Чернопенье издревле славилось сначала бурлаками, позже великолепными лоцманами и капитанами и имеет интереснейшее прошлое.
В путешествии я расскажу о Волге, от её образования до наших дней, о развитии пароходства, бурлаках и ушкуйниках-пиратах. Проведу обзорную экскурсию по селу, где по возможности мы посетим старообрядческий храм. А на одном из островов устроим пикник (по желанию).
В путешествии я расскажу о Волге, от её образования до наших дней, о развитии пароходства, бурлаках и ушкуйниках-пиратах. Проведу обзорную экскурсию по селу, где по возможности мы посетим старообрядческий храм. А на одном из островов устроим пикник (по желанию).
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Живописная речная прогулка
Наш маршрут будет проходить на 20 км вниз по Волге под костромскими мостами, по красивым местам, мимо устья реки Кубань, до села Чернопенье и места, где в Волгу впадает река Покша — самая чистая в Костромской области. В устье Покши, на одном из островов сделаем привал на обед-пикник и небольшой отдых.
Отдых на природе и «школа юнг»
- По пути я проведу мастер-класс по судовождению — вы узнаете об основных правилах, чтении навигационных знаков, бакенах и ориентирах
- На острове можем устроить обед-пикник, с собой я возьму мангал
- При подходящей погоде — купание и рыбалка, удочки и спиннинги будут на борту
- По дополнительной договоренности возможно катание на водных лыжах
Организационные детали
- Для пикника всё берём с собой — продукты не включены в цену программы
- В случае очень сильного ветра или дождя совместно принимаем решение по поездке, при плохом прогнозе можно будет её перенести за 2-3 дня
- Лодка тентована на случай дождя, все документы и необходимое спасательное оборудование в наличии. ТО пройден. Также лодка оборудована индивидуальными радиогидами.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле отеля «Островский причал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Костроме
Провёл экскурсии для 2324 туристов
Коренной костромич, люблю свой город и хочу, чтобы люди открыли его для себя. 12 лет жил во Франции, учился в Сорбонне, МГУ и других заведениях. Знакомлю с городами Золотого КольцаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
25 мая 2024
Прекрасная прогулка, много интересного узнали об истории Костромы. Рекомендуем!
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