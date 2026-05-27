Откройте для себя древний город на Волге! Это прогулка сквозь века.
Аудиогид проведёт вас от набережной Волги и Сусанинской площади к торговым рядам и древнему монастырю.
Вы узнаете о подвиге Сусанина, купеческом расцвете и театральной славе города — и увидите, как прошлое звучит в нём сегодня.
Аудиогид проведёт вас от набережной Волги и Сусанинской площади к торговым рядам и древнему монастырю.
Вы узнаете о подвиге Сусанина, купеческом расцвете и театральной славе города — и увидите, как прошлое звучит в нём сегодня.
Описание аудиогида
Сусанинская площадь — историческое сердце города с радиальной планировкой 18 века, памятником Ивану Сусанину и зданиями эпохи классицизма.
Беседка Островского — изящная белая ротонда на высоком берегу Волги, названная в честь драматурга Александра Островского.
Церковь Спаса в Рядах 17 века рядом с Торговыми рядами — памятник костромского зодчества с характерными куполами и декоративным убранством.
Богоявленско-Анастасиин женский монастырь 15 века — духовный центр города, где хранится Феодоровская икона Божией Матери.
Во время прогулки вы
- Послушаете рассказы о подвиге Ивана Сусанина, о купцах и фабрикантах, писателях и драматургах
- Заглянете в купеческую Кострому через истории торговых рядов и усадеб
- Прогуляетесь по «сковородке» и раскроете легенду о веере Екатерины II
- Посетите древний монастырь и узнаете о главной святыне костромской земли
- Окунётесь в мир русской классической драмы Островского
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии. Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиоэкскурсий
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|520 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Чайковского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18334 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Входит в следующие категории Костромы
Похожие экскурсии на «Исторический центр Костромы с аудиогидом»
-
20%
Групповая
до 15 чел.
Погружение в историю и современную жизнь Костромы: два уникальных маршрута
Начало: Ул. Советская, д. 3
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:15
29 мая в 15:15
1500 ₽
1875 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Костромы - по следам Ивана Сусанина
Путешествие в прошлое по местам, связанным с подвигом Ивана Сусанина. Откройте для себя исторические локации и природные красоты
Завтра в 05:00
1 июн в 05:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Костроме с элементами игры. Узнайте интересные факты о городе, решайте загадки и получайте сюрпризы
Начало: В центре Костромы
Завтра в 09:00
30 мая в 09:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 7 чел.
Кострома в кадре: фотопрогулка
Пройти по самому живописному маршруту исторического центра
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Завтра в 06:00
29 мая в 06:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
от 520 ₽ за человека