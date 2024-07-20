Т Татьяна Мы были вчера на сап прогулке. рекомендую. зарядитесь впечатлениями плавание и конечно же позитивный настрой. Очень хочу вернутся и попробовать сплав по реке. Нашему инструктору Елене низкий поклон. Спасибо за проведенное время с нами.

Р Роман Всё было профессионально и весело! Отличная прогулка.

Алёна Под большим впечатлением от прогулки! Классный инструктор, организация, природа, Волга, Ипатий фотографии на память.

О чем ещё можно мечтать!



Спасибо большое за такой чудесный отдых:)

О Ольга Какие шикарные виды я сегодня наблюдала на прогулке☺️ плыть одно удовольствие. Являюсь не совсем опытным плавцом на сапе, но уже немного смелее стою. Группа собралась прекрасная, никто никого не подгонял, все шли в своем темпе, инструктор подсказывала как и куда плыть. Вот думаю в следующий раз взять с собой сына, тоже поставить на сап. От души рекомендую "Двигай лето"

О Ольга Плавала первый раз на сапе, было очень страшно, но инструктор поддерживала словами и приободряла, все грамотно обьяснила и провела инструктаж. При выходе на воду дают спасательные жилеты, что немало важно. Обязательно вернусь еще и позову с собой друзей

Н Наталия Каталась 16 июня - природа безумно красивая, вода теплая.

Организация отличная (начиная от инструктажа и сопровождения заканчивая заботой инструктора).

Куча положительных эмоций💫

В следующий раз привезу сюда друзей кататься на САП🏄

А Алексей Было здорово. Хотите провести время с видом на шикарный закат и ипатий - вам точно сюда👍

М Мария Круто очень👍👍



Прогулка восторг! Прекрасный маршрут, была второй раз, первый каталась в Москве, вообще не сравниться, в Костроме с этой командой прогулка на САП была в 1000 раз круче!

Душевно, весело, безопасно

Рекомендую 🔥

Кулакова Восхитительная активность, чтобы отвлечься от проблем и восхитительно провести время, были втроем с подругами, я каталась первый раз, подруги второй, инструктор правильно научил грести, я боялась вставать на ноги и здесь инструктор показал свой профессионализм, очень грамотно подвел меня к тому, что я сама не заметила как встала😂

Всем советую! Подруги говорят, говорят самое крутое место))

Закат восторг🌅

А Александра Я никогда не каталась на сапах, сегодня встала первый раз, эмоции зашкаливают! Встретил дружелюбный инструктор, провел инструктаж, был всю прогулку рядом🥰🥰

Спасибо вам за такой прекрасный день, теперь приедем большой компанией, и за фотки отдельное спасибо☀️☀️☀️

Анастасия Здравствуйте! Красота Волги, величие Ипатия, природа, САП-борд, что может дать лучше?

Встретила закат на сапах, лучший вечер лета, инструктор очень внимательная, заботливая, стояла второй раз и ни разу не упала, был подробный инструктаж, очень красиво, и еще я не устала! круто, всем советую, ребята, успехов вам спасибо!

Татьяна читать дальше показали! По началу было, конечно, страшно, но со временем ловишь баланс и начинаешь получать удовольствие от прогулки!



Всем рекомендую прийти и покатать на сап У Ипатьевского монастыря у Игоря) Вы точно не пожалеете о выборе Давно мечтала встать на сап. И очень рада, что первый раз пал именно на Игоря из команды "Двигай лето". Мне всё очень понятно объяснили, поддержали, развеяли мои страхи и всё

А Андрей



Большой опыт спасёрфинга, но такой красоты ещё не видел! Невероятная величественность Ипатия, живописная природа, крутые сапы👍🏼



Весь инвентарь новый, красивый, инструктор крутая, все читать дальше очень безопасно, видно, что ребята профессионалы😏



В общем, если вы приезжаете в Кострому летом, то обязательно приезжайте сюда на прогулки, бывал частенько в Костроме в командировках, но что Кострома такая красивая узнал только благодаря вам! Был проездом в Костроме и решил вечером активно отдохнуть.Большой опыт спасёрфинга, но такой красоты ещё не видел! Невероятная величественность Ипатия, живописная природа, крутые сапы👍🏼Весь инвентарь новый, красивый, инструктор крутая, все

И Инна Чудеснейшая активность. 2 часа полнейшего релакса, маршрут доступен всем - даже если вы первый раз на сапе, то Вам очень по силам будет перейти Костромку. И что немаловажно, инструктор сделал правда кайфовые фотки и это стало самым запоминающимся воспоминанием Костромы