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И Ирина Все прошло прекрасно. Спасибо Виктори и организаторам Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ираида В Костроме были впервые, заказали обзорную экскурсию по старому городу. Экскурсовод Александр очень подробно рассказал обо всех достопримечательностях города и людях, которые сыграли важную роль в развитии Костромы. Мы узнали очень много нового и интересного. Видно, что Александр очень хорошо знает историю своего края и любит свой город. Ещё раз говорим ему СПАСИБО! Надеемся вернуться в Кострому. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Вероника Очень хорошая и информативная экскурсия! За 2 часа увидели весь центр города с интереснейшим рассказом о его истории, основных достопримечательностях города. Экскурсоводу Александру огромное спасибо! Отличные знания и хорошо поставленная речь, время пролетело просто незаметно. Будем всем рекомендовать только Александра! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Емелянова Отличная обзорная экскурсия по Костроме с Александром, начало экскурсии строго по времени, вся информация доступная, все по историческим фактам, нет "воды", информации за два часа более чем достаточно. Все понравилось, приедем еще. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Отличная обзорная экскурсия по Костроме с Александром, начало экскурсии строго по времени, вся информация доступная, все по историческим фактам, нет "воды", информации за два часа более чем достаточно. Все понравилось, приедем еще. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет