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Активный тур в Мезмай

EOS-tour
EOS-tour – Гид из Краснодара
Активный тур в Мезмай
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 900 ₽ за человека

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Активный тур в Мезмай
Активный тур в Мезмай

Что вы увидите

  • Скала Ленина
  • Орлиная полка
  • Курджипский каньон
  • водопад Исиченко
Приглашаем вас в Мезмай! Поселок, в окрестностях которого, находится множество водопадов, пещер, скальных полок, обзорных площадок, каньонов, бурных речек, грязевых и термальных источников, дольменов. Есть даже стоянка древнего человека и настоящий скит! Ваш отдых будет ограничен только фантазией и смелостью.
Что входит
  • Проезд на автобусе
  • Экскурсионное обслуживание гидом
  • Страховка
  • Чаепитие на маршруте.
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 театр Драмы, Главная городская пл., д. 2
    Активный тур в Мезмай
    Активный тур в Мезмай
    Активный тур в Мезмай
    Активный тур в Мезмай

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    EOS-tour
    EOS-tour
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