Программа экскурсии:

07:00 - Выезд из Краснодара от Драмтеатра, обзорная экскурсия ⛳ по пути.

Экскурсия в Большую Азишскую пещеру.

Пещера состоит из нескольких крупных залов и нижнего этажа, по дну которого протекает река. Общая длина пещеры 690 м, глубина 37м. Натеки сталагмитов и сталактитов сотворили здесь живописные скульптуры богатырей, цветов, деревьев, словом – настоящее волшебное подземное царство. В 1973 году пещера объявлена памятником природы. В Азишской пещере созданы все условия для ее посещения: имеются пешеходные дорожки, прочные ограждения, специальные металлические лестницы и система освещения. Большой Азишской - названа за свои внушительные размеры. Длина открытой для посетителей части пещеры 500 метров. По глубине в нее войдет пятнадцатиэтажный дом. В пещере пять больших залов-дворцов, подземная река и водопад. Пещерные натёчные известковые образования (сталактиты и сталагмиты) напоминают сказочные персонажи, цветы, деревья 🌳, животных. Некоторые из них получили свои названия, например Дамоклов меч, Водопад, Пальма 🌴 желаний, Старцы, Шампанское, Лампа Алладина, Крылья ангела, Голова лягушки. Побывавший здесь, навсегда сохранит в памяти великолепие «царства вечной ночи».

13:00 – 16:30Переезд в поселок Каменномостский

Экскурсия на водопады Руфабго – одно из многочисленных знаменитых мест Лагонакского нагорья. Здесь встречаются горные породы разных геологических периодов. Наиболее интересна и посещаема нижняя часть течения Руфабго. В этом месте река течёт в глубоком ущелье с крутыми склонами высотой до 160 метров и более, которые наверху заканчиваются отвесными скальными стенами, так называемыми – куэстами. Как и все загадочные места Адыгеи, и это ущелье не обошли вниманием, оно имеет свою легенду. Каждый водопад имеет своё название и является частичкой этой красивой легенды: «Шум», «Сердце Руфабго», «Девичьи косы», «Шнурочек», «Чаша любви» и др. Доступны 7 водопадов. У водопадов не бывает грустных людей. Здесь забываются все насущные проблемы. Хрустальные струи падающей, грохочущей воды несут космическую энергию солнца и ветра, прохладу горных ледников и свежесть лесов. В любое время года водопады прекрасны

16:30 Выезд в Краснодар. Ориентировочное время прибытия в 20:30