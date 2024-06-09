Прогулки на природе всегда радуют, а нетипичные маршруты ещё лучше! В окрестностях села Галицыно, по руслу реки Псахо, можно увидеть живописные скалистые берега, изумрудные заросли и прозрачную воду голубого оттенка.Путешествие

включает посещение сухой части каньона, где река больше не течет, и знакомство с местной флорой и фауной. Маршрут не является туристическим, что добавляет ему уникальности. Возможен трансфер из Адлера, Сириуса и Красной Поляны. Экскурсию проведет опытный гид

за 1-3 человека или 2000 руб. за человека, если вас больше

от 6 700 ₽ за 1-3 человека или 2000 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по интересному нетуристическому маршруту, проложенному по руслу реки Псахо. Летом каньон не такой полноводный, как в другие времена года, поэтому идти можно прямо по руслу — но лучше это делать в коралловых тапочках или сандалиях.

Затем мы посетим сухую часть каньона — старое русло, где река больше не течет. Вас поразит увиденное: сложно представить, как небольшая речка смогла проделать себе русло в 50-метровых скалах. По пути мы расскажем о растительном и животном мире здешних мест и об истории нашего региона.

Организационные детали