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15%
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия-игра «Давным-давно в Коломне» (для детей 6-12 лет)
Узнать богатую историю города, весело провести время и открыть ларец с подарками
Начало: На улице Зайцева
Сегодня в 14:30
Завтра в 13:30
32852793₽ за всё до 5 чел.
1 час
Квест
до 10 чел.
Тайна исчезновения подарков: новогодний семейный квест
Пройти по исторической части города, отгадать загадки и провести время весело и с пользой
Начало: На ул. Полянской
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от 7500₽ за всё до 7 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Коломенский кремль: путешествие сквозь века
Погулять по старейшей части города и прикоснуться к её истории
Начало: Рядом с улицей Лажечникова
Сегодня в 11:30
10 фев в 10:00
от 2600₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Шевлягинские бассейки»
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