Драматический театр имени А. Н. Островского – экскурсии в Костроме

Найдено 5 экскурсий в категории «Драматический театр имени А. Н. Островского» в Костроме, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Жили-были: Кострома и её люди
Пешая
2 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Жили-были: Кострома и её люди
Открыть истории старинных улиц и их жителей
Начало: От беседки Островского
Расписание: в четверг и пятницу в 13:00, в воскресенье в 11:00
11 дек в 13:00
12 дек в 13:00
1000 ₽ за человека
Загадки Костромы
Пешая
1.5 часа
252 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Костроме для всей семьи
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Костроме, раскрывая тайны и истории города через занимательные задания и интерактив
Начало: На Советской улице
Завтра в 13:00
12 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Сырный вояж в Костроме
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сырный вояж в Костроме
Путешествие по исторической Костроме с дегустацией местных сыров и рассказами о купеческой жизни. Откройте секреты сыроделия и насладитесь атмосферой прошлого
Начало: В районе памятника Ивану Сусанину
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Фонарщик у самовара: интерактивная экскурсия с чаепитием
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим фонарям Костромы
Узнайте, как освещали путь в древности, отыщите голову Медузы Горгоны и раскройте тайны костромских фонарщиков. Завершите экскурсию чаепитием в музее самоваров
13 дек в 15:30
27 дек в 15:30
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Личное свидание с Костромой
Пешая
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Личное свидание с Костромой
Влюбись в город за 2,5 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: В центре города
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Ника
    4 декабря 2025
    Жили-были: Кострома и её люди
    Благодарим Татьяну за прекрасное сопровождение по Костроме, в которую мы влюбились! Замечательный ритм прогулки, интересные истории и внимание к нашим запросам! Открыли много интересного и остались очень довольны!
  • М
    Михаил
    25 ноября 2025
    Жили-были: Кострома и её люди
    Татьяна, огромное спасибо! Интересно, содержательно, душевно, очень рады такому знакомству!
  • Ю
    Юлия
    21 ноября 2025
    Жили-были: Кострома и её люди
    Шикарная экскурсия. Мне очень понравилась экскурсовод Татьяна. На улице было холодно, но мне очень хотелось узнать, увидеть, а что дальше
    читать дальше

    покажет и расскажет Татьяна. Очень люблю экскурсоводов такого возраста. Они рассказывают намного больше и опыта у них много. И спросить можно что угодно. Ответят на все вопросы по теме. Рекомендую. От этой встрече с Татьяной у меня осталось хорошое настроение. Благодарю Татьяна.

    Шикарная экскурсия. Мне очень понравилась экскурсовод Татьяна. На улице было холодно, но мне очень хотелось узнать, увидеть, а что дальше
  • Э
    Эльвира
    20 ноября 2025
    Жили-были: Кострома и её люди
    Благодарим Татьяну за прекрасную экскурсию по городу! Очень познавательно, получили много информации о городе, его достопримечательностях и истории! Посмотрели тайные
    читать дальше

    закоулки Костромы. Маршрут хорошо продуман, подходит для всех категорий туристов! На все наши вопросы Татьяна подробно ответила! Остались самые приятные впечатления!

    Благодарим Татьяну за прекрасную экскурсию по городу! Очень познавательно, получили много информации о городе, его достопримечательностях и истории! Посмотрели тайные
  • О
    Ольга
    15 ноября 2025
    Фонарщик у самовара: интерактивная экскурсия с чаепитием
    Приезжали в Кострому с туристической поездкой во второй раз, поэтому хотелось выбрать какую-то необычную экскурсию. Выбрали эту и не пожалели.
    читать дальше

    Прекрасная команда гидов - русская красавица Анна и настоящий костромской фонарщик Андрей). Вечерняя Кострома необычайна красива) А для себя открыли столько исторических фактов и известных имён. Потрясающий частный музей самоваров -коллекция Владимира Николаевича Игрюмова - и чудесные бабушки - хранительницы этой красоты. С любовью к своему делу, своему городу и землякам! Как и было обещано - добрые и яркие воспоминания сохранятся надолго! Желаем всем процветания города и обязательно вернемся в Кострому ещё раз)

    Приезжали в Кострому с туристической поездкой во второй раз, поэтому хотелось выбрать какую-то необычную экскурсию. Выбрали эту и не пожалели.
  • С
    Светлана
    26 октября 2025
    Жили-были: Кострома и её люди
    Первое, что меня тронуло на экскурсии, то что Татьяна провела экскурсию для меня одной, хотя была заявлена группа до 12
    читать дальше

    человек. И мне было бы жаль, если-бы экскурсию отменили из-за того что не набралась группа.
    Второе, это подача материала. Экскурсия прошла легко, Татьяну было приятно слушать. Это было повествование от сердца, а не цитирование фактов из исторических источников. В повествовании нашлось место и личным воспоминаниям (Татьяна коренная Костромчанка) о которых не прочитаешь ни в каких книгах. В рассказе присутствовал юмор и где-то немного легкий сарказм, что делало его живым и душевным.
    Мне очень понравилось моё первое знакомство с городом и захотелось вернуться для для более глубокого знакомства.
    Благодарю за экскурсию🩷

  • Н
    Наталья
    26 октября 2025
    Фонарщик у самовара: интерактивная экскурсия с чаепитием
    Спасибо, все было очень интересно и душевно!
    Спасибо, все было очень интересно и душевно!
  • Л
    Литвинова
    30 сентября 2025
    Жили-были: Кострома и её люди
    Очень понравилась экскурсия! Спасибо Татьяне❤️ Буду рекомендовать друзьям. Надеюсь скоро вернемся в Кострому и посетим еще одну экскурсию Татьяны 😌
    Очень понравилась экскурсия! Спасибо Татьяне❤️ Буду рекомендовать друзьям. Надеюсь скоро вернемся в Кострому и посетим еще одну экскурсию Татьяны 😌
  • Д
    Дмитрий
    17 августа 2025
    Жили-были: Кострома и её люди
    Очень здоро рассказывает, время пролетело незаметно. Спасибо большое! ♥️
  • В
    Валерия
    2 августа 2025
    Фонарщик у самовара: интерактивная экскурсия с чаепитием
    Великолепный семейный подряд!!!
    Дети (7 и 8 лет) в восторге, взрослые тоже!
    Интересно, интерактивно, продуктивно!!!
    За активности собирали шишки, затем шишки меняли на подарочки, а бонусом получили и прянички домашнего приготовления)
    Желаем Вам процветания, здоровья и много-много новых слушателей!
    Спасибо 🙏
  • О
    Ольга
    25 июля 2025
    Жили-были: Кострома и её люди
    Татьяна грамотный и интересный экскурсовод. Мы познакомились со многими достопримечательностями города. Узнали много интересного и удивительного про Кострому. На все вопросы получили исчерпывающий ответ и рассказ не утомил нас несмотря на жаркую погоду. Сделали много фотографий.
    Татьяна грамотный и интересный экскурсовод. Мы познакомились со многими достопримечательностями города. Узнали много интересного и удивительного про Кострому. На все вопросы получили исчерпывающий ответ и рассказ не утомил нас несмотря на жаркую погоду. Сделали много фотографий.
  • А
    Анна
    13 марта 2025
    Фонарщик у самовара: интерактивная экскурсия с чаепитием
    Очень атмосферная экскурсия. Ощущение, что тебя по городу водят старые друзья, а не люди, которых видишь впервые в жизни. Рекомендую к посещению.
  • Е
    Екатерина
    26 августа 2024
    Фонарщик у самовара: интерактивная экскурсия с чаепитием
    Прекрасная, душевная экскурсия, спасибо, Анне за организацию!!!!
    Столько информации и положительной энергии!
    Прекрасная, душевная экскурсия, спасибо, Анне за организацию!!!!
  • Э
    Эльвира
    22 июля 2024
    Фонарщик у самовара: интерактивная экскурсия с чаепитием
    Экскурсия очень понравилась. Андрей и Анна рассказали много всего интересного про город, его достопримечательности и известных людей Костромы. Это увлечённые
    читать дальше

    люди, влюблённые в свой город. Они предусмотрели и возможность дождя, предложили нам отличные дождевики, поэтому, несмотря на дождь, экскурсия прошла на высоте. Предусмотрены маленькие приятные сюрпризы в конце экскурсии.
    Чаепитие в музее самоваров не оставит равнодушным никого.

    Экскурсия очень понравилась. Андрей и Анна рассказали много всего интересного про город, его достопримечательности и известных
  • Е
    Евгения
    7 июля 2024
    Фонарщик у самовара: интерактивная экскурсия с чаепитием
    Отличная экскурсия! Были с маленьким ребенком, Анна легко подстроилась. Информация не сухая, а легкая и не банальная. Отвечала на все вопросы вне тем. С удовольствием порекомендую! Были бы другие экскурсии - посетили бы! Спасибо

