Музей «Дом самовара» – экскурсии в Коломне

Найдено 8 экскурсий в категории «Музей «Дом самовара»» в Коломне, цены от 1200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Коломенский кремль и Посад за 1 день
Пешая
2.5 часа
36 отзывов
Билеты
Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: В районе Кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5734 ₽ за всё до 5 чел.
Коломенский посад: история и тайны
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломенский посад: история и тайны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, исследуя её улицы и переулки. Узнайте, как жили горожане и какие тайны скрывают местные достопримечательности
Начало: В районе Пятницких ворот
12 дек в 11:30
13 дек в 16:30
2500 ₽ за всё до 5 чел.
Идеальное знакомство с Коломной
Пешая
2 часа
94 отзыва
Билеты
Идеальное знакомство с зимней Коломной
Зимняя Коломна очарует вас даже в холод. Увидите кремль, монастыри и попробуете пастилу. Прогулка с теплом и уютом для всех
Начало: На ул. Лажечникова
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
1200 ₽ за билет
Коломенский Посад
Пешая
1 час
38 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Коломенский Посад
Знакомство с историческим Коломенским Посадом: уникальный шанс увидеть город глазами его жителей прошлых веков
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
2000 ₽ за всё до 10 чел.
Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
3 часа
92 отзыва
Билеты
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Тёплый прием в древней Коломне (на вашем автомобиле)
1.5 часа
-
10%
26 отзывов
Билеты
Тёплый прием в древней Коломне (на вашем автомобиле)
Исследовать весь исторический квартал, погрузиться в прошлое города и ощутить дух русской провинции
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽5000 ₽ за всё до 10 чел.
Коломенский посад - очарование Старого города
Пешая
1.5 часа
-
10%
69 отзывов
Билеты
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 2655 ₽2950 ₽ за всё до 15 чел.
Коломенский Посад: купеческая патриархальность и стрит-арт
Пешая
1.5 часа
-
10%
87 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломенский Посад: где история встречает современность
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У музея Калачная
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3001 ₽3334 ₽ за всё до 5 чел.

