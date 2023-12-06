Тёмная Кострома: факты и байки

Индивидуальная экскурсия в Костроме

Углубиться в ночную жизнь города дореволюционного периода

Кострома хороша в любое время суток. Но мы дождёмся вечера, чтобы взглянуть на малоизведанную сторону города. Не опасайтесь: там нестрашно и красиво.

Но многие дореволюционные события, о которых мы вам расскажем, происходили в ночное время — и потому их лучше слушать при свете фонарей. История Костромы выпуклее и ярче, а её облик — выразительнее, когда любуешься ими из темноты.
Тёмная Кострома: факты и байки
Тёмная Кострома: факты и байки
Тёмная Кострома: факты и байки
Тёмная Кострома: факты и байки
Тёмная Кострома: факты и байки
Тёмная Кострома: факты и байки
Тёмная Кострома: факты и байки
Тёмная Кострома: факты и байки

Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • Кто такие зимогоры и чем они прославились в Костроме
  • Зачем нужен городовой и что он делал и ночное время
  • Как проводили вечернее и ночное время люди самых разных сословий и профессий
  • Что являлось истинной причиной городских пожаров
  • Почему Сусанинский сквер называли «сковородкой» и что здесь происходило в ночное время
  • Как работали кабаки и прочие питейные заведения Костромы

И это ещё не всё!

Вы услышите:

  • Общую историю города и главных архитектурных памятников его центральной части
  • Байки вечерней Костромы, основанные на реальных событиях

Вы увидите:

  • Центральную площадь города
  • Пожарную каланчу с вечерней подсветкой
  • Костромской кремль
  • Мучные и Красные ряды
  • Избу-читальню А. Н. Островского (ныне Кукольный театр)
  • Памятник Ивану Сусанину
  • Старинные особняки улицы Островского и Молочной горы
  • Красивую ночную панораму Волги

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Кострома вечером очень красива и хорошо освещена, но мы выдадим вам фонарики для комфортной прогулки по наиболее затемнённым местам

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Островского
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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