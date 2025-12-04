Г Генадий От Екатеринодара до Краснодара: история южной столицы Все очень понравилось, на все наши вопросы были даны исчерпывающие ответы.

Экскурсовод обещала нам сбросить фото со своего телефона. Можно ее попросить сбросить на электронную почту или в телеграм.

Е Елена От Екатеринодара до Краснодара: история южной столицы Спасибо большое экскурсоводу Елене за увлекательную и живую экскурсию по самой красивой улице города. Узнала много нового и интересного. Получила удовольствие от прогулки. Очень рекомендую.

Д Давид От Екатеринодара до Краснодара: история южной столицы читать дальше Елена показала заведение с вкусной и недорогой едой, ответила на все вопросы и помогла сориентировать в городе. Елена проводит экскурсии не только по Краснодару, но знает много интересных мест по всему краю и республике Адыгея. Я обязательно вернусь к Вам в город, ведь здесь есть много интересных мест Благодарю гида Елену за экскурсию, мне понравился её динамичный рассказ. Узнал интересные истории из жизни Екатеринодара и Краснодара. После экскурсии

А Александрия От Екатеринодара до Краснодара: история южной столицы читать дальше факты о городе, но и умело добавляла юмор в каждую остановку. Её подача материала была настолько захватывающей, что время пролетело незаметно.

Экскурсия была информативной и насыщенной. Я узнала много нового и рекомендую ее всем, кто хочет глубже познакомиться с Краснодаром. Елена — настоящий профессионал своего дела, и я осталась в полном восторге от этой экскурсии! Недавно я посетила экскурсию по Краснодару, которая оставила у меня массу положительных впечатлений. Гид Елена не только увлекательно рассказывала интересные

К Константин Краснодар: погружение в историю и современность Прекрасная экскурсия по уже ставшему родным городу. Сами достаточно много гуляем по Краснодару, читаем про него, но Ольга открыла для нас довольно много интересных фактов и малоизвестных историй из городской жизни. Большое спасибо.

Е Екатерина Краснодар: погружение в историю и современность читать дальше даже сделала специально несколько акцентов на архитектуре модерна. Мы увидели Краснодар тихим и камерным, а также шумным и многолюдным. С радостью отгадывали загадки города, а в конце получили памятку, что обязательно посмотреть, где поесть и как развлечься… Прекрасная экскурсия!!! Удивляюсь почему так мало отзывов. Вместо заявленных 3-х часов мы гуляли почти 4. Ольга импровизировала, учитывая наши предпочтения,

Ц Цова Краснодар: погружение в историю и современность читать дальше с удовольствием слушали нашего гида. Даже не заметили, как время прошло. Викторины были отдельной забавной фишкой. Вдобавок нам ещё подарили на память мини-открыточки и гайды. После этой экскурсии понимаешь, что хочешь ещё больше углубиться в историю своего города. Были на экскурсии у Ольги с подругами в довольно холодное время. Шел ещё дождь, но это не помешало нам. Мы

И Ирина Краснодар: погружение в историю и современность читать дальше сказать о прогулке. Посмотрели под разными углами и от современности и от истории на события разных эпох. Понравилось)). Будем рекомендовать Ольгу нашим друзьям))). Добрый день, прекрасная прогулка по Краснодару от экскурсовода Ольги. Интересно, понятно, любопытно - это лишь те немногие слова, которые хочется

Ю Юлия Краснодар: погружение в историю и современность читать дальше была в музее, но самую интересную выставку пропустила. Благодарна Ольге, что она мне на это указала. Сходила еще раз в музей и не пожалела. Если приеду еще раз в Краснодар, обязательно пойду с Ольгой еще на другую экскурсию. Три часа пролетели незаметно! Большое спасибо) Отличная экскурсия! Видно, что экскурсовод любит свой город и с удовольствием рассказывает о нем. Узнала много интересных фактов. До этого

Н Николай Краснодар: погружение в историю и современность Очень интересная экскурсия, о городе столько много рассказать вряд ли кто мог бы

Т Татьяна Краснодар: погружение в историю и современность Экскурсия - великолепная. Три часа пролетели незаметно. Маршрут четко спланирован, Ольга интересно и с любовью рассказывает про Краснодар, применяя старинные фотографии города. По желанию можно пройти квест. Несомненно рекомендую.

Г Гиздетдиновы Краснодар: погружение в историю и современность Прекрасный гид, интересная экскурсия… Три часа пролетели незаметно… Спасибо Ольге…

А Александра Краснодар: погружение в историю и современность Искренне рекомендую Ольгу, как человека влюблённого в свои город. Три часа пролетели не заметно))