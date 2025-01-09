Прогулка по старинной улице Молочная гора

Погрузитесь в атмосферу старинной Костромы, пройдя по улице Молочная гора. Увлекательные истории и чаепитие в «Московской заставе» ждут вас
На экскурсии по улице Молочная гора в Костроме вы увидите аутентичные Торговые ряды и исторические здания.

Погрузитесь в быт костромского купечества, узнаете о любви миллионера и иностранки, а также о полотняных фабриках.

Прогулка завершится чаепитием в отеле «Московская застава», где вы сможете насладиться атмосферой купеческого дома. Это уникальная возможность окунуться в историю и культуру конца 19 - начала 20 века
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Исторические здания и памятники
  • 🛍️ Аутентичные Торговые ряды
  • 🏛️ Интересные истории о купечестве
  • 🎬 Места съёмок известных фильмов
  • ☕ Чаепитие в купеческом стиле
Прогулка по старинной улице Молочная гора
Прогулка по старинной улице Молочная гора
Прогулка по старинной улице Молочная гора
Ближайшие даты:
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Время начала: 12:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Памятник Ивану Сусанину
  • Торговые ряды
  • Дом Колодезникова
  • Здание биржи
  • Усадьба Стригалёва

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Памятник Ивану Сусанину
  • Торговые ряды
  • Дом Колодезникова
  • Здание биржи
  • Усадьбу Стригалёва

Вы узнаете:

  • Историю любви миллионера и иностранки
  • О полотняных фабриках и купеческих родах Костромы
  • Где проходили съёмки фильма «Жестокий романс»
  • Как Кострома застраивалась после пожара 1773 года
  • Каковы театральные традиции города

После прогулки мы отправимся в отель «Московская застава», где вас ждёт чаепитие в атмосфере купеческого дома.

Организационные детали

  • Тайминг экскурсии: 1 час — прогулка, 30 минут — чаепитие
  • Чаепитие включено в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Ивану Сусанину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
9 янв 2025
Понравилась подача материала. Очень приятное место чаепития, особенно приятное в мороз, что можно погреться и паралельно послушать рассказ. Спасибо Екатерине

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