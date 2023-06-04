Побывать в ювелирной Мекке России и в городе, который славится своими пейзажами
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Описание
Что вас ожидает
Красное-на-Волге
💍 Сперва отправимся в село, где с 19 века процветает ювелирное дело. Вы посетите музей и оцените костромскую скань — технику ручного плетения тончайших узоров из золота и серебра. Именно в Красном производится большая часть всей российской «ювелирки». Вы сможете поразглядывать украшения в ТЦ «Красноград», где представлена продукция как крупных предприятий, так и местных кустарей.
💍 Но ювелирное производство — не единственное, чем может похвастаться Красное. Гид покажет вам сохранившийся годуновский храм 16 века, расскажет о живших здесь до недавнего времени потомках Ивана Сусанина и о кровавых событиях начала прошлого века, после которых название села стало звучать несколько зловеще…
Плёс
🧑🎨 Сюда мы доберёмся на пароме через Волгу за полчаса. И вот мы в городе, где живёт всего 2000 человек, но который издавна притягивает к себе художников и музыкантов, артистов и модельеров, предпринимателей и туристов. Вы увидите необычный рельеф Плёса, веками определявший его судьбу — от главного форпоста московского княжества на Волге в 15 в. до города-курорта в 19–21 вв.
🧑🎨 Также вы побываете в музее Левитана — художник так вдохновился пейзажами Плёса, что устроил здесь летнюю студию. Три зала экспозиции расскажут вам о жизни и творчестве живописца, прославившего этот уютный городок на всю Россию.
🍽 Обратите внимание: в этой насыщенной поездке у нас совсем не останется времени на прозу жизни… Обед не предусмотрен — чтобы те из вас, кто возвращается в Москву, успели на «Ласточку». Вы можете взять перекус с собой или успеть пообедать в Красном. В Плёсе поесть вряд ли удастся — общепита мало, народу много, цены — высокие.
Организационные детали
- Формат экскурсии — автопешеходный. Из Костромы до Красного мы доедем на микроавтобусе Mercedes Sprinter или минивэне Hyundai Grand Starex (в зависимости от размера группы). По Красному и Плёсу будем ходить пешком.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- В стоимость входит: трансфер, переправа на пароме, экскурсионное сопровождение, вход в музей Левитана
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Костромы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.