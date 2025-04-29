Билеты
Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: В районе Кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5734 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломенский посад: история и тайны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, исследуя её улицы и переулки. Узнайте, как жили горожане и какие тайны скрывают местные достопримечательности
Начало: В районе Пятницких ворот
12 дек в 11:30
13 дек в 16:30
2500 ₽ за всё до 5 чел.
Билеты
Идеальное знакомство с зимней Коломной
Зимняя Коломна очарует вас даже в холод. Увидите кремль, монастыри и попробуете пастилу. Прогулка с теплом и уютом для всех
Начало: На ул. Лажечникова
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
1200 ₽ за билет
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Коломенский Посад
Знакомство с историческим Коломенским Посадом: уникальный шанс увидеть город глазами его жителей прошлых веков
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
2000 ₽ за всё до 10 чел.
Билеты
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Билеты
Тёплый прием в древней Коломне (на вашем автомобиле)
Исследовать весь исторический квартал, погрузиться в прошлое города и ощутить дух русской провинции
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽
5000 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Билеты
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 2655 ₽
2950 ₽ за всё до 15 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломенский Посад: где история встречает современность
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У музея Калачная
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3001 ₽
3334 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия29 апреля 2025Идеальное знакомство с КоломнойДата посещения: 29 апреля 2025Очень понравилась экскурсия. Маргарита профессиональный гид и прекрасный человек. Общение прошло в тёплой дружеской атмосфере, узнала много нового и интересного. Гида рекомендую. Если ещё буду в Коломне, обязательно пойду на экскурсию с Маргаритой. Спасибо!
- ввадим8 декабря 2025Все очень понравилось, Маргарита большая молодец,
- ввадим8 декабря 2025Все прошло на высшем уровне Петр прекрасный рассказчик. два часа пролетели незаметно, Болбшое спасибо за экскурсию…
- ВВячеслав4 декабря 2025Все хорошо. 👍
- ННадежда1 декабря 2025Нам все понравилось)
- ВВиктория27 ноября 2025Петр - отличный рассказчик, очень харизматичный экскурсовод с прекрасным чувством юмора! Спасибо за прекрасно проверенное время! Экскурсию рекомендуем!
- ЕЕлена24 ноября 2025Очень душевная прогулка. Анна, спасибо!
- ССветлана16 ноября 2025С погодой нам не очень повезло, но повезло с экскурсоводом! Виктория - великолепный рассказчик, интересно, познавательно, с юмором провела нашу экскурсию, что и погодные условия не испортили впечатление от чудесного города! СПАСИБО!
- ААлександр16 ноября 2025Выражаем огромную благодарность Марии за экскурсию! Познавательно, профессионально! Всем рекомендую! Лучше один раз увидеть и услышать лично!
- ЕЕлена13 ноября 2025Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного. Замечательная подача материала. Большое спасибо Петру!
- ТТатьяна12 ноября 2025Очень интересная экскурсия в прекрасном городе!!! Рекомендую 🤗
- ААлена9 ноября 2025Очень понравилась экскурсия по коломенскому посаду с Викторией) С удовольствием повторим при следующем приезде встречу и пройдем по храмам города)
- ЗЗубарева4 ноября 2025Замечательная экскурсия. Понравилось и детям и взрослым. Ноябрь-не самое приятное время для пешеходных экскурсий, но в компании Виктории, мы чудесно прогулялись, полтора часа пролетели на одном дыхании. Однозначно рекомендую!
- ССветлана1 ноября 2025Очень интересная экскурсия. Спасибо Юлии за интересный рассказ. Даже дождь был не помеха. Всё было супер.
- ААндрей29 октября 2025Прекрасная экскурсия погружает в глубину русской истории, обычаев и великих побед династии "рюриковичей", связанных с Коломной, как крепостью-форпостом Московского княжества, дает много информации о дальнейшем развитии города, как основного центра православия Московской области, всем рекомендую
- ЕЕвгений26 октября 2025Отличная экскурсия, отличный гид Маргарита! Для общего понимания древности Коломны самое то)
- ММаргарита24 октября 2025Экскурсию проводил другой гид, не Маргарита. Содержательно, спокойно, со знанием дела и интересными деталями. Рекомендую.
- ССветлана12 октября 2025Все замечательно! Огромное спасибо!
- ААнастасия11 октября 2025Добрый вечер! Уезжаем из Коломны под приятным впечатлением. Шикарно проведена экскурсия. Интересно, позновательно, литературно! 👍
Экскурсовод Маргарита очень приятная, начитанная, время пролетело незаметно!
- ММарина4 октября 2025Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод все очень подробно рассказал. Единственное, что подпортило впечатление это перенос экскурсии на несколько минут. В целом экскурсию рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Музей «Дом самовара»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Коломне в декабре 2025
Сейчас в Коломне в категории "Музей «Дом самовара»" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1200 до 5734 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 449 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Коломне на 2025 год по теме «Музей «Дом самовара»», 449 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль