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нет плохой погоды, природа диктует свои правила и видимо там на верху в этот день планировалась для нас именно такая погода. И что хочу сказать, она была как нельзя кстати) Когда бы еще выдалась возможность побывать в туманном лесу, с деревьями исполинами, тянущими свои ветки к небу, и зеленый ковер цветущей черемши с капельками на листьях, и неспешное пение птиц, да-да, они поют и в дождь) А тантрический шум горной реки Курджипс сопровождающей тебя в путешествии по Гуамскому ущелью и открывающей взору свои живописные пороги, водопадики, ну и пусть не совсем пока еще лазурные)) заводи. И да, дождь распугал половину туристов и можно сказать мы наслаждались этой красотой и таинственностью в маленькой теплой компании. А какой у нас был гид, о таком можно только мечтать. Батыр - это человек влюбленный в этот край и это ощущается в каждом жесте, взгляде, слове. А еще он заставляет следом влюбляться в этот край тебя) и с ним можно подписаться на любую авантюру;) И он очень крутой фотограф и видеооператор, мотайте на ус;)

Орлиная полочка, м, это отдельная любовь! Однозначно приеду еще)"Молоко" за бортом придало нашему присутствию фантастичности, а воображение сразу начинало рисовать картинки подбрасывая сюжеты из космических историй) И снег в конце нашего похода, огромными хлопьями укрывающий землю, это непередаваемые эмоции, детский восторг. А снегопад на перевале одевший деревья в шикарные снежные шапки. Я покорена красотой этого края! И если вы решитесь на это приключение, то не отменяйте его даже несмотря на погоду. А моя благодарность Батыру за то, что это приключение произошло!