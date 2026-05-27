Мы побываем в разломе скал, где растёт реликтовый лес и вьётся бирюзовая лента реки. Здесь проедем в зелёном вагончике, плавно покачиваясь, погуляем по рельсам и шпалам узкоколейки. А затем попетляем по заповедным тропам, ведущим подножию гор Пшеха-Су и Фишт. Мощные струи тут срываются с высоты в 55 этажей, рекордной для республики,— впечатляющее зрелище!
Описание экскурсии
6:00–6:30 — выезд из Краснодара
9:00–13:00 — Гуамское ущелье
Здесь позавтракаем и сядем на поезд, курсирующий по узкоколейке. Выйдем на конечной и не спеша прогуляемся. Затем на вагончике доберёмся обратно, купим сувениры и поедем дальше.
14:30–16:00 — Пшехский водопад
Это самый высокий водопад Адыгеи и один из пяти высочайших в России — 165 м. Близко подъехать не получится — от парковки пойдём пешком. На маршруте увидим безымянное озеро и обратную сторону горы Пшеха-Су.
16:00–20:30 — возвращение в город с остановкой по пути
Организационные детали
- Едем на Renault Duster
- Сделаем фото и видео на вашу технику
- Дополнительно оплачиваются: билет на поезд — 1100 ₽, вход в заповедник — 300 ₽, питание
- По ущелью пройдём 2 км, по заповеднику — ещё 2 км с набором высоты 200 м
- С вами будет гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|9500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В мкр. Гидростроителей
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и воскресенье в 06:30, во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 588 туристов
Вместе со своей командой я организую походы, восхождения, экскурсии для гостей и жителей города Краснодара. Мы ценим комфорт, безопасность и рады познакомить вас с историей нашего края без лишней скучной информации в непринуждённой дружеской обстановке. Нас рекомендуют и к нам возвращаются, потому что мы продаём не локацию, а атмосферу.
