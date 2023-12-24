«Здорово, Кострома!»: обзорная эскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия в Костроме

«Здорово, Кострома!»

Вместе со мной вы прогуляетесь по историческому центру города — пройдемся по Сусанинской площади и вдоль торговых рядов, увидим Кремлевский соборный ансамбль и белоснежную беседку Островского. И, разумеется, познакомимся с историей Костромы, известными личностями и интересными фактами.
«Здорово, Кострома!»: обзорная эскурсия по городу
«Здорово, Кострома!»: обзорная эскурсия по городу
«Здорово, Кострома!»: обзорная эскурсия по городу
«Здорово, Кострома!»: обзорная эскурсия по городу
«Здорово, Кострома!»: обзорная эскурсия по городу
«Здорово, Кострома!»: обзорная эскурсия по городу
Ближайшие даты:
24
дек
25
дек
31
дек
14
янв
15
янв
21
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Сусанинская площадь
  • Торговые ряды
  • Кремлевский соборный ансамбль
  • Беседка Островского

Описание

Что вас ожидает Приглашаю вас на пешеходную обзорную экскурсию по Костроме. Вместе со мной вы прогуляетесь по историческому центру города — пройдемся по Сусанинской площади вдоль торговых рядов, увидим Кремлевский соборный ансамбль и белоснежную беседку Островского.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение музеев
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Юрию Долгорукому, Советская 3
Завершение: Романовский музей, проспект Мира 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Пешеходная двухчасовая экскурсия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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