Вместе со мной вы прогуляетесь по историческому центру города — пройдемся по Сусанинской площади и вдоль торговых рядов, увидим Кремлевский соборный ансамбль и белоснежную беседку Островского. И, разумеется, познакомимся с историей Костромы, известными личностями и интересными фактами.
Описание экскурсииЧто вас ожидает Приглашаю вас на пешеходную обзорную экскурсию по Костроме. Вместе со мной вы прогуляетесь по историческому центру города — пройдемся по Сусанинской площади вдоль торговых рядов, увидим Кремлевский соборный ансамбль и белоснежную беседку Островского.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сусанинская площадь
- Торговые ряды
- Кремлевский соборный ансамбль
- Беседка Островского
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение музеев
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Юрию Долгорукому, Советская 3
Завершение: Романовский музей, проспект Мира 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Все прошло прекрасно. Спасибо Виктори и организаторам
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И
В Костроме были впервые, заказали обзорную экскурсию по старому городу. Экскурсовод Александр очень подробно рассказал обо всех достопримечательностях города и людях, которые сыграли важную роль в развитии Костромы. Мы узнали очень много нового и интересного. Видно, что Александр очень хорошо знает историю своего края и любит свой город. Ещё раз говорим ему СПАСИБО! Надеемся вернуться в Кострому.
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В
Очень хорошая и информативная экскурсия! За 2 часа увидели весь центр города с интереснейшим рассказом о его истории, основных достопримечательностях города. Экскурсоводу Александру огромное спасибо! Отличные знания и хорошо поставленная речь, время пролетело просто незаметно. Будем всем рекомендовать только Александра!
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Е
Отличная обзорная экскурсия по Костроме с Александром, начало экскурсии строго по времени, вся информация доступная, все по историческим фактам, нет "воды", информации за два часа более чем достаточно. Все понравилось, приедем еще.
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Н
Отличная обзорная экскурсия по Костроме с Александром, начало экскурсии строго по времени, вся информация доступная, все по историческим фактам, нет "воды", информации за два часа более чем достаточно. Все понравилось, приедем еще.
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М
Благодарим за экскурсию! Все было интересно, не растянуто. Были с детьми, им тоже понравлюсь!
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