«Здорово, Кострома!»
Вместе со мной вы прогуляетесь по историческому центру города — пройдемся по Сусанинской площади и вдоль торговых рядов, увидим Кремлевский соборный ансамбль и белоснежную беседку Островского. И, разумеется, познакомимся с историей Костромы, известными личностями и интересными фактами.
Ближайшие даты:
24
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Сусанинская площадь
- Торговые ряды
- Кремлевский соборный ансамбль
- Беседка Островского
Описание
Что вас ожидает Приглашаю вас на пешеходную обзорную экскурсию по Костроме. Вместе со мной вы прогуляетесь по историческому центру города — пройдемся по Сусанинской площади вдоль торговых рядов, увидим Кремлевский соборный ансамбль и белоснежную беседку Островского.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Посещение музеев
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Памятник Юрию Долгорукому, Советская 3Завершение: Романовский музей, проспект Мира 5
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Важная информация
- Пешеходная двухчасовая экскурсия
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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