Для того чтобы окунуться в историю Костромы, не нужно тратить много времени на прогулки по улицам города – достаточно посетить эту экскурсию.
С уютной смотровой площадки на берегу Волги вам откроется
С уютной смотровой площадки на берегу Волги вам откроется
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Широка река Волга Путешествие в прошлое Костромы начнётся с обзора города с правого берега Волги, где когда-то располагалась речная переправа и заканчивался древний Московский тракт. С этого места открывается одна из самых живописных панорам: перед вами предстанут Ипатьевский монастырь, мосты через реки Кострому и Волгу, здания университета и цехов льняной мануфактуры, а также яркий ансамбль Костромского кремля. Мы обязательно обсудим историю, значение и судьбу каждого из этих архитектурных символов города. Также вы сможете посетить кафедральный собор старообрядцев — один из старейших старообрядческих храмов страны. Поднявшись на колокольню собора, вы окинете взглядом весь город с высоты птичьего полёта, после чего отправитесь в Музей древней книги. Если позволит настоятель храма, у нас будет уникальная возможность позвонить в колокола. В гостях у стрельцов: традиции и обычаи Вторая часть экскурсии пройдёт в Стрелецком музее, который погрузит вас в атмосферу XVI века, когда Иван Грозный сформировал первое стрелецкое войско. Здесь вы ознакомитесь с артефактами той эпохи, найденными местными археологами, включая секиру и печать сотника. Вас также впечатлит винтажный немецкий рояль «Вирт» и другие элементы интерьера. После этого вы сможете оценить произведения современных костромских художников. Завершится экскурсия в «Доме стрельца», где для вас приготовят ароматный шашлык и овощи на мангале, предложат сбитень и морс, а также традиционный чай по старинному стрелецкому рецепту с домашними пирогами из русской печи. Важная информация:
Если вы хотели бы посетить старообрядческий храм — просим одеваться согласно церковным правилам (женщинам не следует приходить в очень коротких юбках, одежде с открытыми руками, голова должна быть покрыта платком или шарфом; мужчинам не следует приходить в храм в шортах, майках, не допускается поход в храм в шлёпанцах и сланцах).
По согласованию.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Правый берег Волги
- Ипатьевский монастырь
- Мосты через реки Кострому и Волгу
- Здания университета и цехов льняной мануфактуры
- Костромской кремль
- Стврообрядческий кафедральный собор
- Музей древней книги
- Стрелецкий музей
- Дом стрельца
Что включено
- Посещение музея
- Угощения
- Посещение старообрядческого храма (по желанию)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Если вы хотели бы посетить старообрядческий храм - просим одеваться согласно церковным правилам (женщинам не следует приходить в очень коротких юбках, одежде с открытыми руками, голова должна быть покрыта платком или шарфом мужчинам не следует приходить в храм в шортах, майках, не допускается поход в храм в шлёпанцах и сланцах)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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