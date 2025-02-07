Шевлягинские бассейки – экскурсии в Коломне

Найдено 3 экскурсии в категории «Шевлягинские бассейки» в Коломне, цены от 2600 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Экскурсия-игра «Давным-давно в Коломне» (для детей 6-12 лет)
Пешая
скидка
15%
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия-игра «Давным-давно в Коломне» (для детей 6-12 лет)
Узнать богатую историю города, весело провести время и открыть ларец с подарками
Начало: На улице Зайцева
Сегодня в 14:30
Завтра в 13:30
32852793 за всё до 5 чел.
Тайна исчезновения подарков: новогодний семейный квест
Пешая
1 час
Квест
до 10 чел.
Тайна исчезновения подарков: новогодний семейный квест
Пройти по исторической части города, отгадать загадки и провести время весело и с пользой
Начало: На ул. Полянской
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от 7500 за всё до 7 чел.
Коломенский кремль: путешествие сквозь века
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Коломенский кремль: путешествие сквозь века
Погулять по старейшей части города и прикоснуться к её истории
Начало: Рядом с улицей Лажечникова
Сегодня в 11:30
10 фев в 10:00
от 2600 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Шевлягинские бассейки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия-игра «Давным-давно в Коломне» (для детей 6-12 лет)
  2. Тайна исчезновения подарков: новогодний семейный квест
  3. Коломенский кремль: путешествие сквозь века
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Успенский Брусенский монастырь
  9. Музей пастилы
  10. Церковь Николы на Посаде
Сколько стоит экскурсия по Коломне в феврале 2025
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