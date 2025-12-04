читать дальше

человек. И мне было бы жаль, если-бы экскурсию отменили из-за того что не набралась группа.

Второе, это подача материала. Экскурсия прошла легко, Татьяну было приятно слушать. Это было повествование от сердца, а не цитирование фактов из исторических источников. В повествовании нашлось место и личным воспоминаниям (Татьяна коренная Костромчанка) о которых не прочитаешь ни в каких книгах. В рассказе присутствовал юмор и где-то немного легкий сарказм, что делало его живым и душевным.

Мне очень понравилось моё первое знакомство с городом и захотелось вернуться для для более глубокого знакомства.

Благодарю за экскурсию🩷