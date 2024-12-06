Художественный музей имени Ф. А. Коваленко – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Художественный музей имени Ф. А. Коваленко» в Краснодаре, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
По центральной улице Краснодара
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
По центральной улице Краснодара
Взгляд на историю города через его архитектуру и рассказы о знаменитых жителях
Начало: Ост. Водолечебница на ул. Захарова
18 апр в 09:00
19 апр в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 12 чел.
Архитектурный Краснодар
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Архитектурный Краснодар
Исследовать многослойность градостроительного облика кубанской столицы
Начало: У здания Кубанского государственного медицинского ...
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Трансфер от ж/д вокзала с экспресс-экскурсией
На машине
На поезде
На микроавтобусе
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер от ж/д вокзала с экспресс-экскурсией
С комфортом добраться до отеля, по пути узнав главное о городе
Начало: На ж/д вокзале Краснодара
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    6 декабря 2024
    Архитектурный Краснодар
    Прекрасно проведённая экскурсия. Людмила очень эрудированный и опытный экскурсовод. Кроме очень интересной экскурсии по архитектуре Краснодара с элементами обзорной экскурсии, подвезла до Парка Галицкого. Чувствуется не формальный подход, а это очень редко бывает. Очень рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    1 октября 2020
    По центральной улице Краснодара
    Познавательная обзорная экскурсия. И город Краснодар - замечательный!
  • Д
    Денис
    13 июля 2020
    По центральной улице Краснодара
    Экскурсия нам очень понравилась. О Краснодаре почти ничего не знали, но в итоге каждый узнал про город что то интересное.
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    У нас очень сложная группа: родители и трое детей(9 лет, 17 лет, 21 год), Екатерине удалось привлечь каждого! Особенно мелкого (чувствуется умение работать с детьми). Содержание экскурсии было разнообразное, говорилось не только про исторические факты, но и про современную жизнь города. Настроение создано отличное! Город показался живым и светлым! Спасибо.

  • М
    Марина
    6 мая 2019
    По центральной улице Краснодара
    Экскурсию по Краснодару (По Центральной улице) мы заказывали 30 января – на 5 мая! Выбора не было (на тот момент
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    предлагалось 2 экс. ). Удивительно, на такой интересный город на сайте местных жителей (краеведов и знатоков) представлен так сиротливо. Анна С. на вопросы отвечала скупо, и я не стала ее утомлять расспросами. Хотя обычно местные экскурсоводы (я часто пользуюсь услугами этого сайта) общаются активно и с удовольствием. За два дня до экскурсии пришло напоминание и от сайта и от Анны С. Мы подтвердили готовность прийти на экскурсию. И на сайте, и в напоминании было сказано: «Начало экскурсии – остановка Захарова». Прекрасно. Мы выехали из гостиницы с запасом времени. По пути (в трамвае) выяснили, что такой остановки нет. Она была когда-то, но теперь ее переименовали. Причем не все пассажиры трамвая знали об этом (что она была). Мы, конечно, разобрались, благо краснодарцы очень гостеприимны и внимательны к приезжим. Но возвращались две остановки пешком. Уж краснодарскому гиду не мешало бы это знать! А не назначать встречу людям, которые впервые оказались в городе, на несуществующей остановке трамвая. На остановку (теперь это «Водолечебница») пришла не Анна, а Людмила. Как зовут экскурсовода, не важно. Людмила провела прекрасную экскурсию – профессиональный экскурсовод. На вопросы отвечала, все просьбы выполняла (там постоять, туда зайти, здесь остановиться). Нам все понравилось. Объяснила, как добраться до парка Галицкого, куда мы собирались после экскурсии. Но у нас не было сил ехать городским транспортом, и она помогла нам вызвать такси! В общем, все прекрасно. Но от общения с Анной С. остался осадок. Мы не уточняли, почему пришла Людмила, а не Анна. И Анна в эсемеске просто поставила нас перед фактом, что придет другой человек. Создалось впечатление, что не она сама водит экскурсии, а руководит организацией, которая этим занимается. Бог в помощь! Но так и надо писать на сайте! А не рассказывать, как «я лично люблю свой город и с каким удовольствием показываю его всем, кто им интересуется»!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Художественный музей имени Ф. А. Коваленко»

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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в апреле 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Художественный музей имени Ф. А. Коваленко" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 6000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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