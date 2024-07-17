А Алина Кострома - первое знакомство Большое спасибо за экскурсию! Рассказ был очень интересный, посмотрели все знаковые места города. В Костроме уже не в первый раз, но Алексей смог раскрыть город по-новому.

А Анжелика Кострома - первое знакомство Не первый раз заказываю экскурсии и не разу не пожалела. Интересно, познавательно и увлекательно. Время пролетает незаметно. Экскурсоводы фанаты своего дела. Интересно подают материал, отвечают на все вопросы. Спасибо большое