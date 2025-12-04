Мои заказы

Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Знакомство с городом от казачьей крепости Екатеринодаръ до современных реалий южного миллионника
Начало: Екатерининский сквер
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 15 чел.
Краснодар: погружение в историю и современность
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Вас ждет захватывающее путешествие по Краснодару с квестами и викторинами, раскрывающими душу города
Начало: У Екатерининского сквера
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9500 ₽ за всё до 8 чел.
От Екатеринодара до Краснодара: история южной столицы
Пешая
1.5 часа
-
10%
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Увидеть главные места города и познакомиться с его увлекательным прошлым и настоящим
Начало: У Городского Сада
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
1449 ₽1610 ₽ за человека

  • Г
    Генадий
    4 декабря 2025
    От Екатеринодара до Краснодара: история южной столицы
    Все очень понравилось, на все наши вопросы были даны исчерпывающие ответы.
    Экскурсовод обещала нам сбросить фото со своего телефона. Можно ее попросить сбросить на электронную почту или в телеграм.
  • Е
    Елена
    28 ноября 2025
    От Екатеринодара до Краснодара: история южной столицы
    Спасибо большое экскурсоводу Елене за увлекательную и живую экскурсию по самой красивой улице города. Узнала много нового и интересного. Получила удовольствие от прогулки. Очень рекомендую.
  • Д
    Давид
    28 ноября 2025
    От Екатеринодара до Краснодара: история южной столицы
    Благодарю гида Елену за экскурсию, мне понравился её динамичный рассказ. Узнал интересные истории из жизни Екатеринодара и Краснодара. После экскурсии
    Елена показала заведение с вкусной и недорогой едой, ответила на все вопросы и помогла сориентировать в городе. Елена проводит экскурсии не только по Краснодару, но знает много интересных мест по всему краю и республике Адыгея. Я обязательно вернусь к Вам в город, ведь здесь есть много интересных мест

    Благодарю гида Елену за экскурсию, мне понравился её динамичный рассказ. Узнал интересные истории из жизни Екатеринодара
  • А
    Александрия
    24 ноября 2025
    От Екатеринодара до Краснодара: история южной столицы
    Недавно я посетила экскурсию по Краснодару, которая оставила у меня массу положительных впечатлений. Гид Елена не только увлекательно рассказывала интересные
    факты о городе, но и умело добавляла юмор в каждую остановку. Её подача материала была настолько захватывающей, что время пролетело незаметно.
    Экскурсия была информативной и насыщенной. Я узнала много нового и рекомендую ее всем, кто хочет глубже познакомиться с Краснодаром. Елена — настоящий профессионал своего дела, и я осталась в полном восторге от этой экскурсии!

  • К
    Константин
    8 сентября 2025
    Краснодар: погружение в историю и современность
    Прекрасная экскурсия по уже ставшему родным городу. Сами достаточно много гуляем по Краснодару, читаем про него, но Ольга открыла для нас довольно много интересных фактов и малоизвестных историй из городской жизни. Большое спасибо.
  • Е
    Екатерина
    6 мая 2025
    Краснодар: погружение в историю и современность
    Прекрасная экскурсия!!! Удивляюсь почему так мало отзывов. Вместо заявленных 3-х часов мы гуляли почти 4. Ольга импровизировала, учитывая наши предпочтения,
    даже сделала специально несколько акцентов на архитектуре модерна. Мы увидели Краснодар тихим и камерным, а также шумным и многолюдным. С радостью отгадывали загадки города, а в конце получили памятку, что обязательно посмотреть, где поесть и как развлечься…

  • Ц
    Цова
    20 января 2025
    Краснодар: погружение в историю и современность
    Были на экскурсии у Ольги с подругами в довольно холодное время. Шел ещё дождь, но это не помешало нам. Мы
    с удовольствием слушали нашего гида. Даже не заметили, как время прошло. Викторины были отдельной забавной фишкой. Вдобавок нам ещё подарили на память мини-открыточки и гайды. После этой экскурсии понимаешь, что хочешь ещё больше углубиться в историю своего города.

  • И
    Ирина
    1 апреля 2024
    Краснодар: погружение в историю и современность
    Добрый день, прекрасная прогулка по Краснодару от экскурсовода Ольги. Интересно, понятно, любопытно - это лишь те немногие слова, которые хочется
    сказать о прогулке. Посмотрели под разными углами и от современности и от истории на события разных эпох. Понравилось)). Будем рекомендовать Ольгу нашим друзьям))).

  • Ю
    Юлия
    13 января 2023
    Краснодар: погружение в историю и современность
    Отличная экскурсия! Видно, что экскурсовод любит свой город и с удовольствием рассказывает о нем. Узнала много интересных фактов. До этого
    была в музее, но самую интересную выставку пропустила. Благодарна Ольге, что она мне на это указала. Сходила еще раз в музей и не пожалела. Если приеду еще раз в Краснодар, обязательно пойду с Ольгой еще на другую экскурсию. Три часа пролетели незаметно! Большое спасибо)

  • Н
    Николай
    7 сентября 2022
    Краснодар: погружение в историю и современность
    Очень интересная экскурсия, о городе столько много рассказать вряд ли кто мог бы
  • Т
    Татьяна
    21 апреля 2022
    Краснодар: погружение в историю и современность
    Экскурсия - великолепная. Три часа пролетели незаметно. Маршрут четко спланирован, Ольга интересно и с любовью рассказывает про Краснодар, применяя старинные фотографии города. По желанию можно пройти квест. Несомненно рекомендую.
  • Г
    Гиздетдиновы
    8 июля 2021
    Краснодар: погружение в историю и современность
    Прекрасный гид, интересная экскурсия… Три часа пролетели незаметно… Спасибо Ольге…
  • А
    Александра
    6 июля 2021
    Краснодар: погружение в историю и современность
    Искренне рекомендую Ольгу, как человека влюблённого в свои город. Три часа пролетели не заметно))
  • О
    Оксана
    6 июня 2021
    Краснодар: погружение в историю и современность
    Мы были первые, кто попросил Ольгу провести трëхчасовую пешеходную экскурсию по Краснодару) И ни разу не пожалели об этом! Прогулка
    по историческому центру и вокруг него была замечательной.
    Ольга не просто профессионал и энтузиаст своего дела, но и потрясающе обаятельный человек. Замечательной "фишкой" экскурсии являются мини-викторины, а также "чек-лист", представляющий собой список советов для самостоятельных прогулок.
    Тем, кто опасается такой долгой экскурсии, могу сказать, что темп прогулки - спокойный, если вы утомитесь - Ольга предложит посидеть в кафе и отдохнуть (нам эта опция не понадобилась - настолько всë было захватывающе).
    Ольга, спасибо Вам огромное!

