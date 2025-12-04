Мини-группа
до 10 чел.
Жили-были: Кострома и её люди
Открыть истории старинных улиц и их жителей
Начало: От беседки Островского
Расписание: в четверг и пятницу в 13:00, в воскресенье в 11:00
11 дек в 13:00
12 дек в 13:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Костроме для всей семьи
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Костроме, раскрывая тайны и истории города через занимательные задания и интерактив
Начало: На Советской улице
Завтра в 13:00
12 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сырный вояж в Костроме
Путешествие по исторической Костроме с дегустацией местных сыров и рассказами о купеческой жизни. Откройте секреты сыроделия и насладитесь атмосферой прошлого
Начало: В районе памятника Ивану Сусанину
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим фонарям Костромы
Узнайте, как освещали путь в древности, отыщите голову Медузы Горгоны и раскройте тайны костромских фонарщиков. Завершите экскурсию чаепитием в музее самоваров
13 дек в 15:30
27 дек в 15:30
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Личное свидание с Костромой
Влюбись в город за 2,5 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: В центре города
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННика4 декабря 2025Благодарим Татьяну за прекрасное сопровождение по Костроме, в которую мы влюбились! Замечательный ритм прогулки, интересные истории и внимание к нашим запросам! Открыли много интересного и остались очень довольны!
- ММихаил25 ноября 2025Татьяна, огромное спасибо! Интересно, содержательно, душевно, очень рады такому знакомству!
- ЮЮлия21 ноября 2025Шикарная экскурсия. Мне очень понравилась экскурсовод Татьяна. На улице было холодно, но мне очень хотелось узнать, увидеть, а что дальше
- ЭЭльвира20 ноября 2025Благодарим Татьяну за прекрасную экскурсию по городу! Очень познавательно, получили много информации о городе, его достопримечательностях и истории! Посмотрели тайные
- ООльга15 ноября 2025Приезжали в Кострому с туристической поездкой во второй раз, поэтому хотелось выбрать какую-то необычную экскурсию. Выбрали эту и не пожалели.
- ССветлана26 октября 2025Первое, что меня тронуло на экскурсии, то что Татьяна провела экскурсию для меня одной, хотя была заявлена группа до 12
- ННаталья26 октября 2025Спасибо, все было очень интересно и душевно!
- ЛЛитвинова30 сентября 2025Очень понравилась экскурсия! Спасибо Татьяне❤️ Буду рекомендовать друзьям. Надеюсь скоро вернемся в Кострому и посетим еще одну экскурсию Татьяны 😌
- ДДмитрий17 августа 2025Очень здоро рассказывает, время пролетело незаметно. Спасибо большое! ♥️
- ВВалерия2 августа 2025Великолепный семейный подряд!!!
Дети (7 и 8 лет) в восторге, взрослые тоже!
Интересно, интерактивно, продуктивно!!!
За активности собирали шишки, затем шишки меняли на подарочки, а бонусом получили и прянички домашнего приготовления)
Желаем Вам процветания, здоровья и много-много новых слушателей!
Спасибо 🙏
- ООльга25 июля 2025Татьяна грамотный и интересный экскурсовод. Мы познакомились со многими достопримечательностями города. Узнали много интересного и удивительного про Кострому. На все вопросы получили исчерпывающий ответ и рассказ не утомил нас несмотря на жаркую погоду. Сделали много фотографий.
- ААнна13 марта 2025Очень атмосферная экскурсия. Ощущение, что тебя по городу водят старые друзья, а не люди, которых видишь впервые в жизни. Рекомендую к посещению.
- ЕЕкатерина26 августа 2024Прекрасная, душевная экскурсия, спасибо, Анне за организацию!!!!
Столько информации и положительной энергии!
- ЭЭльвира22 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Андрей и Анна рассказали много всего интересного про город, его достопримечательности и известных людей Костромы. Это увлечённые
- ЕЕвгения7 июля 2024Отличная экскурсия! Были с маленьким ребенком, Анна легко подстроилась. Информация не сухая, а легкая и не банальная. Отвечала на все вопросы вне тем. С удовольствием порекомендую! Были бы другие экскурсии - посетили бы! Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Драматический театр имени А. Н. Островского»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Костроме
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Костроме в декабре 2025
Сейчас в Костроме в категории "Драматический театр имени А. Н. Островского" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1000 до 7600. Туристы уже оставили гидам 293 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Костроме на 2025 год по теме «Драматический театр имени А. Н. Островского», 293 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль