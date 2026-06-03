Отправляемся из Краснодара в Геленджик, чтобы посетить винодельню «Шато де Талю», увидеть одну из самых впечатляющих смотровых площадок черноморского побережья и прогуляться по набережной. Вас ждёт сочетание гастрономии, красивых пейзажей и отдыха у моря.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 20 000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Краснодаре

Описание экскурсии

Тайминг

7:00 — выезд из Краснодара

10:00 — «Шато де Талю»: вы узнаете об особенностях местного виноделия, увидите виноградники и современное производство, а при желании примете участие в экскурсии с дегустацией

13:00 — набережная Геленджика и время на обед: прогулка вдоль Геленджикской бухты, морские виды и большой выбор кафе и ресторанов

15:00 — «Голубая бездна»: поднимемся на смотровую площадку над морем, откуда открываются виды на отвесные скалы, бирюзовую воду и реликтовые сосны. Это одно из самых фотогеничных мест побережья

16:00 — выезд в Краснодар

Около 19:00 — возвращение в Краснодар

Организационные детали