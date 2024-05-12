Квест-прогулка по Посаду «Ах, Арбат, мой Арбат…»

Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, разгадывая загадки и узнавая интересные факты о городе
Интерактивный квест в Коломне предлагает вам представить себя жителем Коломенского Посада.

Прогуливаясь по колоритным улочкам, вы узнаете, как одна фраза Екатерины II про Петербург и Москву изменила план застройки, на какой
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скамейке вдохновлялась Анна Ахматова и другие интересные факты. Начнётся экскурсия у Пятницких ворот, где по приказу Василия III началось строительство кремля.

Вы пройдёте по Владимирской улице, узнаете о трактирах и чайных, а также ощутите мощь реки Москвы у отметок уровня воды. На Арбатской улице вас ждут увлекательные истории и сюрпризы. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 8 лет, каждый участник получит памятный сувенир

5
5 отзывов

5 причин купить этот квест

  1. 📜 Исторические факты
  2. 🎭 Интерактивный формат
  3. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  4. 🎁 Памятные сувениры
  5. 🏛 Уникальные достопримечательности

Что можно увидеть

  • Пятницкие ворота
  • Владимирская улица
  • Живой мост
  • Памятник водовозу
  • Отметки уровня воды
  • Арбатская улица
Квест-прогулка по Посаду «Ах, Арбат, мой Арбат…»
Квест-прогулка по Посаду «Ах, Арбат, мой Арбат…»
Квест-прогулка по Посаду «Ах, Арбат, мой Арбат…»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание квеста

Что вас ожидает

  • Пятницкие ворота, с которых по приказу Василия III началось строительство кремля. Я расскажу, как Посад простирался от стен кремля торгово-ремесленными слободами, которые плавно растворялись одна в другой.
  • Владимирская улица (сейчас это улица Зайцева). Вы узнаете о располагавшихся здесь трактирах и чайных. И представите магический аромат колониальных товаров — кофе, цитрусовых и пряностей.
  • Живой мост и Памятник водовозу. В летнее время, если повезёт, вы понаблюдаете развод мостов по-коломенски. У памятника я расскажу об одной коломенской традиции, а вы загадаете заветное желание.
  • Отметки уровня воды, которые позволят ощутить всю мощь реки Москвы. В разные годы она разливалась практически до посадских домов.
  • Арбатская улица («Коломенский Арбат») скрывает много интересного и необычного в своих двориках. Здесь проживали выдающиеся коломенцы различных профессий, известность которых вышла далеко за пределы нашего города и даже России. Вы побываете в месте, где сочетаются сказка и стрит-арт. Услышите о коломенской пастиле — визитной карточке города с давних пор, а также другие увлекательные истории, которые таит Арбат.

Организационные детали

  • Экскурсия-квест подойдёт взрослым и детям от 8 лет.
  • После квеста каждый участник получит памятный сувенир.
  • Экскурсию можно провести для группы до 15 человек. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды — Екатерина.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Зайцева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
12 мая 2024
Мария, спасибо большое!
Несмотря на ужасную погоду 9 мая, мы получили большое удовольствие за экскурсию, за задания в квесте. Продумано все очень хорошо, красиво оформлены задания. Было интересно.
Мария, спасибо большое!Мария, спасибо большое!Мария, спасибо большое!Мария, спасибо большое!Мария, спасибо большое!Мария, спасибо большое!Мария, спасибо большое!
М
4 мая 2024
Экскурсию провел гид Екатерина, интересная неспешная прогулка по улочкам Коломны, исторические факты плюс занимательные задания для детей и взрослых, подобранные по возрасту. Спасибо, мы интересно провели время!
Дарья
2 мая 2024
29 апреля в компании 2-х взрослых и 2-х детей посетили квест Екатерины и Марии по коломенскому Арбату. Это наше второе посещение Коломны, поэтому искали вариант, отличный от стандартного маршрута по
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Кремлю. Квест не подойдет для первого посещения города, но сделает вторую и последующие поездки интересными. Маршрут был новый для нас, мы точно прогулялись по коломенским улочкам, полюбовались на цветущие сады, интересные объекты, как современные, так и не очень, зато очень милые. Например, в Коломне есть улица, на которой вы будете встречать героев произведения Волкова "Волшебник изумрудного города", увидите памятники водовозу и другие объекты. Маршрут прогулки несложный и сопровождается интересными фактами, как историческими, так и культурными. Вопросы квеста разносторонние и в конце приведут маленьких участников прогулки к милым сувенирам. Екатерина, Мария, спасибо за интересную прогулку, необычные сувениры!

Татьяна
7 апр 2024
Милая прогулка с интересными заданиями для детей и приятными сюрпризиками в конце. Видно, что девчонки стараются, удачи им!)
В
26 мар 2024
Мы продолжили знакомство с Коломной экскурсией по Посаду. Очень понравился интерактивный формат! Выполняли задания и слушали рассказ с удовольствием. Время пролетело незаметно. Все остались довольны, рекомендуем к посещению! 😊
Мы продолжили знакомство с Коломной экскурсией по Посаду. Очень понравился интерактивный формат! Выполняли задания и слушалиМы продолжили знакомство с Коломной экскурсией по Посаду. Очень понравился интерактивный формат! Выполняли задания и слушалиМы продолжили знакомство с Коломной экскурсией по Посаду. Очень понравился интерактивный формат! Выполняли задания и слушалиМы продолжили знакомство с Коломной экскурсией по Посаду. Очень понравился интерактивный формат! Выполняли задания и слушали

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