Кострома ночью - это совершенно другой город, полный тайн и загадок.
Во время экскурсии «Тёмная Кострома: факты и байки» вы познакомитесь с неизведанной стороной города, где каждый уголок хранит свою историю.
От
Во время экскурсии «Тёмная Кострома: факты и байки» вы познакомитесь с неизведанной стороной города, где каждый уголок хранит свою историю.
От
5 причин купить эту экскурсию
- 🌃 Уникальная ночная атмосфера
- 🕵️♂️ Интересные исторические факты
- 🏛 Знакомство с архитектурными памятниками
- 🍷 Погружение в быт и культуру прошлых веков
- 👻 Захватывающие байки и легенды
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии «Тёмная Кострома: факты и байки» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время город радует комфортной погодой и минимальной загруженностью. Май и сентябрь также подойдут для прогулок, хотя вечера могут быть прохладнее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но следует учитывать погодные условия и более ранние сумерки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Центральная площадь города
- Пожарная каланча
- Костромской кремль
- Мучные и Красные ряды
- Изба-читальня А.Н. Островского
- Памятник Ивану Сусанину
- Старинные особняки улицы Островского
- Молочная гора
- Панорама Волги
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Кто такие зимогоры и чем они прославились в Костроме
- Зачем нужен городовой и что он делал и ночное время
- Как проводили вечернее и ночное время люди самых разных сословий и профессий
- Что было истинной причиной городских пожаров
- Почему Сусанинский сквер называли «сковородкой» и что здесь происходило в ночное время
- Как работали кабаки и прочие питейные заведения Костромы
И это ещё не всё!
Вы услышите:
- Общую историю города и главных архитектурных памятников его центральной части
- Байки вечерней Костромы, основанные на реальных событиях
Вы увидите:
- Центральную площадь города
- Пожарную каланчу с вечерней подсветкой
- Костромской кремль
- Мучные и Красные ряды
- Избу-читальню А. Н. Островского (ныне Кукольный театр)
- Памятник Ивану Сусанину
- Старинные особняки улицы Островского и Молочной горы
- Красивую ночную панораму Волги
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Кострома вечером очень красива и хорошо освещена, но мы выдадим вам фонарики для комфортной прогулки по наиболее затемнённым местам
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 905 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша группа гидов-единомышленников живёт в Костромской области с рождения и очень любит родной Костромской край. От нас вы узнаете множество легенд, историй, событий и баек, о которых давно уже никто не вспоминает, но которые оставили свой след в истории Костромского края.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Сказать, что я в восторге - это ничего не сказать. Рада, что выбрала именно эту экскурсию для знакомства с историей и достопримечательностями города. Сергей очень интересно все рассказывал, показывал достопримечательности
Вам был полезен этот отзыв?
О
Отличная экскурсия от профессионала своего дела. Много интересных историй с отсылками к источникам, много легенд и фактов. Очень познавательно и увлечённо. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Экскурсия очень понравилась!
Сергей рассказывает всё доступным языком, понятным для детей. Слушали бы и слушали!
Сергей рассказывает всё доступным языком, понятным для детей. Слушали бы и слушали!
Вам был полезен этот отзыв?
С нам гулял по вечерней Костроме Сергей. Человек увлеченный, искренне любящий свой город. Слушать его было интересно. Два часа пролетели незаметно. Наши дети-подростки тоже слушали рассказы Сергея. Приятно провели вечер. Спасибо, Сергей. Однозначно рекомендую! 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Спасибо большое Сергею за супер интересные истории. Время пролетело незаметно)
Вам был полезен этот отзыв?
Выражаем благодарность Сергею за увлекательную экскурсию! Сергей открыл для нас Кострому через истории о жизни известных личностей и простых людей. Интересное повествование без сухих фактов и цифр, рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Костромы
Похожие экскурсии на «Тёмная Кострома: факты и байки»
Индивидуальная
до 10 чел.
О Костроме с любовью
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 15:00
10 авг в 08:30
от 4250 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кострома. Красивые места с богатой историей
Погрузитесь в атмосферу Костромы, где каждый уголок хранит историю. Откройте для себя её душу через прогулку по знаковым местам
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 3700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Кострома: легенды и исторические факты
Погулять по центру старинного города и прикоснуться к его прошлому на обзорной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Яркая обзорная экскурсия на комфортном тримаране по рекам Костроме и Волге в пределах центра города
Начало: У ресторана «Старая Пристань»
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 11 900 ₽ за всё до 9 чел.
от 4250 ₽ за экскурсию