Интерактивный квест в Коломне предлагает вам представить себя жителем Коломенского Посада.
Прогуливаясь по колоритным улочкам, вы узнаете, как одна фраза Екатерины II про Петербург и Москву изменила план застройки, на какой
Прогуливаясь по колоритным улочкам, вы узнаете, как одна фраза Екатерины II про Петербург и Москву изменила план застройки, на какой
5 причин купить этот квест
- 📜 Исторические факты
- 🎭 Интерактивный формат
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎁 Памятные сувениры
- 🏛 Уникальные достопримечательности
Что можно увидеть
- Пятницкие ворота
- Владимирская улица
- Живой мост
- Памятник водовозу
- Отметки уровня воды
- Арбатская улица
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание квеста
Что вас ожидает
- Пятницкие ворота, с которых по приказу Василия III началось строительство кремля. Я расскажу, как Посад простирался от стен кремля торгово-ремесленными слободами, которые плавно растворялись одна в другой.
- Владимирская улица (сейчас это улица Зайцева). Вы узнаете о располагавшихся здесь трактирах и чайных. И представите магический аромат колониальных товаров — кофе, цитрусовых и пряностей.
- Живой мост и Памятник водовозу. В летнее время, если повезёт, вы понаблюдаете развод мостов по-коломенски. У памятника я расскажу об одной коломенской традиции, а вы загадаете заветное желание.
- Отметки уровня воды, которые позволят ощутить всю мощь реки Москвы. В разные годы она разливалась практически до посадских домов.
- Арбатская улица («Коломенский Арбат») скрывает много интересного и необычного в своих двориках. Здесь проживали выдающиеся коломенцы различных профессий, известность которых вышла далеко за пределы нашего города и даже России. Вы побываете в месте, где сочетаются сказка и стрит-арт. Услышите о коломенской пастиле — визитной карточке города с давних пор, а также другие увлекательные истории, которые таит Арбат.
Организационные детали
- Экскурсия-квест подойдёт взрослым и детям от 8 лет.
- После квеста каждый участник получит памятный сувенир.
- Экскурсию можно провести для группы до 15 человек. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды — Екатерина.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Зайцева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 1573 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Мария. Я историк и представитель команды гидов в Коломне. Вместе со мной о многовековой истории города вам расскажет Екатерина — профессиональный гид и автор многих экскурсий. Мы — те самые местные жители, знающие и любящие свой город.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
12 мая 2024
Мария, спасибо большое!
Несмотря на ужасную погоду 9 мая, мы получили большое удовольствие за экскурсию, за задания в квесте. Продумано все очень хорошо, красиво оформлены задания. Было интересно.
Несмотря на ужасную погоду 9 мая, мы получили большое удовольствие за экскурсию, за задания в квесте. Продумано все очень хорошо, красиво оформлены задания. Было интересно.
М
Мария
4 мая 2024
Экскурсию провел гид Екатерина, интересная неспешная прогулка по улочкам Коломны, исторические факты плюс занимательные задания для детей и взрослых, подобранные по возрасту. Спасибо, мы интересно провели время!
Дарья
2 мая 2024
29 апреля в компании 2-х взрослых и 2-х детей посетили квест Екатерины и Марии по коломенскому Арбату. Это наше второе посещение Коломны, поэтому искали вариант, отличный от стандартного маршрута по
Татьяна
7 апр 2024
Милая прогулка с интересными заданиями для детей и приятными сюрпризиками в конце. Видно, что девчонки стараются, удачи им!)
В
Валерия
26 мар 2024
Мы продолжили знакомство с Коломной экскурсией по Посаду. Очень понравился интерактивный формат! Выполняли задания и слушали рассказ с удовольствием. Время пролетело незаметно. Все остались довольны, рекомендуем к посещению! 😊
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Коломны
Похожие экскурсии из Коломны
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю
Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский кремль изнутри: путешествие сквозь века
Познакомьтесь с восьмивековой историей Коломенского кремля, его архитектурой и значимыми событиями, которые оставили отпечаток на его лице
Начало: На улице Лажечникова, дом 1а
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кремль и Посад Коломны: Путешествие через Время и Историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Кремлю и Посаду Коломны, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Сегодня в 10:00
13 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 20 чел.