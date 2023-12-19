19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для участия в мастер-классе «Сладкая жизнь Костромы» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует зеленью и цветением. Май и сентябрь также подойдут, но стоит учитывать, что в мае может быть прохладно, а в сентябре - дождливо. В зимние месяцы прогулки могут быть менее комфортными из-за низких температур, но при этом Кострома приобретает особую атмосферу зимней сказки.

Исследуйте уникальные страницы истории Костромы на мастер-классе "Сладкая жизнь Костромы".Вас ожидает захватывающее путешествие в конец 19 - начало 20 веков, где вы сможете окунуться в мир купеческих нравов, узнать о

конкуренции между кондитерами и предпочтениях в еде и развлечениях того времени. Мы пройдемся по историческим местам, увидим старинные фотографии и посетим знаменитые Пряничные ряды. Этот мастер-класс раскроет перед вами тайны костромской жизни, покажет, как гармонично сочетались купеческие, административные и соборные ансамбли города. По завершении прогулки предлагаем продолжить знакомство с историей в игровой форме с настольной игрой "Гостиный двор", где каждый сможет почувствовать себя купцом дореволюционной Костромы. Игра включает в себя не только развлечение, но и возможность выиграть костромские деликатесы. Приглашаем вас в увлекательное и познавательное путешествие по страницам истории Костромы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Нравы, вкусы, развлечения

Костромичи уже в 19 веке (без всяких гаджетов!) знали толк в веселой жизни. Вы узнаете это, совершив престижный и любопытный променад – типичную прогулку, которая когда-то обязательно заканчивалась заграничными лакомствами. Чем жила дореволюционная Кострома, где и как отдыхало провинциальное общество между постами, какие вкусовые пристрастия были у жителей города сто лет назад – я расскажу вам интересные, необычные, забавные и пикантные истории города.

Знаковые места

Вы прогуляетесь по местам былого величия Костромы, увидите старые фотографии этих мест, посетите единственные сохранившиеся в России Пряничные ряды. А также побываете в городском парке, где услышите истории про изыски в фонтане и золотую молодежь, пройдётесь по улице первых кинотеатров, поймете, как устроена Кострома с ее гармоничным сочетанием купеческого, административного и соборного ансамблей.

Организационные детали

Встреча в центре города по договоренности

Акценты в историях могут варьироваться в зависимости от возраста и взглядов участников группы и их личных или профессиональных интересов (по предварительной договоренности)

Дополнительно

Продолжите знакомство с историей Костромы в Красных рядах за авторской настольной игрой «Гостиный двор». Игроки (от 2 до 6 человек) берут на себя роль купцов, ведущих дела в Гостином дворе (официальное название Красных рядов в Костроме). Победит тот, кто сможет представить своим покупателям самый богатый выбор и заработать как можно больше. Гости, набравшие наибольшее количество очков по итогам трёх игр, получат костромские деликатесы.

Стоимость игры — 2500 рублей (для группы до 6 человек).