Приглашаем вас в Мезмай! Поселок, в окрестностях которого находится множество удивительных водопадов, пещер, скальных полок, обзорных площадок, каньонов, бурных речек, грязевых и термальных источников, дольменов.
Поездка позволит поддержать себя в активной форме, наполниться радостью и подышать чистейшим воздухом могучих гор.
Поездка позволит поддержать себя в активной форме, наполниться радостью и подышать чистейшим воздухом могучих гор.
Описание экскурсииЭто путешествие создано для тех, кто любит горные маршруты, красивые природные ландшафты и активный отдых. Вас ждёт пеший переход по одному из самых живописных уголков Краснодарского края, а завершением насыщенного дня станет отдых в термальном комплексе H2O. Маршрут начинается в посёлке Мезмай, который считается настоящими воротами в мир каньонов, водопадов и горных рек. Перед прогулкой вы остановитесь на смотровой площадке, откуда открываются панорамы плато Лаго-Наки, Мезмайской котловины и хребтов Гуама и Азиш-Тау. Далее вас ждёт четырёхчасовой пеший маршрут через Курджипский каньон. Тропа проходит вдоль реки Курджипс по старой узкоколейной дороге, проложенной ещё в первой половине XX века. По пути вы увидите водопад Шестиметровка, наберёте чистой воды из Серебряного родника, полюбуетесь прозрачными горными ручьями, небольшими водопадами и величественными скальными стенами. Финальной точкой маршрута станет Гуамское ущелье — один из самых известных природных памятников региона. Здесь можно отдохнуть у горной реки, заглянуть в кафе и, при желании, прокатиться на знаменитом экскурсионном поезде по узкоколейной железной дороге до посёлка Гуамка (за дополнительную плату). После активной прогулки вас ждёт заслуженный отдых в термальном комплексе H2O в станице Нижегородской. Купание в открытых бассейнах с термальной водой станет приятным завершением насыщенного дня и поможет восстановить силы после похода. Важная информация: При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.
по расписанию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровую площадку с видом на плато Лаго-Наки
- Посёлок Мезмай
- Гуамское ущелье
- Узкоколейную железную дорогу
- Посёлок Гуамка
- Термальный комплекс H2O
Что включено
- Проезд на автобусе
- Экскурсионное обслуживание гидом
- Страховка
Что не входит в цену
- Проезд на экскурсионном минипоезде - 550 руб/чел - взрослый, 450 руб/чел - детский (5-13 лет)
- Питание
- Купание в бассейне - от 600 руб.
- ВСЕ ДОПЛАТЫ НА МАРШРУТЕ ЗА НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
Место начала и завершения?
Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- При бронировании обязательно указывайте фамилии
- Имена
- Отчества
- Даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Была на экскурсии из Мезмая в Гуамку, все понравилось, впечатлений на долго, особенно понравился экскурсовод Андрей, огромное спасибо ему за его любовь к своей профессии, географии, истории, все что он рассказывал было для меня ново и интересно. Природа как в сказке, 4 часа пешей прогулки просто пролетели незаметно, мне было даже мало, невозможно налюбоваться этой красотой которая нас окружала.
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О
Была на экскурсии из Мезмая в Гуамку, все понравилось, впечатлений на долго, особенно понравился экскурсовод Андрей, огромное спасибо ему за его любовь к своей профессии, географии, истории, все что он рассказывал было для меня ново и интересно. Природа как в сказке, 4 часа пешей прогулки просто пролетели незаметно, мне было даже мало, невозможно налюбоваться этой красотой которая нас окружала.
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Я
Организация отличная. В ущелье красота неописуемая. Можно было обойтись и без паровозика. Он скрипит и сильно воняет дизелем. Из-за воскресенья в бассейнах было много людей, хамам не работал. Но это детали. Спасибо экскурсоводу Андрею за интересный рассказ и сопровождение.
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Л
Замечательный гид, много интересного рассказывал. Очень учлеченный своей работой человек. Загорелись его энтузиазмом, хотим с ним по ущелью зимой проитись. Спасибо за экскурсию
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Б
Неплохо, минус, что тур поменяли мне на тот, где только Гуамское ущелье и бассейн. Комплекс с бассейном был не очень хорошо подобран (H2O), т к там была антисанитария (заилилась вода
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А
Мне очень понравилось все! Интересная экскурсия, очень грамотный и эрудированный гид.
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