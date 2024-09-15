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впечатления от поездки! Все было отлично! Аня-5 баллов с+! Вот некоторые отзывы от наших девочек! Елена-Была в течении четырёх дней в Костроме на различных экскурсиях,Аня экскурсовод это замечательный, интересный собеседник, показала и рассказала всё, что есть в городе и за её пределами получила массу позитива! Наталья-Удивительное путешествие в Кострому! Удивительным оказалось все: и города,в которых мы побывали,и люди,с которыми встретились. Благодаря нашему гиду Анне(потрясающему экскурсоводу!)узнали столько интересных фактов и сведений о каждом об'екте,что возникло стойкое ощущение абсолютно нового города(хотя была 2 раза). Были поездки с Аней в Плес и Нерехту с двумя женскими монастырями в окрестностях и клубничной фермой. Отдельно хочется сказать большое спасибо Ане- увлекательный живой рассказ,образная речь,доброжелательность и эксклюзивное построение экскурсий и маршрутов-все это отличало нашего гида. Да,и ещё,Анна работает с аппаратурой(у каждого есть микрофончик с наушником). И это очень удобно-можно слушать информацию и отходить фотографировать и любоваться видами. В поездках в Плес и Нерехту нашу группу сопровождал водитель Виктор Анатольевич на микроавтобусе. Забота,понимание нашей возрастной группы,советы и пожелания-все это говорит о душевной щедрости и неформальному отношению к людям и своей работе. Здоровья Вам и благополучия Виктор Анатольевич! Галина-Посетив с экскурсией г. Кострому,осталась под большим впечатлением от экскурсий и все благодаря экскурсоводу Анне. Человек на своём месте,с большой любовью относится к своей работе,большое разнообразие экскурсий очень интересные посещения,например музей самоваров,поездка в Плёс и многое другое. Нас сопровождал с ней водитель- Анатолий,машина ухоженная,водитель очень внимательный и весёлый человек,они с Анной доставили нам много приятных минут в дороге. Очень приятно,что к нам отнеслись с вниманием и даже с заботой. В жаркие часы нам предложили (бесплатно) воду,Анна старалась нам показать и рассказать как можно больше. Огромное спасибо этим людям. Очень приятная экскурсовод во всех отношениях! Ирина-Хочу выразить огромную благодарность Анне за проведенные экскурсии по Костроме, Плесе, Нерехте и др. Мы узнали много интересных исторических фактов. Анна, замечательный экскурсовод и очень интересный собеседник. За четыре дня Анна показала нам все лучшее в г. Костроме и ее окрестностях. Маршрут и перемещения были продуманы до мелочей с учётом наших возможностей. За четыре дня пребывания мы получили массу впечатлений, воспоминания о которых хватит на очень долгое время! Вся организация, профессиональный подход и особенно позитивная энергия в эти дни, которые мы провели с Анной, были незабываемые!!!! Любаша-Выражаем слова восторга и благодарности экскурсоводу по г. Кострома Анне. Этот человек увлеченный своим делом с большим знанием истории. Такой большой объем информации, и так интересно преподнесенный!