Сфотографировать Эльбрус с лучших ракурсов и увидеть инопланетные пейзажи Джилы-Су
Прочь заботы, дела и дедлайны! Отправляемся в горы Кавказа, чтобы остаться наедине с природой и проветрить голову, расслабиться в окружении скал и лесов и сменить городской гул на шум водопадов и тишину ущелий.
За 2 дня проедем по урочищу Джилы-Су и увидим причудливые скалы Аватары — будто с планеты Пандора, на внедорожнике доберёмся даже до самых труднодоступных мест плато Бермамыт и полюбуемся Эльбрусом.
Ближайшие даты:
11 мая
18 мая
25 мая
1 июн
8 июн
15 июн
22 июн
Ещё даты
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
9 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Организационные детали
В туре возможно участие детей.
Проживание. Будем жить в гостевом доме «Долина Нарзанов» или в отеле в Кисловодске, 2-местное размещение с удобствами в номере.
Питание. В программу включён завтрак в отеле. Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
1 день
Урочище Джилы-Су и ущелье реки Харбаз
Встречаемся в Минеральных Водах. Заберём вас из аэропорта, с ж. -д. вокзала или из вашего отеля и отправимся в урочище Джилы-Су по живописной дороге: из окна машины будем любоваться горными вершинами и отвесными скалами. Окажемся на высоте 2380 метров у подножия северного склона Эльбруса — высочайшей точки в Европе! А с горы Шатжатмаз сделаем эффектные кадры на фоне вершины.
Держим курс на другую планету, то есть в ущелье реки Харбаз, к скалам Аватарам. Вы увидите каменные островки, будто парящие над окрестностью — чем не пейзаж фантастической Пандоры из фильма «Аватар»?
Прогуляемся к водопадам Каракая-Су и Эмир, шумным и величественным, по пути вдыхая свежий горный воздух и любуясь окрестностями. Если останется время, на обратном пути заедем в Долину нарзанов, где из земли пробиваются 20 мощных минеральных источников, обладающих целебными свойствами.
Вечером заселимся в отель в Кисловодске или в гостевой дом «Долина Нарзанов».
2 день
Плато Бермамыт
Позавтракаем, разместимся в машине и отправимся на плато Бермамыт. Добраться сюда непросто, но наш внедорожник преодолеет даже самые непроходимые дороги. Полюбуемся причудливыми горными массивами, несимметричными и будто хаотичными скалами, высокими каменными столбами и изрезанными каньонами. Вас ждёт один из лучших видов на Эльбрус — сюда приезжают за самыми эффектными кадрами.
У вас будет время побыть наедине с собой, тишиной и природой: вдоволь надышаться свежими ароматами, пофотографироваться или помедитировать, глядя на горные громады.
Затем отправимся в аэропорт, на ж. -д. вокзал или доставим вас к вашему отелю.
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш отель, 6:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш отель, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 2153 туристов
Приветствую тебя, путник, на гостеприимной кавказской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа.
Моя команда состоит из опытных гидов, влюблённых в горы! Мы объединили знания и опыт для организации необычных туров, насыщенных культурой, историей, традиционной кавказской кухней и невероятными пейзажами. В нашем арсенале: однодневные экскурсии и многодневные туры, джип-туры, экстрим-туры, активный отдых, этнотуризм! Круглый год для вас разнообразное меню путешествий, захватывающие дух локации, веселая компания — наша надежная команда.
Хочешь отдохнуть так, чтобы помнить об этом всю жизнь? Ждём тебя! До встречи!