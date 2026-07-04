Огромная благодарность нашему гиду Батыру за организацию, за тактичность, за профессионализм. Из Краснодара в Гуамское ущелье Батыр нас вез на собственной читать дальшеуменьшить
машине, потом сопровождал в поезде в Гуамском ущелье, подсказывал где лучше сесть, где самые красивые локации для фото, рассказал краткую историю нашей страны от 1920-х годов до 1979 г. Погода нас испытывала на прочность: пошел ливень с грозой и молнией. В поход на Орлиную полочку мы шли в дождевиках по мокрому лесу, Батыр подсказывал где легче пройти, как обойти скользкие места, объяснял какие метки что обозначают. У самой полочки светило солнце, и мы увидели один из самых чудесных видов на Гуамское ущелье, нагорье Лагонаки и поселок Мезмай. Батыр продолжил рассказ о местных природных катаклизмах, о местных жителях и не только, потом сделал очень профессиональное фото и видео. Рассматривая дома видео с Орлиной полочки, пришло осознание, что самостоятельно мы бы: не дошли, не поднялись, не улыбались бы на фото. Весь сложный путь мы прошли только благодаря нашему профессиональному гиду. Очень хотим организоваться в поездку с Батыром еще.
Это было незабываемо!) Даже погода внесла свой флер таинственности и мистичности происходящего. Дождь, но, как говорится в народе у природы читать дальшеуменьшить
нет плохой погоды, природа диктует свои правила и видимо там на верху в этот день планировалась для нас именно такая погода. И что хочу сказать, она была как нельзя кстати) Когда бы еще выдалась возможность побывать в туманном лесу, с деревьями исполинами, тянущими свои ветки к небу, и зеленый ковер цветущей черемши с капельками на листьях, и неспешное пение птиц, да-да, они поют и в дождь) А тантрический шум горной реки Курджипс сопровождающей тебя в путешествии по Гуамскому ущелью и открывающей взору свои живописные пороги, водопадики, ну и пусть не совсем пока еще лазурные)) заводи. И да, дождь распугал половину туристов и можно сказать мы наслаждались этой красотой и таинственностью в маленькой теплой компании. А какой у нас был гид, о таком можно только мечтать. Батыр - это человек влюбленный в этот край и это ощущается в каждом жесте, взгляде, слове. А еще он заставляет следом влюбляться в этот край тебя) и с ним можно подписаться на любую авантюру;) И он очень крутой фотограф и видеооператор, мотайте на ус;) Орлиная полочка, м, это отдельная любовь! Однозначно приеду еще)"Молоко" за бортом придало нашему присутствию фантастичности, а воображение сразу начинало рисовать картинки подбрасывая сюжеты из космических историй) И снег в конце нашего похода, огромными хлопьями укрывающий землю, это непередаваемые эмоции, детский восторг. А снегопад на перевале одевший деревья в шикарные снежные шапки. Я покорена красотой этого края! И если вы решитесь на это приключение, то не отменяйте его даже несмотря на погоду. А моя благодарность Батыру за то, что это приключение произошло!
Нам посчастливилось увидеть красивые природные места Краснодарского края с Батыром - человеком, который просто сделал наш день! Всё организовано чётко читать дальшеуменьшить
и профессионально. Было несколько остановок для питания (голодать не придётся), размеренный темп экскурсии (на месте не топчешься, но и бегом не бежишь). Дополнительно успели посетить водопад, это очень круто! Исторические факты, рассказы про посещаемые локации (а также места, встречающиеся на пути) и просто разговор в дороге обо всём на свете - благодаря этому километраж вообще не ощущался. Остались только прекрасные воспоминания и потрясающие фото. Приятно, когда человек любит своё дело, светится и заряжает этим светом и энергией других!
Побывали вчера с дочерью в Республике Адыгея. Хочу выразить благодарность нашему гиду Батыру, человек на своем месте. Заранее обговорили моменты читать дальшеуменьшить
с ним встречи, на протяжении всей экскурсии рассказывал о достопримечательностях, итересных фактах. Помогал сделать красивые снимки. Поездка прошла на все 100%. Рекомендую, не пожалеете, если поедете с этим экскурсоводом.
Огромнейшее спасибо нашему лучшему гиду Батыру за его терпение и помощь, ведь с 5 летним ребенком иногда приходилось не сладко читать дальшеуменьшить
🤪 Но мы стойко все выдержали 💪🏻 По дороге вкусно кушали, Батыр знает, где лучше покушать. Отдельное спасибо Батыру за фото и видео, которые он сделал для нас. Видео про ящериц 🫶🏻 Уже порекомендовала эту экскурсию своим знакомым и буду рекомендовать еще!!!
Вау, мы с семьей получили массу удовольствий. Эмоции переполняли всех. День с гидом Батыром прошел как мгновение. Нам пришлось перестроить читать дальшеуменьшить
маршрут из-за погодных условий, и благодаря опыту Батыра, нам не то что не пришлось скучать,…. мы уже в середине маршрута сделали для себя выводы, что все маршруты в Адыгею, а может и дальше, только с Батыром. (корректный, не навязчивый, рассказы, легенды, история локаций четко, грамотно сформулированы).
Ответственно и с трепетом относится к безопасности туристов, их пожеланиям, чувствует каждого из команды и команду (в нашем случае семью) в целом..
Посетили в данном маршруте: карьер, водопад р. Белая, экстрим парк Мишоко (здесь были выбраны качели над обрывом, квадроциклы, спуск по стальному тросу над ущельем), далее обед, Мраморное ущелье, рафтинг
Организация на высшем уровне. Рекомендую гида Батыра. Профессиональный подход С ним все маршруты будут интересны, в меру экстрима, в меру отдыха, в меру всего…
В прошлом году посетили с Батыром экскурсию по горной Адыгее. Нам очень понравилось. В этом году решили посетить с Батыром читать дальшеуменьшить
Орлиную полочку и Гуамку. Организация как всегда на очень высоком уровне! Батыр точно знает когда и куда лучше идти. Весь маршрут прошли комфортно, без толп туристов. Маршрут не трудный. Если у вас, как и у меня, лишний вес и малоподвижный образ жизни, то вы без излишних усилий справитесь с маршрутом на Орлиную полочку! Возьмите себе посох (там их на природе предостаточно), так будет проще перераспределять свой вес.
Заказали трансфер от ж/д вокзала с обзорной экскурсией по городу и сразу же экскурсию по Парку Галицкого. Ульяна провела по читать дальшеуменьшить
самым известным локациям города и рассказала много интересного про Краснодар. Особенно понравился парк. Ульяна знает все про историю парка про все инсталляции и растения, которые растут в парке, а их сотни если не тысячи!!! Все очень понравилось, возвращались в парк еще несколько раз! Всем рекомендую!