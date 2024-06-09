Прогулки на природе всегда радуют, а нетипичные маршруты ещё лучше! В окрестностях села Галицыно, по руслу реки Псахо, можно увидеть живописные скалистые берега, изумрудные заросли и прозрачную воду голубого оттенка.
Путешествие
Путешествие
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Живописные виды
- 🦋 Нетуристический маршрут
- 🌊 Прозрачная вода
- 📚 Интересные факты о природе
- 🚗 Возможность трансфера
Что можно увидеть
- Русло реки Псахо
- Сухая часть каньона
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы прогуляемся по интересному нетуристическому маршруту, проложенному по руслу реки Псахо. Летом каньон не такой полноводный, как в другие времена года, поэтому идти можно прямо по руслу — но лучше это делать в коралловых тапочках или сандалиях.
Затем мы посетим сухую часть каньона — старое русло, где река больше не течет. Вас поразит увиденное: сложно представить, как небольшая речка смогла проделать себе русло в 50-метровых скалах. По пути мы расскажем о растительном и животном мире здешних мест и об истории нашего региона.
Организационные детали
- Добраться до Галицыно можно на такси или на автобусе. Из Адлера ходит автобус №131
- За дополнительную плату можем организовать трансфер из Адлера, Сириуса, Красной Поляны — цены по запросу
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Галицыно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов на Красной поляне
Провели экскурсии для 613 туристов
Мы работаем в разных уголках южных широт: от Красной Поляны до турецких берегов. Все лето мы с командой ходим в походы, а с наступлением зимы учим желающих кататься на горных лыжах. Нам хочется поделиться с путешественниками теми чувствами и эмоциями, которые охватывают нас в горах, показать нетронутую, первозданную природу этих мест и приобщить вас к походной романтике.Задать вопрос
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