Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас в Мезмай! Поселок, в окрестностях которого находится множество удивительных водопадов, пещер, скальных полок, обзорных площадок, каньонов, бурных речек, грязевых и термальных источников, дольменов.



Поездка позволит поддержать себя в активной форме, наполниться радостью и подышать чистейшим воздухом могучих гор. 5 20 отзывов

EOS-tour Ваш гид в Краснодаре Задать вопрос Групповая экскурсия 3700 ₽ за человека 5 20 отзывов более 12 часов 1-18 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Это путешествие создано для тех, кто любит горные маршруты, красивые природные ландшафты и активный отдых. Вас ждёт пеший переход по одному из самых живописных уголков Краснодарского края, а завершением насыщенного дня станет отдых в термальном комплексе H2O. Маршрут начинается в посёлке Мезмай, который считается настоящими воротами в мир каньонов, водопадов и горных рек. Перед прогулкой вы остановитесь на смотровой площадке, откуда открываются панорамы плато Лаго-Наки, Мезмайской котловины и хребтов Гуама и Азиш-Тау. Далее вас ждёт четырёхчасовой пеший маршрут через Курджипский каньон. Тропа проходит вдоль реки Курджипс по старой узкоколейной дороге, проложенной ещё в первой половине XX века. По пути вы увидите водопад Шестиметровка, наберёте чистой воды из Серебряного родника, полюбуетесь прозрачными горными ручьями, небольшими водопадами и величественными скальными стенами. Финальной точкой маршрута станет Гуамское ущелье — один из самых известных природных памятников региона. Здесь можно отдохнуть у горной реки, заглянуть в кафе и, при желании, прокатиться на знаменитом экскурсионном поезде по узкоколейной железной дороге до посёлка Гуамка (за дополнительную плату). После активной прогулки вас ждёт заслуженный отдых в термальном комплексе H2O в станице Нижегородской. Купание в открытых бассейнах с термальной водой станет приятным завершением насыщенного дня и поможет восстановить силы после похода. Важная информация: При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Смотровую площадку с видом на плато Лаго-Наки

Посёлок Мезмай

Гуамское ущелье

Узкоколейную железную дорогу

Посёлок Гуамка

Термальный комплекс H2O Что включено Проезд на автобусе

Экскурсионное обслуживание гидом

Страховка Что не входит в цену Проезд на экскурсионном минипоезде - 550 руб/чел - взрослый, 450 руб/чел - детский (5-13 лет)

Питание

Купание в бассейне - от 600 руб.

ВСЕ ДОПЛАТЫ НА МАРШРУТЕ ЗА НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Место начала и завершения? Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110 Когда и сколько длится? Когда: по расписанию Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек. Важная информация При бронировании обязательно указывайте фамилии

Имена

Отчества

Даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.