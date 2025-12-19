Индивидуальная пешеходная экскурсия по Костроме на выбор из двух маршрутов (синий или красный).
История, легенды, места съёмок фильмов, интерактив со старинными предметами, дегустация чая и три тематических сувенира.
Описание экскурсии
Погружение в историю и современную жизнь Костромы:
выбирайте свой маршрут.
Отправьтесь на индивидуальную пешеходную экскурсию, которая раскроет перед вами Кострому с разных сторон — как древний город с богатой историей, так и место, где кипит современная жизнь. Вы сами выбираете один из двух авторских маршрутов — синий или красный, — каждый из которых проведёт вас по знаковым достопримечательностям и откроет увлекательные, подчас неожиданные истории. Вас ждёт знакомство с главными символами города: Сусанинской площадью, пожарной каланчой, ансамблем Торговых рядов, а также интерактивные сюрпризы и необычные подарки. Синий маршрут:
Волга, кино и исторические тайны
Если вы выберете синий маршрут, то прогуляетесь вдоль набережной Волги, увидите памятник ювелиру с его знаменитым кольцом и посетите беседку Островского. Вы побываете в местах съёмок фильмов «Два капитана» и «Жестокий романс». Гид расскажет, как костромичи спасли двух российских царей, чем генерал Ермолов провинился перед костромской кухаркой, что предсказал императорам таинственный монах Авель и почему Сталин стал депутатом Костромского горсовета. Вы также узнаете, за что Александр Дюма назвал деревню потомков Ивана Сусанина «самой распутной». Красный маршрут:
аристократия, мистика и городские легенды
Красный маршрут проведёт вас по местам, связанным с аристократической и культурной жизнью города. Вы увидите Романовский музей, Дворянское собрание, знак на месте основания Костромы, скульптуры Снегурочки и собаки Бобки, а также места съёмок фильма «Очи чёрные». Вы осмотрите Богоявленско-Анастасиин монастырь, Сырную биржу и территорию Костромского кремля. Вас ждут истории о масонской тайне потомков Пушкина, проклятии городского театра и удивительном случае, когда из водопровода потекла водка.
Интерактивная часть и подарки
Независимо от выбранного маршрута, вас ждёт уникальная интерактивная часть: вы научитесь пользоваться старинным прибором «стереоскоп» и увидите стереофотографии Костромы столетней давности, подержите в руках подлинные дореволюционные открытки и другие артефакты. В завершение экскурсии вас ждёт дегустация чая по старинному рецепту, а также три костромских сувенира на память: сладкий, солёный и денежный. Важная информация:
- Индивидуальная экскурсия проводится по одному из двух маршрутов по вашему выбору. Карту маршрутов можно посмотреть в фотогалерее.
- Экскурсия полностью пешеходная, для удобства используются наушники.
- По пути предусмотрены удобные остановки для отдыха и фотографирования достопримечательностей.
Начало в 11:00 и 18:00. По предварительной договоренности возможны другие варианты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сусанинская площадь
- Пожарная каланча
- Гауптвахта
- Дом Борщова
- Торговые ряды
- Костромской Кремль
- Беседка Островского
- Богоявленско-Анастасиин монастырь
- Романовский музей
- Дворянское собрание
- Городской театр
- Молочная гора
- Набережная Волги
- Старая пристань
- Знак на месте основания города
- Сырная биржа
- Мазайские зайцы
- Скульптура Снегурочки
- Скульптура собаки Бобки
- Памятник Юрию Долгорукому
- Памятник Ивану Сусанину
- Памятник Александру Островскому
- Памятник кустарю-ювелиру
Что включено
- Услуги гида-историка
- Дегустация необычного чая
- Сувениры
- Радиоаппаратура с наушниками
- Дождевики и зонты на случай дождя
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Советская улица, 3
Завершение: Г. Кострома, центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Начало в 11:00 и 18:00. По предварительной договоренности возможны другие варианты.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
