Мои заказы

Любимая Кострома

Кострома приглашает на увлекательную прогулку по историческим местам. Погрузитесь в атмосферу купеческого города и насладитесь его красотой
Кострома - город, где гармонично сочетаются парадная застройка и старинные церкви. На экскурсии вы увидите центральную площадь, пожарную каланчу и Торговый ансамбль.

Прогулка по набережной и посещение памятников Ивана Сусанина и Юрия Долгорукого откроют новые страницы истории. Не упустите шанс узнать, почему Кострому называют родиной Снегурочки и ювелирной столицей России. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления
5
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная архитектура
  • 🏛️ Исторические памятники
  • 🛍️ Живая торговля
  • 🎨 Культурное наследие
  • 🌿 Прогулка по набережной
  • 📜 Интересные рассказы
Любимая Кострома© Лариса
Любимая Кострома© Лариса
Любимая Кострома© Лариса
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя13
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Что можно увидеть

  • Центральная площадь
  • Пожарная каланча
  • Торговый ансамбль
  • Памятник Ивану Сусанину
  • Костромской кремль
  • Памятник Юрию Долгорукому
  • Беседка Островского

Описание экскурсии

Набережная Костромы и её улицы словно обязывают никуда не спешить и наслаждаться жизнью. Вот и мы торопиться не станем и шаг за шагом раскроем удивительные страницы её истории.

  • Начнём путешествие с центральной площади. За сотни лет её ансамбль практически не претерпел изменений
  • Увидим пожарную каланчу — символ Костромы, которой ещё в 19 веке восхищался император Николай I
  • Прогуляемся по галереям Торгового ансамбля, где по сей день идёт бойкая торговля
  • Остановимся у памятника Ивану Сусанину — ещё одного символа города. Что на самом деле произошло в лесах близ Костромы? Некоторыми версиями я поделюсь во время нашего путешествия
  • Побываем на месте Костромского кремля, где сейчас восстанавливается Соборный ансамбль, уничтоженный в советское время, и посетим уже восстановленный Кафедральный собор города, где находится главная святыня Костромы — чудотворная икона Фёдоровской Пресвятой Богородицы
  • Прогуляемся к памятнику Юрию Долгорукому, гордо сидящему на княжеском месте
  • Увидим беседку Островского и дебаркадер из фильма «Жестокий романс», к которому причаливал пароход «Ласточка» на городской набережной — небольшой, но уютной
  • Обсудим, почему Кострому называют родиной Снегурочки, ювелирной, сырной и льняной столицей России
  • «Поймаем» несколько Мазайских зайчиков, и вы узнаете, почему эти они «живут» на улицах нашего города

Организационные детали

В стоимость входит экскурсионное обслуживание, дополнительные расходы не предусмотрены.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Ю. Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 373 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Лариса. Я работаю экскурсоводом уже более 13 лет. Живу в Костроме, являюсь коренной костромичкой. Закончила Костромской Государственный университет по специальности филология. Прошла специальную подготовку экскурсоводов. Работаю и
читать дальше

с детскими группами, и со взрослыми. Езжу по всем городам Золотого кольца. Очень люблю свой город и во время экскурсии с удовольствием расскажу вам о Костроме и покажу все главные достопримечательности. Мои экскурсии проходят в непринуждённой форме, динамично, мы много общаемся. Очень многие путешественники стали моими постоянными гостями, даже друзьями. Я рада, что после наших встреч люди хотят вновь приехать в Кострому и рекомендуют посетить наш город своим друзьям!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Татьяна
Татьяна
10 окт 2025
Большое спасибо Ларисе за чудесную экскурсию. Мы получили не только чудесный рассказ, но и море позитива, узнали историю города, поискали зайцев. Спасибо!
И
Ирина
23 сен 2025
Кострома красивый и уютный город. За те 2 часа, что мы провели на экскурсии, я успела её полюбить. И это благодаря нашему замечательному гиду Ларисе, которая передала нам свою любовь
читать дальше

к родному городу. От неё узнали много интересного из истории Костромы, её архитектуре и современных арт-объектах. Кроме того, что Лариса хороший рассказчик, она приятная и обаятельная женщина. Экскурсия очень понравилась, спасибо!

Елена
Елена
11 мая 2025
Лариса! Огромное Вам спасибо! Получилась отличная прогулка! Очень познавательно и душевно.
А
Алена
1 мая 2025
Экскурсия очень понравилась. Все замечательно! Рекомендую посетить!
Экскурсия очень понравилась. Все замечательно! Рекомендую посетить!Экскурсия очень понравилась. Все замечательно! Рекомендую посетить!Экскурсия очень понравилась. Все замечательно! Рекомендую посетить!Экскурсия очень понравилась. Все замечательно! Рекомендую посетить!Экскурсия очень понравилась. Все замечательно! Рекомендую посетить!Экскурсия очень понравилась. Все замечательно! Рекомендую посетить!
Инна
Инна
3 фев 2025
Экскурсия очень понравилась,

Входит в следующие категории Костромы

Похожие экскурсии из Костромы

О Костроме с любовью
Пешая
2 часа
222 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
О Костроме с любовью: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Кострома влюблёнными глазами
Пешая
2 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кострома влюбленными глазами
Погрузитесь в атмосферу старинного купеческого города, прогуляйтесь по историческим улицам и узнайте удивительные истории Костромы
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Загадки Костромы
Пешая
1.5 часа
249 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Костроме для всей семьи
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Костроме, раскрывая тайны и истории города через занимательные задания и интерактив
Начало: На Советской улице
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Костроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Костроме