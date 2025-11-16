Мои заказы

Музей «Коломенский патефон» – экскурсии в Коломне

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей «Коломенский патефон»» в Коломне, цены от 720 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Коломенский Посад
Пешая
1 час
38 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Коломенский Посад
Знакомство с историческим Коломенским Посадом: уникальный шанс увидеть город глазами его жителей прошлых веков
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
2000 ₽ за всё до 10 чел.
Коломенский посад - очарование Старого города
Пешая
1.5 часа
-
10%
69 отзывов
Билеты
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 2655 ₽2950 ₽ за всё до 15 чел.
Интерактивная программа «Витязи»
Пешая
1 час
19 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Интерактивная программа «Витязи»
Начало: Улица Левшина, 17, Коломна
Расписание: В будни, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
720 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    16 ноября 2025
    Коломенский посад - очарование Старого города
    С погодой нам не очень повезло, но повезло с экскурсоводом! Виктория - великолепный рассказчик, интересно, познавательно, с юмором провела нашу экскурсию, что и погодные условия не испортили впечатление от чудесного города! СПАСИБО!
  • А
    Алена
    9 ноября 2025
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Очень понравилась экскурсия по коломенскому посаду с Викторией) С удовольствием повторим при следующем приезде встречу и пройдем по храмам города)
  • З
    Зубарева
    4 ноября 2025
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Замечательная экскурсия. Понравилось и детям и взрослым. Ноябрь-не самое приятное время для пешеходных экскурсий, но в компании Виктории, мы чудесно прогулялись, полтора часа пролетели на одном дыхании. Однозначно рекомендую!
  • А
    Андрей
    29 октября 2025
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Прекрасная экскурсия погружает в глубину русской истории, обычаев и великих побед династии "рюриковичей", связанных с Коломной, как крепостью-форпостом Московского княжества, дает много информации о дальнейшем развитии города, как основного центра православия Московской области, всем рекомендую
  • С
    Светлана
    12 октября 2025
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Все замечательно! Огромное спасибо!
  • Е
    Елена
    22 сентября 2025
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Отличная атмосферная экскурсия!
  • Н
    Наталья
    24 августа 2025
    Интерактивная программа «Витязи»
    Очень понравилась экскурсия. Мастер класс интересный, стрельба из лука и арболета. Вкусный сбитень, фото на память😀👍рекомендую
  • М
    Марина
    23 августа 2025
    Интерактивная программа «Витязи»
    Нам понравилось все. Интересный рассказ про витязей и оружие, причем дети 13 и 9 лет внимательно слушали, участвовали, отвечали на
    читать дальше

    вопросы ведущего. Ведущие прекрасны, обеспечили полное погружение в эпоху, да еще и с шутками- прибаутками и сбитнем и чаем. Постреляли из лука и арбалета, порубились на мечах, сделали поделку из глины, написали письмо гусиными перьями, чеканили монетку и подкову, переоделись в средневековые одежды. Времени не хватило, обязательно придем еще!

  • Д
    Дарья
    3 августа 2025
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Великолепная экскурсия по уютным купеческим улочкам старой Коломны. Виктория замечательный экскурсовод,очень грамотный,вежливый,начитанный с хорошим чувством юмора и широким кругозором. Однозначно рекомендую
  • Р
    Руслан
    29 июля 2025
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Виктория отличный гид. Видно, что любит своё дело и хорошо знает историю города. Экскурсия очень понравилась 👍
    Виктория отличный гид. Видно, что любит своё дело и хорошо знает историю города. Экскурсия очень понравилась 👍
  • Т
    Татьяна
    29 июля 2025
    Интерактивная программа «Витязи»
    Очень понравилась экскурсия! Познавательная, с непосредственным участием гостей во всех разделах программы. Большое спасибо Иван Царевичу за доставленное удовольствие! Всем советуем посетить программу "Витязи".
  • Е
    Елена
    21 июля 2025
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Экскурсию провела Тамара- профессиональный гид и интересный человек! Несмотря на проливной дождь, получили большое удовольствие, рассказ был насыщен фактами, которые мы бы не нашли в открытых источниках!
    Рекомендуем!
  • Л
    Лариса
    6 июля 2025
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Очень интересная экскурсия. Виктория общительный, приветливый и позитивный экскурсовод. Были компанией. Нам всем понравилось.
  • В
    Владимир
    1 июля 2025
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Экскурсия по Коломенскому посаду позволила более подробно познакомиться с городом и его историей. А когда гид - местный житель, искренне
    читать дальше

    любящий свой город и глубоко погруженный в его жизнь, он способен раскрыть перед туристами самые интересные и неожиданные стороны города, поделиться секретами, которые не найти в путеводителях.

  • Т
    Татьяна
    22 июня 2025
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Чудесная зимняя Коломна. Гиду спасибо за интересную экскурсию. Показала интересные места. Храмы. Честно отходила с нами всю программу, хоть снега было по колено и мороз!)
    Чудесная зимняя Коломна. Гиду спасибо за интересную экскурсию. Показала интересные места. Храмы. Честно отходила с нами всю программу, хоть снега было по колено и мороз!)
  • Н
    Наталья
    27 мая 2025
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Экскурсия очень понравилась и изменила отношению к городу,к его историческому прошлому и настоящему. Виктория умело подает материал,интересно рассказывает и обращает
    читать дальше

    внимание на детали,которые мы сами бы не увидели. Увидели улицу с почти ожившими самодельными куклами,которую сами бы не нашли. Побеседовали со священником-настоятелем храма. Эти моменты надолго останутся в нашей памяти. Жалеем,что не успели прогуляться вместе с Викторией по Кремлю. Очень надеемся,что скоро увидемся.

    Экскурсия очень понравилась и изменила отношению к городу,к его историческому прошлому и настоящему. Виктория умело подает материал,интересно рассказывает и обращает
  • О
    Ольга
    26 мая 2025
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Экскурсия по Коломенскому посаду прошла на "отлично". Да чего же милый, уютный городок, надолго останется в памяти и сердце. Как
    читать дальше

    будто окунулась в атмосферу 19-го века. Маршрут экскурсии замечательный. Большое спасибо гиду Виктории за интересное повествование. Об одном жалею, что приехала в Коломну только на 2 дня. Надо обязательно сюда вернуться. Уже порекомендовала своим друзьям и многие заинтересовались.

  • Н
    Неклюдова
    16 мая 2025
    Интерактивная программа «Витязи»
    Я попала в настоящую сказку с арбалетами, мечами, луками. И я в восторге от Ивана. Он потрясающие рассказывал о той эпохи. Я вернулась мою реконструкторскую юность. И легально побила мужа "одноручным мечом". Это было великолепно:)
  • Н
    Наталья
    11 мая 2025
    Интерактивная программа «Витязи»
    Мы были 7 мая 2025 г. Все отлично! Детям было очень интересно и познавательно.

