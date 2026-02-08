Мои заказы

Экскурсии в Коломне весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Коломне, цены от 985 ₽, скидки до 17%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Коломенский посад: история и тайны
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломенский посад: история и тайны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, исследуя её улицы и переулки. Узнайте, как жили горожане и какие тайны скрывают местные достопримечательности
Начало: В районе Пятницких ворот
«Как сильно разливается весной река Москва»
9 мар в 11:30
12 мар в 11:30
2500 ₽ за всё до 5 чел.
Душевная экскурсия по вечерней Коломне
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Душевная экскурсия по вечерней Коломне
Погрузитесь в атмосферу вечерней Коломны: кремль, освещенные улицы и тайны старинного города ждут вас
Начало: На улице Лажечникова
«00, с октября по апрель — после 17:00»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Коломенский Кремль и Посад: когда зима встречается с весной
Пешая
2 часа
-
17%
83 отзыва
Мини-группа
до 11 чел.
Коломенский Кремль и Посад: когда зима встречается с весной
Начало: Г. Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Расписание: См. календарь
985 ₽1188 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    8 февраля 2026
    Коломенский посад: история и тайны
    Гуляли с Петром в количестве двух человек, нам очень понравилась экскурсия. Петр рассказывает интересно, с чувством юмора, очень много знает,
    отвечает на вопросы, и самое главное, является большим фанатом того, чем занимается - это сразу чувствуется. Знание истории и большая любовь к своему городу.

  • М
    Мария
    19 января 2026
    Коломенский посад: история и тайны
    Увлекательное путешествие по посадской жизни Коломны с шутками, интересными фактами и подлинной историей!
  • О
    Ольга
    12 декабря 2025
    Коломенский посад: история и тайны
    Пётр очень интересный человек и прекрасный рассказчик. Провели на экскурсии незабываемое время. Рекомендую!
  • в
    вадим
    8 декабря 2025
    Коломенский посад: история и тайны
    Все прошло на высшем уровне Петр прекрасный рассказчик. два часа пролетели незаметно, Болбшое спасибо за экскурсию…
  • В
    Вячеслав
    4 декабря 2025
    Коломенский посад: история и тайны
    Все хорошо. 👍
  • В
    Виктория
    27 ноября 2025
    Коломенский посад: история и тайны
    Петр - отличный рассказчик, очень харизматичный экскурсовод с прекрасным чувством юмора! Спасибо за прекрасно проверенное время! Экскурсию рекомендуем!
  • Е
    Елена
    13 ноября 2025
    Коломенский посад: история и тайны
    Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного. Замечательная подача материала. Большое спасибо Петру!
  • Е
    Елизавета
    22 августа 2025
    Душевная экскурсия по вечерней Коломне
    Нашу индивидуальную экскурсию вела Ирина — чудесный экскурсовод!
    У нее очень приятный голос, и она готова отвечать на любые вопросы слушателей,
    чувствуется глубокая личная заинтересованность историей города и страны в целом. Успели посмотреть все основные достопримечательности, каждый открыл для себя что-то новое. Уже порекомендовала этих организаторов друзьям!

  • М
    Марина
    11 августа 2025
    Душевная экскурсия по вечерней Коломне
    Маргарита прекрасный рассказчик и очень светлый человек.
  • Л
    Людмила
    3 августа 2025
    Душевная экскурсия по вечерней Коломне
    Экскурсию провела Ирина. Она очень старалась, учла наши пожелания по маршруту. Экскурсия была познавательная, но скучная. Экскурсовод сообщала большое количество
    фактов, дат, которые по окончании экскурсии слились в один сплошной поток. Все любопытные факты Ирина сообщала только после наших конкретных вопросов. Душевной экскурсия точно не получилась: просто перечисление того, в каком году какое здание построено. А хотелось именно погрузиться в атмосферу города.

