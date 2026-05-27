Мы побываем в разломе скал, где растёт реликтовый лес и вьётся бирюзовая лента реки. Здесь проедем в зелёном вагончике, плавно покачиваясь, погуляем по рельсам и шпалам узкоколейки. А затем попетляем по заповедным тропам, ведущим подножию гор Пшеха-Су и Фишт. Мощные струи тут срываются с высоты в 55 этажей, рекордной для республики,— впечатляющее зрелище!

Описание экскурсии

6:00–6:30 — выезд из Краснодара

9:00–13:00 — Гуамское ущелье

Здесь позавтракаем и сядем на поезд, курсирующий по узкоколейке. Выйдем на конечной и не спеша прогуляемся. Затем на вагончике доберёмся обратно, купим сувениры и поедем дальше.

14:30–16:00 — Пшехский водопад

Это самый высокий водопад Адыгеи и один из пяти высочайших в России — 165 м. Близко подъехать не получится — от парковки пойдём пешком. На маршруте увидим безымянное озеро и обратную сторону горы Пшеха-Су.

16:00–20:30 — возвращение в город с остановкой по пути

