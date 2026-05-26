Кострома ночью - это совершенно другой город, полный тайн и загадок.Во время экскурсии «Тёмная Кострома: факты и байки» вы познакомитесь с неизведанной стороной города, где каждый уголок хранит свою историю.От

зимогоров до городовых, от старинных кабаков до таинственных пожаров - каждый факт и байка вечерней Костромы раскрывает новые грани этого удивительного места. Прогулка по центральной площади, освещённая пожарная каланча, величественный Костромской кремль и красивейшая ночная панорама Волги - всё это ждёт вас. Не упустите шанс увидеть Кострому под совершенно другим углом

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии «Тёмная Кострома: факты и байки» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время город радует комфортной погодой и минимальной загруженностью. Май и сентябрь также подойдут для прогулок, хотя вечера могут быть прохладнее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но следует учитывать погодные условия и более ранние сумерки.

Сейчас август — это идеальное время.