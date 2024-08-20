Экскурсии по Кремлю Костромы

Найдено 3 экскурсии в категории «Кремль» в Костроме, цены от 2666 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Костромской кремль. Возрождение
Пешая
19 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Костромской кремль: историческое путешествие и возрождение соборов
Откройте для себя уникальную историю Костромского кремля и его соборов. Познакомьтесь с процессом восстановления и чудотворным образом
Начало: У штаба Возрождения Костромского Кремля
«На прогулке по доступной территории комплекса вы узнаете о самом первом кремле, построенном еще в 14 веке, и восстановленной позже крепости, которая играла важную роль в жизни Костромы, не раз выдерживая осады захватчиков»
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
3200 за всё до 5 чел.
Костромской кремль и династия Романовых
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Костромской кремль и династия Романовых
Полное погружение в события из прошлого на обзорной прогулке по городу
«Колокольня Костромского кремля высотой 64 метра (открыта только в тёплое время года)»
6 мар в 09:00
10 мар в 09:00
3000 за всё до 10 чел.
Истории Костромского кремля
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории Костромского кремля
Посетить духовный центр города и познакомиться с местными святынями
Начало: У беседки Островского на набережной Волги
«Что послужило причиной изменения территории Костромского кремля в 18 веке»
Завтра в 10:00
1 мар в 10:00
2666 за всё до 10 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Кремль»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Костроме в феврале 2025
Сейчас в Костроме в категории "Кремль" можно забронировать 3 экскурсии от 2666 до 3200. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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