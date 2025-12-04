Индивидуальная
до 15 чел.
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
Знакомство с городом от казачьей крепости Екатеринодаръ до современных реалий южного миллионника
Начало: Екатерининский сквер
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Краснодару
Вас ждет захватывающее путешествие по Краснодару с квестами и викторинами, раскрывающими душу города
Начало: У Екатерининского сквера
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9500 ₽ за всё до 8 чел.
-
10%
Групповая
до 20 чел.
От Екатеринодара до Краснодара: история южной столицы
Увидеть главные места города и познакомиться с его увлекательным прошлым и настоящим
Начало: У Городского Сада
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
1449 ₽
1610 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГенадий4 декабря 2025Все очень понравилось, на все наши вопросы были даны исчерпывающие ответы.
Экскурсовод обещала нам сбросить фото со своего телефона. Можно ее попросить сбросить на электронную почту или в телеграм.
- ЕЕлена28 ноября 2025Спасибо большое экскурсоводу Елене за увлекательную и живую экскурсию по самой красивой улице города. Узнала много нового и интересного. Получила удовольствие от прогулки. Очень рекомендую.
- ДДавид28 ноября 2025Благодарю гида Елену за экскурсию, мне понравился её динамичный рассказ. Узнал интересные истории из жизни Екатеринодара и Краснодара. После экскурсии
- ААлександрия24 ноября 2025Недавно я посетила экскурсию по Краснодару, которая оставила у меня массу положительных впечатлений. Гид Елена не только увлекательно рассказывала интересные
- ККонстантин8 сентября 2025Прекрасная экскурсия по уже ставшему родным городу. Сами достаточно много гуляем по Краснодару, читаем про него, но Ольга открыла для нас довольно много интересных фактов и малоизвестных историй из городской жизни. Большое спасибо.
- ЕЕкатерина6 мая 2025Прекрасная экскурсия!!! Удивляюсь почему так мало отзывов. Вместо заявленных 3-х часов мы гуляли почти 4. Ольга импровизировала, учитывая наши предпочтения,
- ЦЦова20 января 2025Были на экскурсии у Ольги с подругами в довольно холодное время. Шел ещё дождь, но это не помешало нам. Мы
- ИИрина1 апреля 2024Добрый день, прекрасная прогулка по Краснодару от экскурсовода Ольги. Интересно, понятно, любопытно - это лишь те немногие слова, которые хочется
- ЮЮлия13 января 2023Отличная экскурсия! Видно, что экскурсовод любит свой город и с удовольствием рассказывает о нем. Узнала много интересных фактов. До этого
- ННиколай7 сентября 2022Очень интересная экскурсия, о городе столько много рассказать вряд ли кто мог бы
- ТТатьяна21 апреля 2022Экскурсия - великолепная. Три часа пролетели незаметно. Маршрут четко спланирован, Ольга интересно и с любовью рассказывает про Краснодар, применяя старинные фотографии города. По желанию можно пройти квест. Несомненно рекомендую.
- ГГиздетдиновы8 июля 2021Прекрасный гид, интересная экскурсия… Три часа пролетели незаметно… Спасибо Ольге…
- ААлександра6 июля 2021Искренне рекомендую Ольгу, как человека влюблённого в свои город. Три часа пролетели не заметно))
- ООксана6 июня 2021Мы были первые, кто попросил Ольгу провести трëхчасовую пешеходную экскурсию по Краснодару) И ни разу не пожалели об этом! Прогулка
