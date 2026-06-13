Александр проводит ещё 2 экскурсии

Прогуляйтесь по темным улицам Коломны, освещенным лишь фонарями, и узнайте о великих русских князьях, монгольских завоевателях и тайнах кремля
Погружение в историю Коломны под покровом ночи - это уникальная экскурсия, которая подарит незабываемые впечатления.
Темные улицы и фонари создают мистическую атмосферу, в которой оживают легенды о монгольских завоевателях и великих читать дальшеуменьшить
князьях. Вы услышите истории о Батые, Дмитрии Донском, Иване III и других значимых личностях. Пройдете через Пятницкие ворота, спуститесь по Владимирскому тракту и прогуляетесь по набережной. Экскурсия начнется от храма Иоанна Богослова и завершится на Водовозном переулке. Откройте для себя тайны Коломны и почувствуйте ее историю в ночной тишине
За три часа вы охватите главные достопримечательности Коломны — кремль и посад. И все это время вас будут сопровождать «призраки» былых времен: Иван Грозный и Дмитрий Донской, Иван III и Софья Палеолог, а в бойнице Маринкиной башни или в темных закутках города, возможно, вы даже повстречаете Марину Мнишек. Проходя через Пятницкие ворота, прислушаетесь к голосу стражника и звону набата. Спуститесь по Владимирскому тракту и прогуляетесь по набережной, где ночью собака тайно сходит с постамента и, громыхая деревянными колесами с железными обручами, везет бочку с водой в калачную, чтобы коломенцы с утра насладились свежим калачом и «… не дошли до ручки» (о происхождении этого фразеологизма поговорим отдельно!)
Калейдоскоп коломенских историй
Вы услышите интересный рассказ о Батые, сыне Чингисхана Кюлькане и плаче 40 коломенских красавец, о гибели города от татарских орд и его возрождении, о юности Дмитрия и его величии на поле Куликовом. Я также расскажу о создании старинных монастырей, Коломенской епархии и возрождении традиций православия на коломенской земле после падения Константинополя. Кроме того, вы откроете тайны рождения Великого князя Василия III и строительства кремля, выясните роль Ивана IV в становлении города. И послушаете о том, как воссоздавалась Старая Коломна в постсоветское время.
Организационные детали
Экскурсия начнется от храма Иоанна Богослова, на Житной площади (Двух Революций), и закончится на Водовозном переулке
Начало экскурсии в летнее время в 22-00, в зимнее с 18-00 (как стемнеет), возможен более поздний старт
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Двух революций дом 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 3730 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я кандидат наук, педагог, краевед и профессиональный гид с 20-летним опытом работы. С радостью покажу вам Коломну, Зарайск, Луховицы или Каширу и расскажу о них действительно интересные факты и легенды.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
2
3
–
2
–
1
–
О
Ольга
Александр большое спасибо за экскурсию! Замечательная экскурсия, время пролетело незаметно. Видно что Вы любите свой город и гордитесь им. Много интересных фактов, которые не слышали от других экскурсоводов, если мы вернёмся ещё в Коломну, то следующие экскурсии только с Вами.
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Д
Дарья
Очень понравилась экскурсия, много нового и интересного, что не прочтешь в книгах. Всем рекомендую.
+2
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Ирина
Великолепно! Эта прогулка с Александром по вечерней Коломне - лучшее, что можно себе представить для знакомства с этим городом. Он, несомненно, один из лучших гидов страны. Его истории о Коломне не прочитаешь в Википедии: уникальный материал и великолепный рассказчик. Особо отмечу то, как Александр чувствует какая скорость, ритм и какой маршрут будет идеален именно для вас. Спасибо!
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Г
Галина
отличная экскурсия. Прекрасный рассказчик. Были учтены все наши пожелания.
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О
Ольга
Александр эрудированный экскурсовод и замечательный рассказчик. 3 часа пролетели незаметно, маршрут был насыщенный и интересный. Будем рекомендовать знакомым и друзьям.
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Анна
Экскурсовод несомненно патриот и обладает очень глубокими знаниями. Я долго не могла оставить отзыв, потому что мне не очень понравилась экскурсия, было откровенно скучно. Можно меньше исторических фактов, но больше читать дальшеуменьшить
легенд например, мы же не экзамен принимаем, а просто гуляем по прекрасному городу и ничего про епархии не запомним))) Мы были с детьми, самый старший (12 лет) сдался через час, младшие выпали сразу, хотя они у меня привычные к экскурсиям. Не сложилось у меня ожидание и реальность. Но возможно для другой аудитории-это будет прекрасно.
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