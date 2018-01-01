Сохранившиеся крепостные стены и башни Коломенского кремля( в том числе легендарную Маринкину башню и Пятницкие ворота)
Успенский Брусенский монастырь (основанный в честь взятия Казани)
Осмотр Конькобежного центра "Коломна" (принимает в своих стенах соревнования как всероссийского, так и международного уровня).
Соборная площадь (посещение Успенского кафедрального собора осмотр храма, стоящего на месте церкви, где венчался Дмитрий Донской храм Николы Гостинного)
Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь (более 500 лет являлся двором Коломенского епископа)
Панорама Богородице-Рождественского Бобренева монастыря
Схема Коломенского Кремля с рассказами об особенностях кладки стен и не сохранившихся башнях.
И многое другое.
Коломенский Кремль - это не только памятник архитектуры, но и кладезь различных тайн, загадок и мифов. С течением времени Кремль обрастал, будто паутиной, все новыми и новыми событиями Русской земли. Вы имеете невероятную возможность окунутся в атмосферу тайн Коломенского Кремля,
Вам предстоит узнать:
тайну строительства Коломенского кремля;
загадку о подземных ходах Коломны;
знаменитую легенду Маринкиной башни;
что такое храм "поющих ангелов" и какие святыни в нем хранятся;
страшную тайну Москва-реки;
где была Мотасова башня и легенда с нею связанная;
церковь, что под землю ушла;
где был храм, в Котором венчался Дмитрий Донской;
где находится "Центр Изначалья" Коломны и что это такое, а также многие другие тайны, легенды и загадки.
Что входит
Пешеходная экскурсия по территории Коломенского кремля
Что не входит
Подъём на крепостную стену (можно забронировать за дополнительную оплату, которая зависит от даты и времени прибытия гостей)
Начало
🚩 По договоренности / ваш отель
Место завершения
🏁 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.