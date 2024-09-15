2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Кострома: индивидуальная экскурсия
Кострома - родина Снегурочки и колыбель династии Романовых. Прогулка по старинным улицам, волжские пейзажи и главные достопримечательности ждут вас
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
9 окт в 10:30
10 окт в 14:00
4 670₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомая и неизведанная Кострома: путешествие на минивэне
Погрузитесь в историю и культуру Костромы во время двухчасовой экскурсии на комфортном минивэне. Уникальный маршрут, полный открытий
Начало: В любом месте по Вашему желанию
7 окт в 14:00
8 окт в 14:00
от 5 800₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Квест
до 6 чел.
Семейная интерактивная экскурсия по Костроме
Прогуляться по главным городским местам, выполняя задания из авторского квест-бука
Начало: В начале улицы Советской
6 окт в 10:30
7 окт в 10:30
5 200₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника15 сентября 2024Было все отлично. Андрей рассказывал нон стоп, каждый дом, каждая улица оказалась со своей историей. Советую всем.
- ИИрина7 сентября 2024Андрей на своем комфортабельном минивэне за 2 часа показал нам весь город. Рассказал о каждом историческом здании, показал все значимые места с их прошлым и настоящим. Очень внимательный к просьбам туристов.
- ЕЕлена4 сентября 2024Благодарим нашего гида Андрея за прекрасно проведенное время! Любовь к Костроме Андрея, коренного костромича, передалась и нам. Красивые улицы и
- ККира11 августа 2024Знакомство с Костромой удалось! Благодаря нашему замечательному гиду Анне. Было познавательно, интересно, Анна очень приятная, с отличными знаниями истории. Два часа пролетели незаметно. Рекомендую всем.
- ИИрина25 июля 2024Очень интересный рассказ, яркий и живой. Большое спасибо Анне! Было интересно и детям и взрослым.
- ССветлана24 июля 2024Были с 6 по 9 июля 2024 в Костроме большой компанией 10 человек. Анне огромное спасибо занаше прекрасное прибывание и
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Мазайские зайцы»
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