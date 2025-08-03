Мои заказы

Из Ярославля – экскурсии в Костроме

Найдено 6 экскурсий в категории «Из Ярославля» в Костроме, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Кострома
Пешая
2 часа
161 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Кострома: индивидуальная экскурсия
Кострома - родина Снегурочки и колыбель династии Романовых. Прогулка по старинным улицам, волжские пейзажи и главные достопримечательности ждут вас
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5335 ₽ за всё до 8 чел.
Здравствуй, государыня-Кострома! (на вашем автомобиле)
4 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Здравствуй, государыня-Кострома! (на вашем автомобиле)
Познакомиться с визитными карточками города и побывать в знаковых местах династии Романовых
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7400 ₽ за всё до 5 чел.
Ярославль и Кострома одним днём
На машине
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
от 12 500 ₽ за всё до 8 чел.
Добро пожаловать в Кострому
Пешая
2 часа
149 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Кострому: путеводитель по истории и святыням
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, узнайте ее историю и насладитесь красотой архитектуры и святынь
Начало: На Советской площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Любимая Кострома
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кострома: город на Волге
Кострома приглашает на увлекательную прогулку по историческим местам. Погрузитесь в атмосферу купеческого города и насладитесь его красотой
Начало: У памятника Ю. Долгорукому
12 янв в 09:30
13 янв в 09:30
3800 ₽ за всё до 6 чел.
Классическая Кострома
Пешая
2 часа
163 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Классическая Кострома: путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
13 дек в 09:00
14 дек в 10:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    3 августа 2025
    Ярославль и Кострома одним днём
    Прекрасная индивидуальная экскурсия для большой компании! Интересный материал и места посещения. День пролетел незаметно. Очень рекомендую!
  • М
    Мария
    21 июня 2025
    Ярославль и Кострома одним днём
    19 июня экскурсию по Костроме и Ярославлю нам провел Сергей.
    Встретил нас у нашего отеля "Островский" в центре, и сразу начал
    читать дальше

    интересный рассказ про знаменитых людей на Аллее Славы.

    За один день мы побывали на двух пешеходных обзорных экскурсиях в двух городах!
    Такое с нами впервые!

    Сергей огромный профессионал, приятный собеседник и очень интересный человек.
    Показал нам все главные туристические достопримечательности двух замечательных городов и даже больше!

    Порекомендовал, какие сувениры купить домой и где вкусно пообедать.

    Однозначно, рекомендую Сергея из команды Алёны!

    19 июня экскурсию по Костроме и Ярославлю нам провел Сергей.
    Встретил нас у нашего отеля "Островский" в центре, и сразу начал интересный рассказ про знаменитых людей на Аллее Славы.

    За один день мы побывали на двух пешеходных обзорных экскурсиях в двух городах!
    Такое с нами впервые!

    Сергей огромный профессионал, приятный собеседник и очень интересный человек.
    Показал нам все главные туристические достопримечательности двух замечательных городов и даже больше!

    Порекомендовал, какие сувениры купить домой и где вкусно пообедать.

    Однозначно, рекомендую Сергея из команды Алёны!
  • Ю
    Юлия
    11 января 2025
    Здравствуй, государыня-Кострома! (на вашем автомобиле)
    Ставлю высокую оценку организации нашей экскурсии.
    Все было четко, информацию предоставляли своевременно.@Алена
    Огромное спасибо нашему гиду Виктории, она нам очень понравилась -
    читать дальше

    интеллигентный, знающий, увлеченный человек с прекрасно поставленной речью, и очень милая девушка))). Благодаря ей мы составили самое благоприятное впечатление о Костроме и планируем вернуться сюда в другое время года.
    Спасибо, все было очень хорошо.

  • А
    Александра
    26 июля 2024
    Здравствуй, государыня-Кострома! (на вашем автомобиле)
    Добрый вечер всем! Гид- Дмитрий, прекрасная подача информации, отвечает на вопросы. Все прекрасно организовано, после экскурсии пообедали в Грозе и поехали в Ипатьевский монастырь. Гид прекрасен, рассказала, показала. Полный восторг от сегодняшнего дня! Погода тоже была супер
  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Ярославль и Кострома одним днём
    Кирилл -замечательный гид! Блестящее знание предметной части и живой интерес к истории своего края! Приедем еще!
    Кирилл -замечательный гид! Блестящее знание предметной части и живой интерес к истории своего края! Приедем еще!
  • М
    Марета
    11 марта 2024
    Здравствуй, государыня-Кострома! (на вашем автомобиле)
    Экскурсовод Ирина прекрасно провела знакомство с Костромой. Мы с подругой остались в восторге. Время пролетело незаметно под чутким руководством Ирины! К концу вопросов и не возникло, настолько доступно и подробно была подана история города. Благодарю от души!
    Экскурсовод Ирина прекрасно провела знакомство с Костромой. Мы с подругой остались в восторге. Время пролетело незаметно под чутким руководством Ирины! К концу вопросов и не возникло, настолько доступно и подробно была подана история города. Благодарю от души!
  • М
    Мария
    2 января 2024
    Здравствуй, государыня-Кострома! (на вашем автомобиле)
    Мы отправились в Кострому большой компанией. Чтобы всем было комфортно, разделились на две небольшие группы - с детьми постарше и
    читать дальше

    с детьми помладше. Я была именно в этой группе с детьми помладше. С нами была гид Виктория - очень милая девушка. Она быстро и легко нашла общий язык с нашими шустрыми детьми. Провела нас по знаковым местам города. Была с громкоговорителем - что в условиях городской среды очень нужно. Время от времени иллюстрировала свое повествование дополнительным материалом. Одним словом, мы остались довольны. Дети получили новые знания, начали хорошо ориентироваться в городе, познакомились со знаковыми для города персонами. Рекомендуем от всего сердца Викторию в качестве провожатого по Костроме!

  • А
    Александра
    13 ноября 2023
    Здравствуй, государыня-Кострома! (на вашем автомобиле)
    Большое спасибо гиду Наталье за проверенную экскурсию.
    Информацию преподнесла нам в структурированной виде, с опорой на историю и чувством любви к своему региону.
    Большое спасибо!
  • А
    Анастасия
    28 августа 2023
    Здравствуй, государыня-Кострома! (на вашем автомобиле)
    Очень интересная и прекрасно организованная экскурсия, а экскурсовод просто чудо! Знала, что с нами будет ребенок, активно вовлекала его в
    читать дальше

    процесс, собирали пазл - герб города. В магазине его ждал сюрприз от Снегурочки - что было очень приятно. Экскурсия проходила в нашем темпе, были пожилые люди и ходили не быстро. Отвечала на все вопросы, даже на следующий день скинула доп информацию. Мы под большим впечатлением от Ирины, она действительно фанат города и рассказывает обо всем с любовью и очень интересно. Однозначно рекомендую!!!

  • Т
    Татьяна
    27 августа 2023
    Ярославль и Кострома одним днём
    Ездили в конце августа двое взрослых + дети 13 и 9,5 лет. Маршрут изменили, ездили Кострома-Плес-Кострома. Спасибо организаторам, пошли навстречу
    читать дальше

    изменениям - к сожалению, на наши даты готовой экскурсии не было по маршруту. Великолепный водитель Евгений - везет быстро и безопасно, коренной костромчанин, многое знает про окрестности, Плес и Кострому. Гида в Плесе, если будете брать - требуйте самого динамичного:). Большинство очень медлительные и рассказывают скучно.

  • Н
    Надежда
    23 июля 2023
    Здравствуй, государыня-Кострома! (на вашем автомобиле)
    Нам очень понравилась экскурсия! Гид Виктория ее провела для нас очень увлекательно. Мы были с детьми (взяли им самокаты, чтобы они не устали пешком гулять) и маршрут был построен очень интересно!
    Искренне рекомендую!
  • A
    Andrey
    7 мая 2023
    Здравствуй, государыня-Кострома! (на вашем автомобиле)
    Виктория, спасибо огромное за потрясающую экскурсию! Мы очень впечатлены Вашим профессионализмом и любовью к Костроме! Время пролетело незаметно)) понравилось что не было "активных продаж")) мы очень прониклись историей города)) еще раз спасибо Вам огромное)) Андрей и Александра.
  • O
    Olga
    19 октября 2022
    Ярославль и Кострома одним днём
    Отличная экскурсия. Девочки молодцы. Узнали много нового и интересного.
  • Г
    Григорий
    25 сентября 2022
    Здравствуй, государыня-Кострома! (на вашем автомобиле)
    5!
  • С
    Сергей
    29 мая 2022
    Ярославль и Кострома одним днём
    У нас был гид Егор. Экскурсия на весь день, но нам очень понравилось, график был хорошо организован. Посмотрели и Кострому и Ярославль, составили хорошее представление о городах. Егор очень интересно рассказывал, можем сравнить с другими экскурсоводами.
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2022
    Ярославль и Кострома одним днём
    Очень понравилась экскурсия, всем рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    23 октября 2021
    Здравствуй, государыня-Кострома! (на вашем автомобиле)
    Огромное спасибо гиду Ольге! Прекрасная экскурсия! Узнали много нового! Очень понравился ваш прекрасный древний город!
  • Е
    Елена
    22 сентября 2021
    Здравствуй, государыня-Кострома! (на вашем автомобиле)
    Большое спасибо нашему гиду Виктории за познавательную экскурсию по Костроме. Узнали много нового об этом старинном городе и о людях, которые повлияли на его развитие и оставили след в его истории
  • К
    Константин
    12 сентября 2021
    Здравствуй, государыня-Кострома! (на вашем автомобиле)
    Хорошо провел время. Интересный маршрут, богатая история города. Спасибо.
  • Е
    Елена
    22 августа 2021
    Здравствуй, государыня-Кострома! (на вашем автомобиле)
    Экскурсия понравилась,Виктория прекрасный рассказчик. Предлагаем расширить территориально экскурсию,хотелось бы побольше увидеть интересного в таком замечательном городе. Спасибо Виктории,получили колоссальное удовольствие от общения с ней.

