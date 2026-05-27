Исторический центр Костромы с аудиогидом

Самостоятельный маршрут по главным местам - с рассказами о Сусанине, Островском и Екатерине II
Откройте для себя древний город на Волге! Это прогулка сквозь века.

Аудиогид проведёт вас от набережной Волги и Сусанинской площади к торговым рядам и древнему монастырю.

Вы узнаете о подвиге Сусанина, купеческом расцвете и театральной славе города — и увидите, как прошлое звучит в нём сегодня.
Описание аудиогида

Сусанинская площадь — историческое сердце города с радиальной планировкой 18 века, памятником Ивану Сусанину и зданиями эпохи классицизма.

Беседка Островского — изящная белая ротонда на высоком берегу Волги, названная в честь драматурга Александра Островского.

Церковь Спаса в Рядах 17 века рядом с Торговыми рядами — памятник костромского зодчества с характерными куполами и декоративным убранством.

Богоявленско-Анастасиин женский монастырь 15 века — духовный центр города, где хранится Феодоровская икона Божией Матери.

Во время прогулки вы

  • Послушаете рассказы о подвиге Ивана Сусанина, о купцах и фабрикантах, писателях и драматургах
  • Заглянете в купеческую Кострому через истории торговых рядов и усадеб
  • Прогуляетесь по «сковородке» и раскроете легенду о веере Екатерины II
  • Посетите древний монастырь и узнаете о главной святыне костромской земли
  • Окунётесь в мир русской классической драмы Островского

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии. Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиоэкскурсий

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Участник520 ₽
Необходима полная оплата.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Чайковского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18334 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

