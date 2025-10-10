Кострома - город, где гармонично сочетаются парадная застройка и старинные церкви. На экскурсии вы увидите центральную площадь, пожарную каланчу и Торговый ансамбль.
Прогулка по набережной и посещение памятников Ивана Сусанина и Юрия Долгорукого откроют новые страницы истории. Не упустите шанс узнать, почему Кострому называют родиной Снегурочки и ювелирной столицей России. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная архитектура
- 🏛️ Исторические памятники
- 🛍️ Живая торговля
- 🎨 Культурное наследие
- 🌿 Прогулка по набережной
- 📜 Интересные рассказы
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Центральная площадь
- Пожарная каланча
- Торговый ансамбль
- Памятник Ивану Сусанину
- Костромской кремль
- Памятник Юрию Долгорукому
- Беседка Островского
Описание экскурсии
Набережная Костромы и её улицы словно обязывают никуда не спешить и наслаждаться жизнью. Вот и мы торопиться не станем и шаг за шагом раскроем удивительные страницы её истории.
- Начнём путешествие с центральной площади. За сотни лет её ансамбль практически не претерпел изменений
- Увидим пожарную каланчу — символ Костромы, которой ещё в 19 веке восхищался император Николай I
- Прогуляемся по галереям Торгового ансамбля, где по сей день идёт бойкая торговля
- Остановимся у памятника Ивану Сусанину — ещё одного символа города. Что на самом деле произошло в лесах близ Костромы? Некоторыми версиями я поделюсь во время нашего путешествия
- Побываем на месте Костромского кремля, где сейчас восстанавливается Соборный ансамбль, уничтоженный в советское время, и посетим уже восстановленный Кафедральный собор города, где находится главная святыня Костромы — чудотворная икона Фёдоровской Пресвятой Богородицы
- Прогуляемся к памятнику Юрию Долгорукому, гордо сидящему на княжеском месте
- Увидим беседку Островского и дебаркадер из фильма «Жестокий романс», к которому причаливал пароход «Ласточка» на городской набережной — небольшой, но уютной
- Обсудим, почему Кострому называют родиной Снегурочки, ювелирной, сырной и льняной столицей России
- «Поймаем» несколько Мазайских зайчиков, и вы узнаете, почему эти они «живут» на улицах нашего города
Организационные детали
В стоимость входит экскурсионное обслуживание, дополнительные расходы не предусмотрены.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Ю. Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 373 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Лариса. Я работаю экскурсоводом уже более 13 лет. Живу в Костроме, являюсь коренной костромичкой. Закончила Костромской Государственный университет по специальности филология. Прошла специальную подготовку экскурсоводов. Работаю и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
10 окт 2025
Большое спасибо Ларисе за чудесную экскурсию. Мы получили не только чудесный рассказ, но и море позитива, узнали историю города, поискали зайцев. Спасибо!
И
Ирина
23 сен 2025
Кострома красивый и уютный город. За те 2 часа, что мы провели на экскурсии, я успела её полюбить. И это благодаря нашему замечательному гиду Ларисе, которая передала нам свою любовь
Елена
11 мая 2025
Лариса! Огромное Вам спасибо! Получилась отличная прогулка! Очень познавательно и душевно.
А
Алена
1 мая 2025
Экскурсия очень понравилась. Все замечательно! Рекомендую посетить!
Инна
3 фев 2025
Экскурсия очень понравилась,
