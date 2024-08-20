1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Костромской кремль: историческое путешествие и возрождение соборов
Откройте для себя уникальную историю Костромского кремля и его соборов. Познакомьтесь с процессом восстановления и чудотворным образом
Начало: У штаба Возрождения Костромского Кремля
«На прогулке по доступной территории комплекса вы узнаете о самом первом кремле, построенном еще в 14 веке, и восстановленной позже крепости, которая играла важную роль в жизни Костромы, не раз выдерживая осады захватчиков»
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
3200₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Костромской кремль и династия Романовых
Полное погружение в события из прошлого на обзорной прогулке по городу
«Колокольня Костромского кремля высотой 64 метра (открыта только в тёплое время года)»
6 мар в 09:00
10 мар в 09:00
3000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории Костромского кремля
Посетить духовный центр города и познакомиться с местными святынями
Начало: У беседки Островского на набережной Волги
«Что послужило причиной изменения территории Костромского кремля в 18 веке»
Завтра в 10:00
1 мар в 10:00
2666₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда20 августа 2024Большое спасибо гиду, очень интересно подано, даже подростки 15 и 16 лет были увлечены экскурсией
- ЕЕкатерина17 августа 2024Интересно, самобытно, понравилось даже подросткам (12 и 13 лет).
- KKirill1 августа 2024Отличная экскурсия. Экскурсовод,Илья, отлично знает материал, интересной излагает, может заинтересовать слушателей. Все по делу, интересно. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Кремль»
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