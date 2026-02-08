читать дальше

фактов, дат, которые по окончании экскурсии слились в один сплошной поток. Все любопытные факты Ирина сообщала только после наших конкретных вопросов. Душевной экскурсия точно не получилась: просто перечисление того, в каком году какое здание построено. А хотелось именно погрузиться в атмосферу города.