все туры из Кисловодска
All Airlines
ХорошоТам