Широка река Волга Путешествие в прошлое Костромы начнётся с обзора города с правого берега Волги, где когда-то располагалась речная переправа и заканчивался древний Московский тракт. С этого места открывается одна из самых живописных панорам: перед вами предстанут Ипатьевский монастырь, мосты через реки Кострому и Волгу, здания университета и цехов льняной мануфактуры, а также яркий ансамбль Костромского кремля. Мы обязательно обсудим историю, значение и судьбу каждого из этих архитектурных символов города. Также вы сможете посетить кафедральный собор старообрядцев — один из старейших старообрядческих храмов страны. Поднявшись на колокольню собора, вы окинете взглядом весь город с высоты птичьего полёта, после чего отправитесь в Музей древней книги. Если позволит настоятель храма, у нас будет уникальная возможность позвонить в колокола. В гостях у стрельцов: традиции и обычаи Вторая часть экскурсии пройдёт в Стрелецком музее, который погрузит вас в атмосферу XVI века, когда Иван Грозный сформировал первое стрелецкое войско. Здесь вы ознакомитесь с артефактами той эпохи, найденными местными археологами, включая секиру и печать сотника. Вас также впечатлит винтажный немецкий рояль «Вирт» и другие элементы интерьера. После этого вы сможете оценить произведения современных костромских художников. Завершится экскурсия в «Доме стрельца», где для вас приготовят ароматный шашлык и овощи на мангале, предложат сбитень и морс, а также традиционный чай по старинному стрелецкому рецепту с домашними пирогами из русской печи. Важная информация:

Если вы хотели бы посетить старообрядческий храм — просим одеваться согласно церковным правилам (женщинам не следует приходить в очень коротких юбках, одежде с открытыми руками, голова должна быть покрыта платком или шарфом; мужчинам не следует приходить в храм в шортах, майках, не допускается поход в храм в шлёпанцах и сланцах).