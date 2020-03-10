19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Нравы, вкусы, развлечения

Костромичи уже в 19 веке (без всяких гаджетов!) знали толк в веселой жизни. Вы узнаете это, совершив престижный и любопытный променад – типичную прогулку, которая когда-то обязательно заканчивалась заграничными лакомствами. Чем жила дореволюционная Кострома, где и как отдыхало провинциальное общество между постами, какие вкусовые пристрастия были у жителей города сто лет назад – я расскажу вам интересные, необычные, забавные и пикантные истории города.

Знаковые места

Вы прогуляетесь по местам былого величия Костромы, увидите старые фотографии этих мест, посетите единственные сохранившиеся в России Пряничные ряды. А также побываете в городском парке, где услышите истории про изыски в фонтане и золотую молодежь, пройдётесь по улице первых кинотеатров, поймете, как устроена Кострома с ее гармоничным сочетанием купеческого, административного и соборного ансамблей.

Ммм, шоколад!

Логическим продолжением рассказов об опытах первых кондитеров, о войнах хозяек за рецепты и о городских заведениях прошлого станет мастер-класс по изготовлению шоколада. Узнав про технологии производства этого лакомства, вы сами создадите маленький шедевр, открыв все грани сладкой жизни Костромы.