19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Променад по городу и мастер-класс по шоколаду

Филипп
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Филипп – ваш гид
Вас ждет погружение в дольче вита города на Волге: вы узнаете, как жили, любили и развлекались в Костроме в конце 19 – начале 20 веков.

Вы не только услышите самые интересные факты и городские легенды, но и посетите мастерскую, где своими руками сделаете шоколадный десерт.

Соперничество костромских кондитеров, купеческие нравы, ресторанные меню, традиции ухаживания, азартные игры: все это и многое другое ждет вас на этой прогулке!
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии19 отзывов
4.79
Сладкая жизнь Костромы
Сладкая жизнь Костромы

Что вас ожидает

Нравы, вкусы, развлечения
Костромичи уже в 19 веке (без всяких гаджетов!) знали толк в веселой жизни. Вы узнаете это, совершив престижный и любопытный променад – типичную прогулку, которая когда-то обязательно заканчивалась заграничными лакомствами. Чем жила дореволюционная Кострома, где и как отдыхало провинциальное общество между постами, какие вкусовые пристрастия были у жителей города сто лет назад – я расскажу вам интересные, необычные, забавные и пикантные истории города.

Знаковые места
Вы прогуляетесь по местам былого величия Костромы, увидите старые фотографии этих мест, посетите единственные сохранившиеся в России Пряничные ряды. А также побываете в городском парке, где услышите истории про изыски в фонтане и золотую молодежь, пройдётесь по улице первых кинотеатров, поймете, как устроена Кострома с ее гармоничным сочетанием купеческого, административного и соборного ансамблей.

Ммм, шоколад!
Логическим продолжением рассказов об опытах первых кондитеров, о войнах хозяек за рецепты и о городских заведениях прошлого станет мастер-класс по изготовлению шоколада. Узнав про технологии производства этого лакомства, вы сами создадите маленький шедевр, открыв все грани сладкой жизни Костромы.

Организационные детали

  • Встреча в центре города по договорённости
  • Акценты в историях могут варьироваться в зависимости от возраста и взглядов участников группы и их личных или профессиональных интересов (по предварительной договоренности)
  • Мастер-класс оплачивается отдельно. Стоимость для группы из 5 человек – 2500р + 350р с каждого следующего
Сладкая жизнь Костромы
Сладкая жизнь Костромы
Сладкая жизнь Костромы
Сладкая жизнь Костромы
Сладкая жизнь Костромы
Сладкая жизнь Костромы
Сладкая жизнь Костромы
Сладкая жизнь Костромы
Сладкая жизнь Костромы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Филипп
Филипп
Вожу экскурсии, провожу интеллектуальные игры и косплей-фестиваль в Костроме. Богатая история Костромы не должна сводиться к монастырям, Сусанину и Снегурочке. Считаю, что экскурсия — это театр одного актера в богатых декорациях, созданных историей, и с продиктованным ею сюжетом.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Экскурсия понравилась, Филипп хороший рассказчик, прекрасно владеет материалом
13 января 2020
Идеальный гид. Ни одного недостатка. Человек на своем месте. Получает сам удовольствие от работы и переноси его на слушателей. Очень хорошее знание материала. Рассказывает живо, нескучно, захватывающе, динамично, с юмором. Подстраивается под аудиторию. Присутствует зрительный контакт. Никто не скучал, наоборот 1.5 часовая экскурсия пролёт да как 5 минут, и всем хотелось продолжения.
Дмитрий
8 января 2020
ОООО, Да! Если хотите не только пополнить копилку ваших знаний, но и весело и не принуждённо провести время, то обязательно вам сюда. Хочется провести провести гораздо больше времени, чем запланировано, притом Филипп обладает энциклопедическими знаниями, перемешивая с историями из жизни г. Костромы. Рекомендую, не пожалеете!!!
6 января 2020
Экскурсия подойдёт для всех возрастов, очень интересная, познавательная. Спасибо Филиппу за позитив, юмор и любовь к своему городу!
16 сентября 2019
отличная легкая программа, Филипп хороший рассказчик, любящий свое дело!
рекомендую.
21 июня 2019
Вчера посетили экскурсию группой 13 человек, остались очень довольны! Филипп - отличный рассказчик, который умеет исторические факты дополнять с современными мемными комментариями. Если снова поедем в Кострому, обязательно закажем ещё экскурсию!
17 мая 2019
Спасибо Филиппу за интересную прогулку по Костроме. Интересный собеседник, много знающий о своем городе, как прошлом, так и настоящем. Советую начать знакомство с городом с экскурсии с Филиппом.
9 мая 2019
Филипп - очень эрудированный молодой человек, любит город и имеет глубокие знания об истории города. Но, наполнение экскурсии не оправдало ожиданий. В связи с большим наплывом туристов Филипп перенёс время экскурсии и предложил микс из 2-х тем. Расчёт в первую очередь был на ребёнка 10 лет. Планировали и мастер-класс по шоколаду и квест. В итоге, обошли по периметру воображаемый Кремль. Во время экскурсии Филипп давал исчерпывающую информацию по каждому дому и строению, которые проходили. Т.е. по сути обзорка в течение двух часов. Даже взрослые утомились. Как потом выяснилось (из почты постфактум, менее, чем за сутки до (а мы уже в дороге,, Филипп даже не сказал при встрече) мастер класс необходимо было заранее бронировать самим. По итогу мы получили продолжительную пешеходную экскурсию по историческому центру города с глубоким рассказом об истории. Разочарованы, т.к. ожидали несколько другого...
4 мая 2019
Это было на одном дыхании, сверх того времени что обещали, с пролетели как 15 мин, затянуло, впечатлило! Приедем ещё! Материал очень интересен, подача великолепна, такие вещи узнали, о которых и подумать не могли, очень-очень занимательно! Филипп 🔨
2 мая 2019
Огромное спасибо Филлипу за проведенную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Филлип знает ответы на все вопросы), подход к детям (13 лет). Отличное знание своего города и превосходная эрудиция оставляет неизгладимое впечатление после экскурсии.
Ещё 9 отзывов

Филипп проводит ещё 1 экскурсию

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