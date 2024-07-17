1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кострома - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Костромы: от Сусанинской площади до древнего Кремля. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: Рядом с памятником Ю. Долгорукому
«Я раскрою секрет, почему на главной площади находится не усадьба губернатора, а частный особняк»
16 авг в 09:30
19 авг в 09:30
2 000₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Визит в усадьбу купцов Колодезниковых
Начало: Возле памятника Ивану Сусанину
«Экскурсия по городской усадьбе 1809-1885 гг»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
900₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Костромы - в великолепное Щелыково (на вашем автомобиле)
Побывать в местах, связанных с жизнью и творчеством великого драматурга А.Н. Островского
«Удивительно, но в усадьбе до сих пор многое осталось как при её первых владельцах»
6 авг в 08:00
15 авг в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина17 июля 2024Большое спасибо за экскурсию! Рассказ был очень интересный, посмотрели все знаковые места города. В Костроме уже не в первый раз, но Алексей смог раскрыть город по-новому.
- ААнжелика3 июля 2024Не первый раз заказываю экскурсии и не разу не пожалела. Интересно, познавательно и увлекательно. Время пролетает незаметно. Экскурсоводы фанаты своего дела. Интересно подают материал, отвечают на все вопросы. Спасибо большое
- ЕЕлена22 июня 2024Спасибо экскурсоводу Ивану. Все понятно, доступно и интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Усадьбы и дворцы»
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