Экскурсия по Костроме раскроет перед вами захватывающие истории о жизни города в прошлом.
Вы пройдете по бывшей Ильинской улице, увидите здания, где размещались полицейское управление и окружной суд, а также знаменитую пожарную каланчу.
Узнаете, кто был «королём Волги», почему дворники пользовались уважением и кому принадлежали первые автомобили в городе. Эта прогулка обещает быть насыщенной и познавательной для всех участников
Вы пройдете по бывшей Ильинской улице, увидите здания, где размещались полицейское управление и окружной суд, а также знаменитую пожарную каланчу.
Узнаете, кто был «королём Волги», почему дворники пользовались уважением и кому принадлежали первые автомобили в городе. Эта прогулка обещает быть насыщенной и познавательной для всех участников
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Узнать тайны Костромы
- 🏛️ Посетить исторические здания
- 🚶♂️ Прогуляться по старинным улицам
- 👮♂️ Услышать о криминальных историях
- 🚗 Узнать о первых автомобилях
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Здание полицейского управления
- Пожарная каланча
- Первый квартал улицы Симановского
- Здание Окружного суда
- Ансамбль торговых рядов
- Бывшая улица Ильинская
Описание экскурсии
- Здание, где располагалось полицейское управление Костромы в 19 веке
- Пожарная каланча — памятник архитектуры эпохи классицизма
- Первый квартал улицы Симановского (бывшей Богоявленской) с каменными и полукаменными купеческими домами
- Здание Окружного суда в доме генерала С. С. Борщова
- Ансамбль торговых рядов — самый большой в России, дошедший до наших дней
- Бывшая улица Ильинская, застроенная дворянскими особняками
Вы узнаете:
- Когда и почему в Костроме появились сотрудники правопорядка — городовые
- Кого называли «королём Волги»
- Почему профессия дворника была весьма уважаема
- Кому принадлежали первые автомобили в Костроме и где произошло первое курьёзное ДТП
- Кто такие «Ваньки», «голубчики» и «лихачи»
А также шокирующие истории костромских губернаторов, один из которых удивил своей наглостью даже императрицу.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 14 лет
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Московская застава»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 956 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Наталья, я профессиональный гид с многолетним стажем. Живу в Костроме более 30 лет. Рада возможности знакомить гостей города с его богатым прошлым и людьми, которые его создавали. Стараюсь, чтобы исторические личности и события представали не просто параграфами из учебника.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
31 мар 2025
Посетили экскурсию ' Кострома криминальная…." с экскурсоводом Натальей. Понравилось всё! И солнечная погода, которой нас встретила Кострома, и сама экскурсия, которая была очень интересная! Спасибо большое Наталье за профессионально изложенную информацию о Костроме! Было очень увлекательно, 2 часа пролетели незаметно! Однозначно рекомендуем!
Входит в следующие категории Костромы
Похожие экскурсии из Костромы
Индивидуальная
Таинственная Кострома: вечернее путешествие по историческим уголкам
Откройте для себя вечернюю Кострому в уникальной экскурсии, где история и мистика переплетаются в каждом шаге
Начало: У памятника Сусанину
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кострома влюбленными глазами
Погрузитесь в атмосферу старинного купеческого города, прогуляйтесь по историческим улицам и узнайте удивительные истории Костромы
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.