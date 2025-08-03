читать дальше

с детьми помладше. Я была именно в этой группе с детьми помладше. С нами была гид Виктория - очень милая девушка. Она быстро и легко нашла общий язык с нашими шустрыми детьми. Провела нас по знаковым местам города. Была с громкоговорителем - что в условиях городской среды очень нужно. Время от времени иллюстрировала свое повествование дополнительным материалом. Одним словом, мы остались довольны. Дети получили новые знания, начали хорошо ориентироваться в городе, познакомились со знаковыми для города персонами. Рекомендуем от всего сердца Викторию в качестве провожатого по Костроме!