Александр проводит ещё 2 экскурсии

  1. Россия
  2. Экскурсии

Коломенский кремль под покровом ночи

Погрузиться в прошлое города в компании историй о великих событиях и мифов о легендарных личностях

Александр
Александр – Гид из Коломны
Приглашаю на атмосферную прогулку 👣 по Старой Коломне, когда улицы темны и пустынны, и лишь фонари с подсветкой освещают дорогу.

Вы услышите о монгольских завоевателях, великих русских князьях и женах самозванцев, узнаете о возрождении православных традиций, откроете кремлевские тайны и в ярких деталях представите, как жил и развивался наш удивительный город 🏙️.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Коломенский кремль под покровом ночи
Коломенский кремль под покровом ночи

Что вас ожидает

Исторический центр в вуали ночи
За три часа вы охватите главные достопримечательности 🏛️ Коломны — кремль и посад. И все это время вас будут сопровождать «призраки» былых времен: Иван Грозный и Дмитрий Донской, Иван III и Софья Палеолог, а в бойнице Маринкиной башни или в темных закутках города, возможно, вы даже повстречаете Марину Мнишек. Проходя через Пятницкие ворота, прислушаетесь к голосу стражника и звону набата. Спуститесь по Владимирскому тракту и прогуляетесь 👣 по набережной, где ночью собака тайно сходит с постамента и, громыхая деревянными колесами с железными обручами, везет бочку с водой в калачную, чтобы коломенцы с утра насладились свежим калачом и «…не дошли до ручки» (о происхождении этого фразеологизма поговорим отдельно!)

Калейдоскоп коломенских историй
Вы услышите интересный рассказ о Батые, сыне Чингисхана Кюлькане и плаче 40 коломенских красавец, о гибели и возрождении города от татарских орд, о юности Дмитрия и его величии на поле Куликовом. Я также расскажу о создании старинных монастырей, Коломенской епархии и возрождении традиций православия на коломенской земле после падения Константинополя. Кроме того, вы откроете тайны рождения Великого князя Василия III и строительства кремля, выясните роль Ивана IV в становлении города. И послушаете о том, как воссоздавалась Старая Коломна в постсоветское время.

Организационные детали

  • Экскурсия начнется от храма Иоанна Богослова, на Житной площади (Двух Революций), и закончится на Водовозном переулке
  • Начало экскурсии 🧭 в летнее время в 22-00, в зимнее с 18-00 (как стемнеет), возможен более поздний старт
Начало и место завершения
🚩 в центре города
Коломенский кремль под покровом ночи
Коломенский кремль под покровом ночи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я кандидат наук, педагог, краевед и профессиональный гид с 20-летним опытом работы. С радостью покажу вам Коломну, Зарайск, Луховицы или Каширу и расскажу о них действительно интересные факты и легенды.
Напишите мне

Александр проводит ещё 2 экскурсии

Мифы и предания Коломенской земли
1 500
3 часа
Мифы и предания Коломенской земли
4 отзыва
Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида
Коломна: дух и величие древнего города
1 500
1.5 часа
Коломна: дух и величие древнего города
Погулять по кремлю, раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться панорамными видами

Еще несколько необычных экскурсий в Коломне

Кремль и Посад. Дыхание Истории
2 600
2 часа
Кремль и Посад. Дыхание Истории
206 отзывов
История и легенды неприступной крепости
Тайны и легенды Коломенского Кремля
скидка15%
1800
1 530
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского Кремля
181 отзыв
Погулять в самом сердце Коломны и узнать его истории, которые переживут века
Коломна. Обзорная экскурсия
1 600
1 час
Коломна. Обзорная экскурсия
69 отзывов
Разнообразие эпох, купеческий дух, традиции и предания — в исторических памятниках города
Коломна литературная и не только
скидка35%
600
390
2 часа
Коломна литературная и не только
42 отзыва
Узнать историю города и пройти по следам писателей на дружеской экскурсии
По Коломне с краеведом
2 000
2 часа
По Коломне с краеведом
23 отзыва
Посетить главные и тайные места старинного города и впечатлиться оригинальной подачей материала
Коломенский Посад
1 300
1 час
Коломенский Посад
23 отзыва
«Вкусные» истории и атмосфера района купцов и ремесленников