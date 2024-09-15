Мазайские зайцы – экскурсии в Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Мазайские зайцы» в Костроме, цены от 4 670 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Знакомьтесь, Кострома
Пешая
138 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Кострома: индивидуальная экскурсия
Кострома - родина Снегурочки и колыбель династии Романовых. Прогулка по старинным улицам, волжские пейзажи и главные достопримечательности ждут вас
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
9 окт в 10:30
10 окт в 14:00
4 670 за всё до 10 чел.
Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
На машине
На микроавтобусе
209 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомая и неизведанная Кострома: путешествие на минивэне
Погрузитесь в историю и культуру Костромы во время двухчасовой экскурсии на комфортном минивэне. Уникальный маршрут, полный открытий
Начало: В любом месте по Вашему желанию
7 окт в 14:00
8 окт в 14:00
от 5 800 за всё до 4 чел.
Семейная интерактивная экскурсия по Костроме
Пешая
2 часа
Квест
до 6 чел.
Семейная интерактивная экскурсия по Костроме
Прогуляться по главным городским местам, выполняя задания из авторского квест-бука
Начало: В начале улицы Советской
6 окт в 10:30
7 окт в 10:30
5 200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    15 сентября 2024
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Было все отлично. Андрей рассказывал нон стоп, каждый дом, каждая улица оказалась со своей историей. Советую всем.
  • И
    Ирина
    7 сентября 2024
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Андрей на своем комфортабельном минивэне за 2 часа показал нам весь город. Рассказал о каждом историческом здании, показал все значимые места с их прошлым и настоящим. Очень внимательный к просьбам туристов.
  • Е
    Елена
    4 сентября 2024
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Благодарим нашего гида Андрея за прекрасно проведенное время! Любовь к Костроме Андрея, коренного костромича, передалась и нам. Красивые улицы и
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    дома с богатой историей, интересные исторические фотографии и материалы, особенный дух Костромы - все это мы увидели и почувствовали во время экскурсии с этим доброжелательным, пунктуальным, обладающим хорошим чувством юмора человеком. Отдельное спасибо за присланные видеоматериалы. До встречи в Костроме!

  • К
    Кира
    11 августа 2024
    Знакомьтесь, Кострома
    Знакомство с Костромой удалось! Благодаря нашему замечательному гиду Анне. Было познавательно, интересно, Анна очень приятная, с отличными знаниями истории. Два часа пролетели незаметно. Рекомендую всем.
  • И
    Ирина
    25 июля 2024
    Знакомьтесь, Кострома
    Очень интересный рассказ, яркий и живой. Большое спасибо Анне! Было интересно и детям и взрослым.
    Очень интересный рассказ, яркий и живой. Большое спасибо Анне! Было интересно и детям и взрослым
  • С
    Светлана
    24 июля 2024
    Знакомьтесь, Кострома
    Были с 6 по 9 июля 2024 в Костроме большой компанией 10 человек. Анне огромное спасибо занаше прекрасное прибывание и
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    впечатления от поездки! Все было отлично! Аня-5 баллов с+! Вот некоторые отзывы от наших девочек! Елена-Была в течении четырёх дней в Костроме на различных экскурсиях,Аня экскурсовод это замечательный, интересный собеседник, показала и рассказала всё, что есть в городе и за её пределами получила массу позитива! Наталья-Удивительное путешествие в Кострому! Удивительным оказалось все: и города,в которых мы побывали,и люди,с которыми встретились. Благодаря нашему гиду Анне(потрясающему экскурсоводу!)узнали столько интересных фактов и сведений о каждом об'екте,что возникло стойкое ощущение абсолютно нового города(хотя была 2 раза). Были поездки с Аней в Плес и Нерехту с двумя женскими монастырями в окрестностях и клубничной фермой. Отдельно хочется сказать большое спасибо Ане- увлекательный живой рассказ,образная речь,доброжелательность и эксклюзивное построение экскурсий и маршрутов-все это отличало нашего гида. Да,и ещё,Анна работает с аппаратурой(у каждого есть микрофончик с наушником). И это очень удобно-можно слушать информацию и отходить фотографировать и любоваться видами. В поездках в Плес и Нерехту нашу группу сопровождал водитель Виктор Анатольевич на микроавтобусе. Забота,понимание нашей возрастной группы,советы и пожелания-все это говорит о душевной щедрости и неформальному отношению к людям и своей работе. Здоровья Вам и благополучия Виктор Анатольевич! Галина-Посетив с экскурсией г. Кострому,осталась под большим впечатлением от экскурсий и все благодаря экскурсоводу Анне. Человек на своём месте,с большой любовью относится к своей работе,большое разнообразие экскурсий очень интересные посещения,например музей самоваров,поездка в Плёс и многое другое. Нас сопровождал с ней водитель- Анатолий,машина ухоженная,водитель очень внимательный и весёлый человек,они с Анной доставили нам много приятных минут в дороге. Очень приятно,что к нам отнеслись с вниманием и даже с заботой. В жаркие часы нам предложили (бесплатно) воду,Анна старалась нам показать и рассказать как можно больше. Огромное спасибо этим людям. Очень приятная экскурсовод во всех отношениях! Ирина-Хочу выразить огромную благодарность Анне за проведенные экскурсии по Костроме, Плесе, Нерехте и др. Мы узнали много интересных исторических фактов. Анна, замечательный экскурсовод и очень интересный собеседник. За четыре дня Анна показала нам все лучшее в г. Костроме и ее окрестностях. Маршрут и перемещения были продуманы до мелочей с учётом наших возможностей. За четыре дня пребывания мы получили массу впечатлений, воспоминания о которых хватит на очень долгое время! Вся организация, профессиональный подход и особенно позитивная энергия в эти дни, которые мы провели с Анной, были незабываемые!!!! Любаша-Выражаем слова восторга и благодарности экскурсоводу по г. Кострома Анне. Этот человек увлеченный своим делом с большим знанием истории. Такой большой объем информации, и так интересно преподнесенный!

    Были с 6 по 9 июля 2024 в Костроме большой компанией 10 человек. Анне огромное спасибоБыли с 6 по 9 июля 2024 в Костроме большой компанией 10 человек. Анне огромное спасибоБыли с 6 по 9 июля 2024 в Костроме большой компанией 10 человек. Анне огромное спасибоБыли с 6 по 9 июля 2024 в Костроме большой компанией 10 человек. Анне огромное спасибоБыли с 6 по 9 июля 2024 в Костроме большой компанией 10 человек. Анне огромное спасибоБыли с 6 по 9 июля 2024 в Костроме большой компанией 10 человек. Анне огромное спасибоБыли с 6 по 9 июля 2024 в Костроме большой компанией 10 человек. Анне огромное спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Мазайские зайцы»

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  2. Торговые Ряды
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  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в октябре 2024
Сейчас в Костроме в категории "Мазайские зайцы" можно забронировать 3 экскурсии от 4 670 до 5 800. Туристы уже оставили гидам 347 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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