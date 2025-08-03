Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Кострома: индивидуальная экскурсия
Кострома - родина Снегурочки и колыбель династии Романовых. Прогулка по старинным улицам, волжские пейзажи и главные достопримечательности ждут вас
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5335 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Здравствуй, государыня-Кострома! (на вашем автомобиле)
Познакомиться с визитными карточками города и побывать в знаковых местах династии Романовых
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
от 12 500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Кострому: путеводитель по истории и святыням
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, узнайте ее историю и насладитесь красотой архитектуры и святынь
Начало: На Советской площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Кострома: город на Волге
Кострома приглашает на увлекательную прогулку по историческим местам. Погрузитесь в атмосферу купеческого города и насладитесь его красотой
Начало: У памятника Ю. Долгорукому
12 янв в 09:30
13 янв в 09:30
3800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Классическая Кострома: путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
13 дек в 09:00
14 дек в 10:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария3 августа 2025Прекрасная индивидуальная экскурсия для большой компании! Интересный материал и места посещения. День пролетел незаметно. Очень рекомендую!
- ММария21 июня 202519 июня экскурсию по Костроме и Ярославлю нам провел Сергей.
Встретил нас у нашего отеля "Островский" в центре, и сразу начал
- ЮЮлия11 января 2025Ставлю высокую оценку организации нашей экскурсии.
Все было четко, информацию предоставляли своевременно.@Алена
Огромное спасибо нашему гиду Виктории, она нам очень понравилась -
- ААлександра26 июля 2024Добрый вечер всем! Гид- Дмитрий, прекрасная подача информации, отвечает на вопросы. Все прекрасно организовано, после экскурсии пообедали в Грозе и поехали в Ипатьевский монастырь. Гид прекрасен, рассказала, показала. Полный восторг от сегодняшнего дня! Погода тоже была супер
- ЕЕлена26 апреля 2024Кирилл -замечательный гид! Блестящее знание предметной части и живой интерес к истории своего края! Приедем еще!
- ММарета11 марта 2024Экскурсовод Ирина прекрасно провела знакомство с Костромой. Мы с подругой остались в восторге. Время пролетело незаметно под чутким руководством Ирины! К концу вопросов и не возникло, настолько доступно и подробно была подана история города. Благодарю от души!
- ММария2 января 2024Мы отправились в Кострому большой компанией. Чтобы всем было комфортно, разделились на две небольшие группы - с детьми постарше и
- ААлександра13 ноября 2023Большое спасибо гиду Наталье за проверенную экскурсию.
Информацию преподнесла нам в структурированной виде, с опорой на историю и чувством любви к своему региону.
Большое спасибо!
- ААнастасия28 августа 2023Очень интересная и прекрасно организованная экскурсия, а экскурсовод просто чудо! Знала, что с нами будет ребенок, активно вовлекала его в
- ТТатьяна27 августа 2023Ездили в конце августа двое взрослых + дети 13 и 9,5 лет. Маршрут изменили, ездили Кострома-Плес-Кострома. Спасибо организаторам, пошли навстречу
- ННадежда23 июля 2023Нам очень понравилась экскурсия! Гид Виктория ее провела для нас очень увлекательно. Мы были с детьми (взяли им самокаты, чтобы они не устали пешком гулять) и маршрут был построен очень интересно!
Искренне рекомендую!
- AAndrey7 мая 2023Виктория, спасибо огромное за потрясающую экскурсию! Мы очень впечатлены Вашим профессионализмом и любовью к Костроме! Время пролетело незаметно)) понравилось что не было "активных продаж")) мы очень прониклись историей города)) еще раз спасибо Вам огромное)) Андрей и Александра.
- OOlga19 октября 2022Отличная экскурсия. Девочки молодцы. Узнали много нового и интересного.
- ГГригорий25 сентября 20225!
- ССергей29 мая 2022У нас был гид Егор. Экскурсия на весь день, но нам очень понравилось, график был хорошо организован. Посмотрели и Кострому и Ярославль, составили хорошее представление о городах. Егор очень интересно рассказывал, можем сравнить с другими экскурсоводами.
- ТТатьяна13 мая 2022Очень понравилась экскурсия, всем рекомендуем!
- ТТатьяна23 октября 2021Огромное спасибо гиду Ольге! Прекрасная экскурсия! Узнали много нового! Очень понравился ваш прекрасный древний город!
- ЕЕлена22 сентября 2021Большое спасибо нашему гиду Виктории за познавательную экскурсию по Костроме. Узнали много нового об этом старинном городе и о людях, которые повлияли на его развитие и оставили след в его истории
- ККонстантин12 сентября 2021Хорошо провел время. Интересный маршрут, богатая история города. Спасибо.
- ЕЕлена22 августа 2021Экскурсия понравилась,Виктория прекрасный рассказчик. Предлагаем расширить территориально экскурсию,хотелось бы побольше увидеть интересного в таком замечательном городе. Спасибо Виктории,получили колоссальное удовольствие от общения с ней.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Из Ярославля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Костроме
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Костроме в декабре 2025
Сейчас в Костроме в категории "Из Ярославля" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3800 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 502 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Костроме на 2025 год по теме «Из Ярославля», 502 ⭐ отзыва, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль