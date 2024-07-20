Душевная прогулка на сап-доске у Ипатьевского монастыря в Костроме под руководством профессионального инструктора. Насладитесь видами величественного монастыря, где зародилась династия Романовых.
Лёгкая нагрузка и новые впечатления делают это мероприятие идеальным для
Лёгкая нагрузка и новые впечатления делают это мероприятие идеальным для
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Водная прогулка на сап-доске
- 🏰 Виды Ипатьевского монастыря
- 📸 Яркие фотографии на память
- 👨🏫 Профессиональный инструктор
- 👶 Подходит для детей с взрослыми
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Что можно увидеть
- Ипатьевский монастырь
Описание водной прогулки
Представьте: вы плывёте по реке Костроме, наслаждаясь завораживающими видами одного из главных символов города — Ипатьевского монастыря. Именно в его стенах зародилась династия Романовых, когда Михаил Фёдорович получил предложение стать царём. Теперь у вас есть уникальная возможность полюбоваться этой исторической жемчужиной с воды, наблюдая, как солнце медленно скрывается за горизонтом, озаряя всё вокруг волшебным вечерним светом.
Наш опытный инструктор обеспечит вам максимальный комфорт и безопасность на протяжении всего путешествия. Он проведёт вводный инструктаж, поможет отработать технику управления доской и всегда будет рядом, чтобы при необходимости оказать поддержку. А ещё он сделает для вас яркие фотографии на память.
Организационные детали
- В стоимость включено: профессиональное оборудование и снаряжение (доска, весло, лиш, спасжилет), инструктаж, сопровождение опытного инструктора на всём маршруте, фотосъёмка
- Дети до 18 лет допускаются на прогулку только в сопровождении родителей. Дети с 3 до 11 лет катаются вместе со взрослым на одной доске
- Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий, направления течения и ветра
- Сопровождать вас буду я или другой опытный инструктор из нашей команды
в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00, в пятницу в 13:00, 15:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 15:00, 17:00 и 19:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 613 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Экскурсии в центральной части города. Ориентир - ул. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00, в пятницу в 13:00, 15:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 51 туриста
Почему мы? Наша команда профессионалов с многолетним опытом организации незабываемых сплавов с радостью проведёт вас по живописным маршрутам рек. Мы гарантируем вашу безопасность благодаря современному снаряжению и высококвалифицированным инструкторам. ВыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Т
Татьяна
20 июл 2024
Мы были вчера на сап прогулке. рекомендую. зарядитесь впечатлениями плавание и конечно же позитивный настрой. Очень хочу вернутся и попробовать сплав по реке. Нашему инструктору Елене низкий поклон. Спасибо за проведенное время с нами.
Р
Роман
18 июл 2024
Всё было профессионально и весело! Отличная прогулка.
Алёна
16 июл 2024
Под большим впечатлением от прогулки! Классный инструктор, организация, природа, Волга, Ипатий фотографии на память.
О чем ещё можно мечтать!
Спасибо большое за такой чудесный отдых:)
О чем ещё можно мечтать!
Спасибо большое за такой чудесный отдых:)
О
Ольга
16 июл 2024
Какие шикарные виды я сегодня наблюдала на прогулке☺️ плыть одно удовольствие. Являюсь не совсем опытным плавцом на сапе, но уже немного смелее стою. Группа собралась прекрасная, никто никого не подгонял, все шли в своем темпе, инструктор подсказывала как и куда плыть. Вот думаю в следующий раз взять с собой сына, тоже поставить на сап. От души рекомендую "Двигай лето"
О
Ольга
16 июл 2024
Плавала первый раз на сапе, было очень страшно, но инструктор поддерживала словами и приободряла, все грамотно обьяснила и провела инструктаж. При выходе на воду дают спасательные жилеты, что немало важно. Обязательно вернусь еще и позову с собой друзей
Н
Наталия
16 июл 2024
Каталась 16 июня - природа безумно красивая, вода теплая.
Организация отличная (начиная от инструктажа и сопровождения заканчивая заботой инструктора).
Куча положительных эмоций💫
В следующий раз привезу сюда друзей кататься на САП🏄
Организация отличная (начиная от инструктажа и сопровождения заканчивая заботой инструктора).
Куча положительных эмоций💫
В следующий раз привезу сюда друзей кататься на САП🏄
А
Алексей
16 июл 2024
Было здорово. Хотите провести время с видом на шикарный закат и ипатий - вам точно сюда👍
М
Мария
16 июл 2024
Круто очень👍👍
Прогулка восторг! Прекрасный маршрут, была второй раз, первый каталась в Москве, вообще не сравниться, в Костроме с этой командой прогулка на САП была в 1000 раз круче!
Душевно, весело, безопасно
Рекомендую 🔥
Прогулка восторг! Прекрасный маршрут, была второй раз, первый каталась в Москве, вообще не сравниться, в Костроме с этой командой прогулка на САП была в 1000 раз круче!
Душевно, весело, безопасно
Рекомендую 🔥
Кулакова
16 июл 2024
Восхитительная активность, чтобы отвлечься от проблем и восхитительно провести время, были втроем с подругами, я каталась первый раз, подруги второй, инструктор правильно научил грести, я боялась вставать на ноги и здесь инструктор показал свой профессионализм, очень грамотно подвел меня к тому, что я сама не заметила как встала😂
Всем советую! Подруги говорят, говорят самое крутое место))
Закат восторг🌅
Всем советую! Подруги говорят, говорят самое крутое место))
Закат восторг🌅
А
Александра
16 июл 2024
Я никогда не каталась на сапах, сегодня встала первый раз, эмоции зашкаливают! Встретил дружелюбный инструктор, провел инструктаж, был всю прогулку рядом🥰🥰
Спасибо вам за такой прекрасный день, теперь приедем большой компанией, и за фотки отдельное спасибо☀️☀️☀️
Спасибо вам за такой прекрасный день, теперь приедем большой компанией, и за фотки отдельное спасибо☀️☀️☀️
Анастасия
16 июл 2024
Здравствуйте! Красота Волги, величие Ипатия, природа, САП-борд, что может дать лучше?
Встретила закат на сапах, лучший вечер лета, инструктор очень внимательная, заботливая, стояла второй раз и ни разу не упала, был подробный инструктаж, очень красиво, и еще я не устала! круто, всем советую, ребята, успехов вам спасибо!
Встретила закат на сапах, лучший вечер лета, инструктор очень внимательная, заботливая, стояла второй раз и ни разу не упала, был подробный инструктаж, очень красиво, и еще я не устала! круто, всем советую, ребята, успехов вам спасибо!
Татьяна
9 июл 2024
Давно мечтала встать на сап. И очень рада, что первый раз пал именно на Игоря из команды "Двигай лето". Мне всё очень понятно объяснили, поддержали, развеяли мои страхи и всё
А
Андрей
8 июл 2024
Был проездом в Костроме и решил вечером активно отдохнуть.
Большой опыт спасёрфинга, но такой красоты ещё не видел! Невероятная величественность Ипатия, живописная природа, крутые сапы👍🏼
Весь инвентарь новый, красивый, инструктор крутая, все
Большой опыт спасёрфинга, но такой красоты ещё не видел! Невероятная величественность Ипатия, живописная природа, крутые сапы👍🏼
Весь инвентарь новый, красивый, инструктор крутая, все
И
Инна
8 июл 2024
Чудеснейшая активность. 2 часа полнейшего релакса, маршрут доступен всем - даже если вы первый раз на сапе, то Вам очень по силам будет перейти Костромку. И что немаловажно, инструктор сделал правда кайфовые фотки и это стало самым запоминающимся воспоминанием Костромы
Елизавета
7 июл 2024
Спасибо вам большое, приехать к вам на прогулку на SUP к Ипатию было лучшее решение, каталась первый раз, было страшно, но я полностью доверилась инструктору и не пожалела, вернусь обязательно!
Инструктор просто замечательная, все рассказала, объяснила, идеальнее и быть не могло!
теперь летом отдыхаю только с вами☺️☺️☺️
Инструктор просто замечательная, все рассказала, объяснила, идеальнее и быть не могло!
теперь летом отдыхаю только с вами☺️☺️☺️
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