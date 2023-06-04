Это автопешеходная экскурсия в два старинных местечка: посёлок Красное — ювелирная столица России, и знаменитый Плёс — городок, природа и рельеф которого всегда притягивали ценителей прекрасного. Когда-то здесь бывал Левитан — в доме-музее художника вы познакомитесь с его жизнью и творчеством. А также прогуляетесь среди старой архитектуры и послушаете рассказы гида.

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Описание

Что вас ожидает

Красное-на-Волге

💍 Сперва отправимся в село, где с 19 века процветает ювелирное дело. Вы посетите музей и оцените костромскую скань — технику ручного плетения тончайших узоров из золота и серебра. Именно в Красном производится большая часть всей российской «ювелирки». Вы сможете поразглядывать украшения в ТЦ «Красноград», где представлена продукция как крупных предприятий, так и местных кустарей.

💍 Но ювелирное производство — не единственное, чем может похвастаться Красное. Гид покажет вам сохранившийся годуновский храм 16 века, расскажет о живших здесь до недавнего времени потомках Ивана Сусанина и о кровавых событиях начала прошлого века, после которых название села стало звучать несколько зловеще…

Плёс

🧑‍🎨 Сюда мы доберёмся на пароме через Волгу за полчаса. И вот мы в городе, где живёт всего 2000 человек, но который издавна притягивает к себе художников и музыкантов, артистов и модельеров, предпринимателей и туристов. Вы увидите необычный рельеф Плёса, веками определявший его судьбу — от главного форпоста московского княжества на Волге в 15 в. до города-курорта в 19–21 вв.

🧑‍🎨 Также вы побываете в музее Левитана — художник так вдохновился пейзажами Плёса, что устроил здесь летнюю студию. Три зала экспозиции расскажут вам о жизни и творчестве живописца, прославившего этот уютный городок на всю Россию.

🍽 Обратите внимание: в этой насыщенной поездке у нас совсем не останется времени на прозу жизни… Обед не предусмотрен — чтобы те из вас, кто возвращается в Москву, успели на «Ласточку». Вы можете взять перекус с собой или успеть пообедать в Красном. В Плёсе поесть вряд ли удастся — общепита мало, народу много, цены — высокие.

Организационные детали