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Азишская пещера + водопады Руфабго

5
3 отзыва
EOS-tour
EOS-tour – Гид из Краснодара
Пещера располагается в южной части Азишского хребта, входящего в систему Лагонакского Нагорья, среди буково-пихтового леса, на высоте 1500 метров над уровнем моря 🌊, в пещере постоянная температура +5С.

К пещере ведет автомобильная дорога, которая от поселка Каменномостского вьется вдоль правого берега реки Белой, вверх по живописнейшему ущелью.

По мере подъема, слева, открывается панорама долины реки Белой и седых вершин Главного Кавказского хребта
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 650 ₽ за человека

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Азишская пещера + водопады Руфабго
Азишская пещера + водопады Руфабго

Что вы увидите

  • Плато Лаго-Наки
  • Большую Азишскую пещеру
  • Водопады Руфабго

Программа экскурсии:

  • 07:00 - Выезд из Краснодара от Драмтеатра, обзорная экскурсия ⛳ по пути.
  • Экскурсия в Большую Азишскую пещеру.
  • Пещера состоит из нескольких крупных залов и нижнего этажа, по дну которого протекает река. Общая длина пещеры 690 м, глубина 37м. Натеки сталагмитов и сталактитов сотворили здесь живописные скульптуры богатырей, цветов, деревьев, словом – настоящее волшебное подземное царство. В 1973 году пещера объявлена памятником природы. В Азишской пещере созданы все условия для ее посещения: имеются пешеходные дорожки, прочные ограждения, специальные металлические лестницы и система освещения. Большой Азишской - названа за свои внушительные размеры. Длина открытой для посетителей части пещеры 500 метров. По глубине в нее войдет пятнадцатиэтажный дом. В пещере пять больших залов-дворцов, подземная река и водопад. Пещерные натёчные известковые образования (сталактиты и сталагмиты) напоминают сказочные персонажи, цветы, деревья 🌳, животных. Некоторые из них получили свои названия, например Дамоклов меч, Водопад, Пальма 🌴 желаний, Старцы, Шампанское, Лампа Алладина, Крылья ангела, Голова лягушки. Побывавший здесь, навсегда сохранит в памяти великолепие «царства вечной ночи».
13:00 – 16:30Переезд в поселок Каменномостский
Экскурсия на водопады Руфабго – одно из многочисленных знаменитых мест Лагонакского нагорья. Здесь встречаются горные породы разных геологических периодов. Наиболее интересна и посещаема нижняя часть течения Руфабго. В этом месте река течёт в глубоком ущелье с крутыми склонами высотой до 160 метров и более, которые наверху заканчиваются отвесными скальными стенами, так называемыми – куэстами. Как и все загадочные места Адыгеи, и это ущелье не обошли вниманием, оно имеет свою легенду. Каждый водопад имеет своё название и является частичкой этой красивой легенды: «Шум», «Сердце Руфабго», «Девичьи косы», «Шнурочек», «Чаша любви» и др. Доступны 7 водопадов. У водопадов не бывает грустных людей. Здесь забываются все насущные проблемы. Хрустальные струи падающей, грохочущей воды несут космическую энергию солнца и ветра, прохладу горных ледников и свежесть лесов. В любое время года водопады прекрасны
16:30 Выезд в Краснодар. Ориентировочное время прибытия в 20:30
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • экскурсионное сопровождение
  • страховка
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Азишская пещера 500 руб. /250 руб.
  • Хаджохская теснина 500 руб. /200 руб.
  • Водопады Руфабго 500 руб. /250 руб.
Начало и место завершения
🚩 Драмтеатр, Главная городская пл., 2
Азишская пещера + водопады Руфабго
Азишская пещера + водопады Руфабго
Азишская пещера + водопады Руфабго

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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EOS-tour
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3 отзыва оставили туристы

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