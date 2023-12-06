Кострома хороша в любое время суток. Но мы дождёмся вечера, чтобы взглянуть на малоизведанную сторону города. Не опасайтесь: там нестрашно и красиво.



Но многие дореволюционные события, о которых мы вам расскажем, происходили в ночное время — и потому их лучше слушать при свете фонарей. История Костромы выпуклее и ярче, а её облик — выразительнее, когда любуешься ими из темноты.