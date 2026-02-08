Индивидуальная
до 5 чел.
Коломенский посад: история и тайны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, исследуя её улицы и переулки. Узнайте, как жили горожане и какие тайны скрывают местные достопримечательности
Начало: В районе Пятницких ворот
«Как сильно разливается весной река Москва»
9 мар в 11:30
12 мар в 11:30
2500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Душевная экскурсия по вечерней Коломне
Погрузитесь в атмосферу вечерней Коломны: кремль, освещенные улицы и тайны старинного города ждут вас
Начало: На улице Лажечникова
«00, с октября по апрель — после 17:00»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
-
17%
Мини-группа
до 11 чел.
Коломенский Кремль и Посад: когда зима встречается с весной
Начало: Г. Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Расписание: См. календарь
985 ₽
1188 ₽ за человека
- ММария8 февраля 2026Гуляли с Петром в количестве двух человек, нам очень понравилась экскурсия. Петр рассказывает интересно, с чувством юмора, очень много знает,
- ММария19 января 2026Увлекательное путешествие по посадской жизни Коломны с шутками, интересными фактами и подлинной историей!
- ООльга12 декабря 2025Пётр очень интересный человек и прекрасный рассказчик. Провели на экскурсии незабываемое время. Рекомендую!
- ввадим8 декабря 2025Все прошло на высшем уровне Петр прекрасный рассказчик. два часа пролетели незаметно, Болбшое спасибо за экскурсию…
- ВВячеслав4 декабря 2025Все хорошо. 👍
- ВВиктория27 ноября 2025Петр - отличный рассказчик, очень харизматичный экскурсовод с прекрасным чувством юмора! Спасибо за прекрасно проверенное время! Экскурсию рекомендуем!
- ЕЕлена13 ноября 2025Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного. Замечательная подача материала. Большое спасибо Петру!
- ЕЕлизавета22 августа 2025Нашу индивидуальную экскурсию вела Ирина — чудесный экскурсовод!
У нее очень приятный голос, и она готова отвечать на любые вопросы слушателей,
- ММарина11 августа 2025Маргарита прекрасный рассказчик и очень светлый человек.
- ЛЛюдмила3 августа 2025Экскурсию провела Ирина. Она очень старалась, учла наши пожелания по маршруту. Экскурсия была познавательная, но скучная. Экскурсовод сообщала большое количество
