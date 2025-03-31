Мои заказы

Кострома криминальная: легенды и реальность

Погрузитесь в мир костромских тайн и легенд. Узнайте, кто доставлял хлопоты полиции и какие секреты скрывают фасады старинных зданий
Экскурсия по Костроме раскроет перед вами захватывающие истории о жизни города в прошлом.

Вы пройдете по бывшей Ильинской улице, увидите здания, где размещались полицейское управление и окружной суд, а также знаменитую пожарную каланчу.

Узнаете, кто был «королём Волги», почему дворники пользовались уважением и кому принадлежали первые автомобили в городе. Эта прогулка обещает быть насыщенной и познавательной для всех участников
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Узнать тайны Костромы
  • 🏛️ Посетить исторические здания
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по старинным улицам
  • 👮‍♂️ Услышать о криминальных историях
  • 🚗 Узнать о первых автомобилях
Кострома криминальная: легенды и реальность© Наталья
Кострома криминальная: легенды и реальность© Наталья
Кострома криминальная: легенды и реальность© Наталья
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Здание полицейского управления
  • Пожарная каланча
  • Первый квартал улицы Симановского
  • Здание Окружного суда
  • Ансамбль торговых рядов
  • Бывшая улица Ильинская

Описание экскурсии

  • Здание, где располагалось полицейское управление Костромы в 19 веке
  • Пожарная каланча — памятник архитектуры эпохи классицизма
  • Первый квартал улицы Симановского (бывшей Богоявленской) с каменными и полукаменными купеческими домами
  • Здание Окружного суда в доме генерала С. С. Борщова
  • Ансамбль торговых рядов — самый большой в России, дошедший до наших дней
  • Бывшая улица Ильинская, застроенная дворянскими особняками

Вы узнаете:

  • Когда и почему в Костроме появились сотрудники правопорядка — городовые
  • Кого называли «королём Волги»
  • Почему профессия дворника была весьма уважаема
  • Кому принадлежали первые автомобили в Костроме и где произошло первое курьёзное ДТП
  • Кто такие «Ваньки», «голубчики» и «лихачи»

А также шокирующие истории костромских губернаторов, один из которых удивил своей наглостью даже императрицу.

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям с 14 лет
  • Все достопримечательности осматриваем снаружи

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Московская застава»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 956 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Наталья, я профессиональный гид с многолетним стажем. Живу в Костроме более 30 лет. Рада возможности знакомить гостей города с его богатым прошлым и людьми, которые его создавали. Стараюсь, чтобы исторические личности и события представали не просто параграфами из учебника.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
Юлия
31 мар 2025
Посетили экскурсию ' Кострома криминальная…." с экскурсоводом Натальей. Понравилось всё! И солнечная погода, которой нас встретила Кострома, и сама экскурсия, которая была очень интересная! Спасибо большое Наталье за профессионально изложенную информацию о Костроме! Было очень увлекательно, 2 часа пролетели незаметно! Однозначно рекомендуем!

Входит в следующие категории Костромы

Похожие экскурсии из Костромы

Таинственная и мистическая Кострома
Пешая
2 часа
101 отзыв
Индивидуальная
Таинственная Кострома: вечернее путешествие по историческим уголкам
Откройте для себя вечернюю Кострому в уникальной экскурсии, где история и мистика переплетаются в каждом шаге
Начало: У памятника Сусанину
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 1000 ₽ за человека
Кострома: факты, легенды и немного мистики
Пешая
2 часа
130 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Кострома влюблёнными глазами
Пешая
2 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кострома влюбленными глазами
Погрузитесь в атмосферу старинного купеческого города, прогуляйтесь по историческим улицам и узнайте удивительные истории Костромы
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Костроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Костроме