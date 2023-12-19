19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, открыв для себя мир купеческих забав и исторических лакомств
Исследуйте уникальные страницы истории Костромы на мастер-классе "Сладкая жизнь Костромы".
Вас ожидает захватывающее путешествие в конец 19 - начало 20 веков, где вы сможете окунуться в мир купеческих нравов, узнать о читать дальшеуменьшить
конкуренции между кондитерами и предпочтениях в еде и развлечениях того времени.
Мы пройдемся по историческим местам, увидим старинные фотографии и посетим знаменитые Пряничные ряды.
Этот мастер-класс раскроет перед вами тайны костромской жизни, покажет, как гармонично сочетались купеческие, административные и соборные ансамбли города.
По завершении прогулки предлагаем продолжить знакомство с историей в игровой форме с настольной игрой "Гостиный двор", где каждый сможет почувствовать себя купцом дореволюционной Костромы. Игра включает в себя не только развлечение, но и возможность выиграть костромские деликатесы. Приглашаем вас в увлекательное и познавательное путешествие по страницам истории Костромы
📜 Погружение в историю и культуру конца 19 - начала 20 веков
🍬 Интересные факты о костромских кондитерах и купеческих нравах
🎭 Захватывающие городские легенды и истории
🏛 Прогулка по знаковым местам города
🖼 Просмотр старых фотографий и посещение Пряничных рядов
🎲 Возможность сыграть в авторскую настольную игру «Гостиный двор»
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в мастер-классе «Сладкая жизнь Костромы» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует зеленью и цветением. Май и сентябрь также подойдут, но стоит учитывать, что в мае может быть прохладно, а в сентябре - дождливо. В зимние месяцы прогулки могут быть менее комфортными из-за низких температур, но при этом Кострома приобретает особую атмосферу зимней сказки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пряничные ряды
Городской парк
Улица первых кинотеатров
Описание мастер-класса
Нравы, вкусы, развлечения
Костромичи уже в 19 веке (без всяких гаджетов!) знали толк в веселой жизни. Вы узнаете это, совершив престижный и любопытный променад – типичную прогулку, которая когда-то обязательно заканчивалась заграничными лакомствами. Чем жила дореволюционная Кострома, где и как отдыхало провинциальное общество между постами, какие вкусовые пристрастия были у жителей города сто лет назад – я расскажу вам интересные, необычные, забавные и пикантные истории города.
Знаковые места
Вы прогуляетесь по местам былого величия Костромы, увидите старые фотографии этих мест, посетите единственные сохранившиеся в России Пряничные ряды. А также побываете в городском парке, где услышите истории про изыски в фонтане и золотую молодежь, пройдётесь по улице первых кинотеатров, поймете, как устроена Кострома с ее гармоничным сочетанием купеческого, административного и соборного ансамблей.
Организационные детали
Встреча в центре города по договоренности
Акценты в историях могут варьироваться в зависимости от возраста и взглядов участников группы и их личных или профессиональных интересов (по предварительной договоренности)
Дополнительно
Продолжите знакомство с историей Костромы в Красных рядах за авторской настольной игрой «Гостиный двор». Игроки (от 2 до 6 человек) берут на себя роль купцов, ведущих дела в Гостином дворе (официальное название Красных рядов в Костроме). Победит тот, кто сможет представить своим покупателям самый богатый выбор и заработать как можно больше. Гости, набравшие наибольшее количество очков по итогам трёх игр, получат костромские деликатесы. Стоимость игры — 2500 рублей (для группы до 6 человек).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Ивану Сусанину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Филипп — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 6497 туристов
Вожу экскурсии, провожу интеллектуальные игры и косплей-фестиваль в Костроме. Богатая история Костромы не должна сводиться к монастырям, Сусанину и Снегурочке. Считаю, что экскурсия — это театр одного актера в богатых декорациях, созданных историей, и с продиктованным ею сюжетом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 144 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Очень понравилась экскурсия! Интересная подача материала с иллюстрацией на планшете, с шутками и легендами. Как результат: не скупые исторические факты, а ожившая история. Филипп - прекрасный рассказчик с большим багажом знаний. С удовольствием порекомендую его экскурсию.
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И
Ирина
Если говорить о сладкой жизни Костромы, то первое что приходит на ум это послевкусие. Я не первый раз посещаю город и каждый раз послевкусие от приключения можно сравнить с чаем с вишнёвым вареньем… Сладкая жизнь Костромы-это ядреность щей, терпкость сбитня, гул торговых рядов.. Великолепно! Выше похвал. Спасибо Филиппу за профессионализм.
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Маргарита
Добрый день, были на экскурсии с Филиппом в мае, очень интересный рассказ, гид хорошо знает историю родного города, нас было 4 человека, все очень понравилось! Спасибо, экскурсию рекомендую 👍 Кострома очаровательна! 😍
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Елена
Прекрасная экскурсия! Были впятером: двое взрослых и три молодых особи 14-21 год. Филипп очень интересно, легко и с потрясающим чувством юмора рассказал историю сладкой жизни Костромы и ее горожан. Особенно читать дальшеуменьшить
рекомендую данную экскурсию для групп с молодежью, Филипп прекрасно общается на их языке, взрослым даже приходилось переводить некоторые слова и выражения)))) В общем, время в компании Филиппа пролетело незаметно, оставив прекрасные впечатления и исключительно положительные эмоции!
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Людмила
Экскурсия очень понравилась. Филлип отлично знает историю своего города и чувствуется, что неравнодушен к тому что происходит в стране сейчас. Это тот экскурсовод с которым не соскучишься и он легко поддерживает диалог. Попросили не концетрироваться на какой-то одной теме и затронули много интересного) Экскурсия превзошла ожидания, очень рекомендуем!!
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Дарья
Отлично провели время в замечательной компании Филиппа!!! Информация воспринималась легко, подавалась с юмором с учетом возрастного диапазона группы 😊(от 9 до 60 лет). Очень порадовало, что содержание экскурсии не повторяло Википедию! Спасибо Филиппу! Рекомендуем!!!