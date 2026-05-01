Отправляемся исследовать Абхазию на мощном внедорожнике! Дорога поведёт вас через Юпшарский каньон, мимо Голубого озера, к самой Рице.
Вы подниметесь на перевал Пыв (2200 метров), увидите альпийские луга в цвету, а в конце мая — начале июня — редкие чёрные тюльпаны. По пути — бесплатная дегустация сыров, мёда и вин, а главное — никакой суеты. Только горы, ветер и каменистые серпантины.
Вы подниметесь на перевал Пыв (2200 метров), увидите альпийские луга в цвету, а в конце мая — начале июня — редкие чёрные тюльпаны. По пути — бесплатная дегустация сыров, мёда и вин, а главное — никакой суеты. Только горы, ветер и каменистые серпантины.
Описание экскурсии
6:00 — посадка во внедорожник у вашего отеля
9:30 — прибытие к ресторану «Гагрипш» и колоннаде в Гаграх. Короткая остановка, фото
10:15 — водопад Девичьи слёзы
10:45 — Голубое озеро
11:30 — озеро Рица — основная стоянка
13:30 — Юпшарский каньон и водопад Мужские слёзы
14:15 — источник Ауадхара
15:00 — обед (по желанию, от 800 ₽ за чел.)
16:00 — подъём на перевал Пыв и альпийские луга. В конце мая — начале июня здесь цветут чёрные тюльпаны
17:30 — бесплатная дегустация: вина, сыры, мёд
19:00 — начало обратного пути
21:00 — ориентировочное возвращение
Организационные детали
- Едем на подготовленных внедорожниках
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Экологический сбор в Рицинский реликтовый национальный парк:
— взрослые — 1000 ₽
— дети до 12 лет — 500 ₽
- Обед — от 800 ₽ за чел.
- Тарзанка: взрослый билет — 1000 ₽, детский — 500 ₽
Документы для пересечения границы
- Взрослым и детям с 14 лет — российский или заграничный паспорт
- Дети до 14 лет — свидетельство о рождении со штампом о гражданстве или заграничный паспорт
- Дети до 18 лет выезжают только с одним из родителей или по нотариальной доверенности
- Перед поездкой заранее проверьте задолженности через службу судебных приставов
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский
|3000 ₽
|Пенсионный (ветераны, участники СВО)
|3500 ₽
|Взрослый
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пределах Красной Поляны или на одном из горных курортов: Роза хутор, Газпром Лаура, Эсто-Садок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.
Входит в следующие категории Красной поляны
Похожие экскурсии на «Джиппинг по Абхазии: перевал Пыв, долина чёрных тюльпанов и альпийские луга»
-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборМалое кольцо Абхазии из Красной Поляны
Отправиться в увлекательное путешествие в Гагры и Рицинский реликтовый парк
Начало: Из вашего отеля в Красной Поляне
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
17 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу долины Мзымты: Ахштырская пещера, водопад Девичьи слёзы, нарзанный источник и экстремальный Скайпарк ждут вас
Завтра в 09:00
2 июн в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая новая Красная Поляна
История, современность, природа и колорит популярного курорта
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
2 июн в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
2 июн в 09:30
3 июн в 09:30
от 5999 ₽ за человека
3000 ₽ за человека