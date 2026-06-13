«Найди то, не знаю что…» - экскурсия по Костроме для детей 7-12 лет

Мы с красавицей Костромой любим встречать гостей загадками, ребусами и хитрыми заданиями! В игровой форме вы познакомитесь с историей города и его достопримечательностями. Будете размышлять, отвечать на вопросы и угадывать главный костромской сувенир. Я — педагог с большим опытом работы с детьми, поэтому будет интересно и малышам, и школьникам. В конце прогулки — сладкий сюрприз.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Памятник Юрию Долгорукому — основателю города. Здесь мы поговорим о том, почему историки до сих пор спорят о дне рождения Костромы.
- Скульптуру Снегурочки. Выясним, как сказочная девочка стала символом края и почему её родина именно здесь.
- Пожарную каланчу на центральной площади. Рядом отыщем знаменитого пса Бобку и обсудим, кто такие часовые и почему им запрещалось даже петь на посту.
- Торговые ряды. Пройдём по ним неторопливо, как когда-то ходили «костромские слоны» — так в старину называли праздных гуляк.
- Памятник Ивану Сусанину. Я расскажу о подвиге нашего земляка, который ценой жизни спас царя.
- Улицу Молочная гора. Спустимся по ней в 18 век и поговорим о костромских босяках.
Вы узнаете
- Кто основал наш город и почему мы до сих пор сомневаемся в официальной дате его появления.
- Как Снегурочка связана с Костромой и почему её история уходит корнями в древние обряды.
- За что центральную площадь в шутку называют «сковородкой», а застройку вокруг — «веером» императрицы.
- Как Иван Сусанин увёл польский отряд в непроходимые леса и тем самым спас Михаила Романова.
- Где в Костроме текли «молочные реки».
Организационные детали
- Взрослые сопровождают детей на всём маршруте, но в составе команды не учитываются.
- Взрослым выдаются радиогиды, чтобы гида всегда было слышно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 2444 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Юлия, я с удовольствием покажу вам любимую Кострому. А также простым и понятным языком расскажу о ней всё самое интересное.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Квест прошел великолепно, дети были увлечены рассказом проводника-гида, информация подавалась по возрасту. Маршрут посильный указанному возрасту. Благодарим за наши 1,5 часа по центру Костромы.
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо Вам за хорошую и веселую компанию! Позитивные родители и дети! Ждем Вас еще в гости!
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Е
Очень понравилось детям и нам. Познавательно, в игровой форме. Спасибо!
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо за высокую оценку моей экскурсии! Несмотря на жаркую погоду прекрасно прогулялись с Вами по Костроме. Ждем Вас в гости снова!
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М
Экскурсия очень понравилась как взрослым, так и детям. Мальчикам было по 10 лет и они в полном восторге. Экскурсовод их сразу полностью заинтересовала темой, вопросами, заданиями и они безотрывно ходили рядом, слушали и отвечали на вопросы по ходу экскурсии.
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо Вам за приятные слова! Ваши мальчишки большие молодцы! До новой встречи в Костроме!
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И
Замечательная экскурсия. Понятно, доступно, без беготни. Никуда не спешили, экскурсовод не торопился - рассказывал все внятно, понятно и доступно. Отвечала на вопросы по ходу рассказа
Юлия
Ответ организатора:
Инга и Соня спасибо Вам за приятную прогулку! Ждем Вас еще в гости)
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Очень понравилась экскурсия, было интересно как детям, так и взрослым, время пролетело не заметно! удачи вам!
Юлия
Ответ организатора:
Анастасия спасибо вам большое за высокую оценку моей экскурсии и теплые слова. Ваши девочки замечательные, успехов вам! Приезжайте еще в гости!
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