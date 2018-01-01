Коломенский Кремль - это не только памятник архитектуры, но и кладезь различных тайн, загадок и мифов. С течением времени Кремль обрастал, будто паутиной, все новыми и новыми событиями Русской земли. Вы имеете невероятную возможность окунутся в атмосферу тайн Коломенского Кремля,

Вам предстоит узнать: