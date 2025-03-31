Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Экскурсия по Костроме раскроет перед вами захватывающие истории о жизни города в прошлом.



Вы пройдете по бывшей Ильинской улице, увидите здания, где размещались полицейское управление и окружной суд, а также знаменитую пожарную каланчу.



Узнаете, кто был «королём Волги», почему дворники пользовались уважением и кому принадлежали первые автомобили в городе. Эта прогулка обещает быть насыщенной и познавательной для всех участников

