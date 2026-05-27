Я педагог, историк и один из авторов туристического маршрута в Костроме «Мазайские зайцы». С ушастыми дружу с самого их рождения, поэтому все истории будут уникальными.
На прогулке мы будем искать скульптуры зайцев, разгадывать загадки, обсуждать, как Кострома стала сырной столицей, родиной Снегурочки и колыбелью династии Романовых.
Описание квеста
- Мы отыщем бронзовых мазайских зайцев: пожарного, купчиху, трактирщика, сыродела, ювелира, портного, чиновника, фонарщика и других. Каждый из них связан с историей и жизнью Костромы.
- По пути познакомимся с главными достопримечательностями центра: пожарной каланчой, Верхними и Нижними торговыми рядами, улицей Молочная гора, Волгой и Костромским кремлём.
- Разберёмся, почему Кострому называют сырной и ювелирной столицей России, родиной Снегурочки и колыбелью династии Романовых.
- Поговорим о людях, чьи таланты и идеи повлияли на город: поэте Некрасове, драматурге Островском, художнике Кустодиеве, химике Менделееве, адмирале Невельском и других.
Что вы узнаете:
- Почему Некрасов, как и вы, выбирал Кострому для отдыха.
- В чём секрет богатства по-костромски.
- Что такое «коровий лизинг».
- Как Кострома благодаря пожарам стала уникальным городом.
- Как местные жительницы приносили богатство своим супругам.
- Почему в Костроме много моряков, если город на реке.
- Откуда уши растут у проекта «Мазайские зайцы».
Организационные детали
- Количество и расположение зайцев в городе могут меняться, поэтому продолжительность экскурсии корректируется под возраст детей и запрос участников от 1,5 до 2,5 часов. Маршрут согласовывается заранее.
- Могу изменить программу под взрослую аудиторию.
- Можно провести экскурсию для группы больше 6 человек. Доплата составит 500 ₽ за чел. Детям до 6 лет бесплатно.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 2249 туристов
Я историк по образованию, педагог-организатор по призванию. Приглашаю исследовать Кострому в игровой форме, активно и весело!
