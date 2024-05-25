Андрей — ваш гид в Костроме

Провёл экскурсии для 2324 туристов

читать дальше французских путешественников. Внештатный гид в Ипатьевском монастыре и по Костроме. Люблю знакомиться с порядочными интересными людьми, считаю их главной ценностью в жизни. Не являюсь «профессиональным историком», поэтому свободен от условностей и способен видеть факты под критическим углом. Никогда не спорю о политике, религии и истории, так как не вижу смысла. Буду рад встрече с вами!

Коренной костромич, люблю свой город и хочу, чтобы люди открыли его для себя. 12 лет жил во Франции, учился в Сорбонне, МГУ и других заведениях. Знакомлю с городами Золотого Кольца