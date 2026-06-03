Отправляемся из Краснодара в Геленджик, чтобы посетить винодельню «Шато де Талю», увидеть одну из самых впечатляющих смотровых площадок черноморского побережья и прогуляться по набережной. Вас ждёт сочетание гастрономии, красивых пейзажей и отдыха у моря.
Описание экскурсии
Тайминг
7:00 — выезд из Краснодара
10:00 — «Шато де Талю»: вы узнаете об особенностях местного виноделия, увидите виноградники и современное производство, а при желании примете участие в экскурсии с дегустацией
13:00 — набережная Геленджика и время на обед: прогулка вдоль Геленджикской бухты, морские виды и большой выбор кафе и ресторанов
15:00 — «Голубая бездна»: поднимемся на смотровую площадку над морем, откуда открываются виды на отвесные скалы, бирюзовую воду и реликтовые сосны. Это одно из самых фотогеничных мест побережья
16:00 — выезд в Краснодар
Около 19:00 — возвращение в Краснодар
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Hyundai Solaris
- Дополнительно оплачивается экскурсия по винодельне: без дегустации — от 1700 ₽ с чел., с дегустацией — от 2500 ₽ с чел.
- По желанию можно заказать фотосессию на iPhone 17 Pro (более 50 фотографий) или короткий видеоролик для соцсетей — 1000 ₽ за одну услугу
- Питание оплачивается отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Краснодаре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 515 туристов
Я живу в прекрасном городе Краснодаре и считаю его и наш Краснодарский край лучшим местом на Земле. Мне нравится гулять по улицам города, наслаждаться романтической атмосферой и чувствовать его ритм,
Входит в следующие категории Краснодара
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