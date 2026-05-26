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Тёмная Кострома: факты и байки

Погрузитесь в атмосферу вечерней Костромы, где история оживает под светом фонарей. Вас ждут захватывающие рассказы и потрясающие виды
Кострома ночью - это совершенно другой город, полный тайн и загадок.

Во время экскурсии «Тёмная Кострома: факты и байки» вы познакомитесь с неизведанной стороной города, где каждый уголок хранит свою историю.

От
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зимогоров до городовых, от старинных кабаков до таинственных пожаров - каждый факт и байка вечерней Костромы раскрывает новые грани этого удивительного места.

Прогулка по центральной площади, освещённая пожарная каланча, величественный Костромской кремль и красивейшая ночная панорама Волги - всё это ждёт вас. Не упустите шанс увидеть Кострому под совершенно другим углом

4.9
56 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌃 Уникальная ночная атмосфера
  • 🕵️‍♂️ Интересные исторические факты
  • 🏛 Знакомство с архитектурными памятниками
  • 🍷 Погружение в быт и культуру прошлых веков
  • 👻 Захватывающие байки и легенды

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии «Тёмная Кострома: факты и байки» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время город радует комфортной погодой и минимальной загруженностью. Май и сентябрь также подойдут для прогулок, хотя вечера могут быть прохладнее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но следует учитывать погодные условия и более ранние сумерки.
Сейчас август — это идеальное время.
Тёмная Кострома: факты и байки
Тёмная Кострома: факты и байки
Тёмная Кострома: факты и байки

Что можно увидеть

  • Центральная площадь города
  • Пожарная каланча
  • Костромской кремль
  • Мучные и Красные ряды
  • Изба-читальня А.Н. Островского
  • Памятник Ивану Сусанину
  • Старинные особняки улицы Островского
  • Молочная гора
  • Панорама Волги

Описание экскурсии

Вы узнаете:

  • Кто такие зимогоры и чем они прославились в Костроме
  • Зачем нужен городовой и что он делал и ночное время
  • Как проводили вечернее и ночное время люди самых разных сословий и профессий
  • Что было истинной причиной городских пожаров
  • Почему Сусанинский сквер называли «сковородкой» и что здесь происходило в ночное время
  • Как работали кабаки и прочие питейные заведения Костромы

И это ещё не всё!

Вы услышите:

  • Общую историю города и главных архитектурных памятников его центральной части
  • Байки вечерней Костромы, основанные на реальных событиях

Вы увидите:

  • Центральную площадь города
  • Пожарную каланчу с вечерней подсветкой
  • Костромской кремль
  • Мучные и Красные ряды
  • Избу-читальню А. Н. Островского (ныне Кукольный театр)
  • Памятник Ивану Сусанину
  • Старинные особняки улицы Островского и Молочной горы
  • Красивую ночную панораму Волги

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Кострома вечером очень красива и хорошо освещена, но мы выдадим вам фонарики для комфортной прогулки по наиболее затемнённым местам

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 905 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша группа гидов-единомышленников живёт в Костромской области с рождения и очень любит родной Костромской край. От нас вы узнаете множество легенд, историй, событий и баек, о которых давно уже никто не вспоминает, но которые оставили свой след в истории Костромского края.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
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5
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Е
Сказать, что я в восторге - это ничего не сказать. Рада, что выбрала именно эту экскурсию для знакомства с историей и достопримечательностями города. Сергей очень интересно все рассказывал, показывал достопримечательности
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и некоторые фишечки. Видно на сколько человек любит свой город и увлечен его историей, а главное - может поделиться своими знаниями. Также Сергей развернуто отвечал на все мои вопросы, иногда каверзные. Два часа пролетели незаметно, показалось даже мало. Хотелось слушать и смотреть ещё и ещё. Нас не смутил даже начинающийся дождь, а здание каланчи на фоне грозовых туч выглядела ещё более монументально и белоснежно. Благодаря Сергею я уже с вечера выстроила планы куда сходить на следующий день. Спасибо гиду и организатору!

Сказать, что я в восторге - это ничего не сказать. Рада, что выбрала именно эту экскурсию
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О
Отличная экскурсия от профессионала своего дела. Много интересных историй с отсылками к источникам, много легенд и фактов. Очень познавательно и увлечённо. Спасибо!
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Т
Экскурсия очень понравилась!
Сергей рассказывает всё доступным языком, понятным для детей. Слушали бы и слушали!
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ОльгаСамохвалова
С нам гулял по вечерней Костроме Сергей. Человек увлеченный, искренне любящий свой город. Слушать его было интересно. Два часа пролетели незаметно. Наши дети-подростки тоже слушали рассказы Сергея. Приятно провели вечер. Спасибо, Сергей. Однозначно рекомендую! 👍
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Л
Спасибо большое Сергею за супер интересные истории. Время пролетело незаметно)
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Алиса
Выражаем благодарность Сергею за увлекательную экскурсию! Сергей открыл для нас Кострому через истории о жизни известных личностей и простых людей. Интересное повествование без сухих фактов и цифр, рекомендуем!
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