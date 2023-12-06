Углубиться в ночную жизнь города дореволюционного периода
Кострома хороша в любое время суток. Но мы дождёмся вечера, чтобы взглянуть на малоизведанную сторону города. Не опасайтесь: там нестрашно и красиво.
Но многие дореволюционные события, о которых мы вам расскажем, происходили в ночное время — и потому их лучше слушать при свете фонарей. История Костромы выпуклее и ярче, а её облик — выразительнее, когда любуешься ими из темноты.
Но многие дореволюционные события, о которых мы вам расскажем, происходили в ночное время — и потому их лучше слушать при свете фонарей. История Костромы выпуклее и ярче, а её облик — выразительнее, когда любуешься ими из темноты.
Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Кто такие зимогоры и чем они прославились в Костроме
- Зачем нужен городовой и что он делал и ночное время
- Как проводили вечернее и ночное время люди самых разных сословий и профессий
- Что являлось истинной причиной городских пожаров
- Почему Сусанинский сквер называли «сковородкой» и что здесь происходило в ночное время
- Как работали кабаки и прочие питейные заведения Костромы
И это ещё не всё!
Вы услышите:
- Общую историю города и главных архитектурных памятников его центральной части
- Байки вечерней Костромы, основанные на реальных событиях
Вы увидите:
- Центральную площадь города
- Пожарную каланчу с вечерней подсветкой
- Костромской кремль
- Мучные и Красные ряды
- Избу-читальню А. Н. Островского (ныне Кукольный театр)
- Памятник Ивану Сусанину
- Старинные особняки улицы Островского и Молочной горы
- Красивую ночную панораму Волги
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Кострома вечером очень красива и хорошо освещена, но мы выдадим вам фонарики для комфортной прогулки по наиболее затемнённым местам
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Островского
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 118 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша группа гидов-единомышленников живёт в Костромской области с рождения и очень любит родной Костромской край. От нас вы узнаете множество легенд, историй, событий и баек, о которых давно уже никто не вспоминает, но которые оставили свой след в истории Костромского края.
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