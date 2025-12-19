Погружение в историю и современную жизнь Костромы:

выбирайте свой маршрут.

Отправьтесь на индивидуальную пешеходную экскурсию, которая раскроет перед вами Кострому с разных сторон — как древний город с богатой историей, так и место, где кипит современная жизнь. Вы сами выбираете один из двух авторских маршрутов — синий или красный, — каждый из которых проведёт вас по знаковым достопримечательностям и откроет увлекательные, подчас неожиданные истории. Вас ждёт знакомство с главными символами города: Сусанинской площадью, пожарной каланчой, ансамблем Торговых рядов, а также интерактивные сюрпризы и необычные подарки. Синий маршрут:

Волга, кино и исторические тайны

Если вы выберете синий маршрут, то прогуляетесь вдоль набережной Волги, увидите памятник ювелиру с его знаменитым кольцом и посетите беседку Островского. Вы побываете в местах съёмок фильмов «Два капитана» и «Жестокий романс». Гид расскажет, как костромичи спасли двух российских царей, чем генерал Ермолов провинился перед костромской кухаркой, что предсказал императорам таинственный монах Авель и почему Сталин стал депутатом Костромского горсовета. Вы также узнаете, за что Александр Дюма назвал деревню потомков Ивана Сусанина «самой распутной». Красный маршрут:

аристократия, мистика и городские легенды

Красный маршрут проведёт вас по местам, связанным с аристократической и культурной жизнью города. Вы увидите Романовский музей, Дворянское собрание, знак на месте основания Костромы, скульптуры Снегурочки и собаки Бобки, а также места съёмок фильма «Очи чёрные». Вы осмотрите Богоявленско-Анастасиин монастырь, Сырную биржу и территорию Костромского кремля. Вас ждут истории о масонской тайне потомков Пушкина, проклятии городского театра и удивительном случае, когда из водопровода потекла водка.

Интерактивная часть и подарки

Независимо от выбранного маршрута, вас ждёт уникальная интерактивная часть: вы научитесь пользоваться старинным прибором «стереоскоп» и увидите стереофотографии Костромы столетней давности, подержите в руках подлинные дореволюционные открытки и другие артефакты. В завершение экскурсии вас ждёт дегустация чая по старинному рецепту, а также три костромских сувенира на память: сладкий, солёный и денежный. Важная информация: