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Тайны и легенды Коломенского кремля

4.8
20 отзывов
Маргарита М.
Маргарита М. – Гид из Коломны
Тайны и легенды Коломенского кремля
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Тайны и легенды Коломенского кремля
Тайны и легенды Коломенского кремля

Что вы увидите

  • Сохранившиеся крепостные стены и башни Коломенского кремля( в том числе легендарную Маринкину башню и Пятницкие ворота)
  • Успенский Брусенский монастырь (основанный в честь взятия Казани)
  • Осмотр Конькобежного центра "Коломна" (принимает в своих стенах соревнования как всероссийского, так и международного уровня).
  • Соборная площадь (посещение Успенского кафедрального собора осмотр храма, стоящего на месте церкви, где венчался Дмитрий Донской храм Николы Гостинного)
  • Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь (более 500 лет являлся двором Коломенского епископа)
  • Панорама Богородице-Рождественского Бобренева монастыря
  • Схема Коломенского Кремля с рассказами об особенностях кладки стен и не сохранившихся башнях.
  • И многое другое.
Коломенский Кремль - это не только памятник архитектуры, но и кладезь различных тайн, загадок и мифов. С течением времени Кремль обрастал, будто паутиной, все новыми и новыми событиями Русской земли. Вы имеете невероятную возможность окунутся в атмосферу тайн Коломенского Кремля,

Вам предстоит узнать:

  • тайну строительства Коломенского кремля;
  • загадку о подземных ходах Коломны;
  • знаменитую легенду Маринкиной башни;
  • что такое храм "поющих ангелов" и какие святыни в нем хранятся;
  • страшную тайну Москва-реки;
  • где была Мотасова башня и легенда с нею связанная;
  • церковь, что под землю ушла;
  • где был храм, в Котором венчался Дмитрий Донской;
  • где находится "Центр Изначалья" Коломны и что это такое, а также многие другие тайны, легенды и загадки.
Что входит
  • Пешеходная экскурсия по территории Коломенского кремля
Что не входит
  • Подъём на крепостную стену (можно забронировать за дополнительную оплату, которая зависит от даты и времени прибытия гостей)
Начало
🚩 По договоренности / ваш отель
Место завершения
🏁 По договоренности
Тайны и легенды Коломенского кремля
Тайны и легенды Коломенского кремля
Тайны и легенды Коломенского кремля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Маргарита М.
Маргарита М.
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20 отзывов оставили туристы

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