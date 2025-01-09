На экскурсии по улице Молочная гора в Костроме вы увидите аутентичные Торговые ряды и исторические здания.
Погрузитесь в быт костромского купечества, узнаете о любви миллионера и иностранки, а также о полотняных фабриках.
Прогулка завершится чаепитием в отеле «Московская застава», где вы сможете насладиться атмосферой купеческого дома. Это уникальная возможность окунуться в историю и культуру конца 19 - начала 20 века
Погрузитесь в быт костромского купечества, узнаете о любви миллионера и иностранки, а также о полотняных фабриках.
Прогулка завершится чаепитием в отеле «Московская застава», где вы сможете насладиться атмосферой купеческого дома. Это уникальная возможность окунуться в историю и культуру конца 19 - начала 20 века
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Исторические здания и памятники
- 🛍️ Аутентичные Торговые ряды
- 🏛️ Интересные истории о купечестве
- 🎬 Места съёмок известных фильмов
- ☕ Чаепитие в купеческом стиле
Время начала: 12:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Памятник Ивану Сусанину
- Торговые ряды
- Дом Колодезникова
- Здание биржи
- Усадьба Стригалёва
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Памятник Ивану Сусанину
- Торговые ряды
- Дом Колодезникова
- Здание биржи
- Усадьбу Стригалёва
Вы узнаете:
- Историю любви миллионера и иностранки
- О полотняных фабриках и купеческих родах Костромы
- Где проходили съёмки фильма «Жестокий романс»
- Как Кострома застраивалась после пожара 1773 года
- Каковы театральные традиции города
После прогулки мы отправимся в отель «Московская застава», где вас ждёт чаепитие в атмосфере купеческого дома.
Организационные детали
- Тайминг экскурсии: 1 час — прогулка, 30 минут — чаепитие
- Чаепитие включено в стоимость
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Ивану Сусанину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 126 туристов
«Кострома тебе рада» — таким девизом я встречаю каждого гостя. Меня зовут Екатерина, я коренная костромичка. По образованию историк, по профессии журналист, по призванию гид. Знаю всё о прошлом и настоящем города. С радостью покажу вам не только то, что лежит на поверхности. Помогу сориентироваться в музейном и творческом пространствах Костромы, стану проводником в её ресторанный мир и многое другое.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
9 янв 2025
Понравилась подача материала. Очень приятное место чаепития, особенно приятное в мороз, что можно погреться и паралельно послушать рассказ. Спасибо Екатерине
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