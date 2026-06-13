Александр проводит ещё 2 экскурсии

князьях. Вы услышите истории о Батые, Дмитрии Донском, Иване III и других значимых личностях. Пройдете через Пятницкие ворота, спуститесь по Владимирскому тракту и прогуляетесь по набережной. Экскурсия начнется от храма Иоанна Богослова и завершится на Водовозном переулке. Откройте для себя тайны Коломны и почувствуйте ее историю в ночной тишине

Описание экскурсии

Исторический центр в вуали ночи

За три часа вы охватите главные достопримечательности Коломны — кремль и посад. И все это время вас будут сопровождать «призраки» былых времен: Иван Грозный и Дмитрий Донской, Иван III и Софья Палеолог, а в бойнице Маринкиной башни или в темных закутках города, возможно, вы даже повстречаете Марину Мнишек. Проходя через Пятницкие ворота, прислушаетесь к голосу стражника и звону набата. Спуститесь по Владимирскому тракту и прогуляетесь по набережной, где ночью собака тайно сходит с постамента и, громыхая деревянными колесами с железными обручами, везет бочку с водой в калачную, чтобы коломенцы с утра насладились свежим калачом и «… не дошли до ручки» (о происхождении этого фразеологизма поговорим отдельно!)

Калейдоскоп коломенских историй

Вы услышите интересный рассказ о Батые, сыне Чингисхана Кюлькане и плаче 40 коломенских красавец, о гибели города от татарских орд и его возрождении, о юности Дмитрия и его величии на поле Куликовом. Я также расскажу о создании старинных монастырей, Коломенской епархии и возрождении традиций православия на коломенской земле после падения Константинополя. Кроме того, вы откроете тайны рождения Великого князя Василия III и строительства кремля, выясните роль Ивана IV в становлении города. И послушаете о том, как воссоздавалась Старая Коломна в постсоветское время.

Организационные детали