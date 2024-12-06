Индивидуальная
до 12 чел.
По центральной улице Краснодара
Взгляд на историю города через его архитектуру и рассказы о знаменитых жителях
Начало: Ост. Водолечебница на ул. Захарова
18 апр в 09:00
19 апр в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Архитектурный Краснодар
Исследовать многослойность градостроительного облика кубанской столицы
Начало: У здания Кубанского государственного медицинского ...
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер от ж/д вокзала с экспресс-экскурсией
С комфортом добраться до отеля, по пути узнав главное о городе
Начало: На ж/д вокзале Краснодара
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр6 декабря 2024Прекрасно проведённая экскурсия. Людмила очень эрудированный и опытный экскурсовод. Кроме очень интересной экскурсии по архитектуре Краснодара с элементами обзорной экскурсии, подвезла до Парка Галицкого. Чувствуется не формальный подход, а это очень редко бывает. Очень рекомендую!
- ТТатьяна1 октября 2020Познавательная обзорная экскурсия. И город Краснодар - замечательный!
- ДДенис13 июля 2020Экскурсия нам очень понравилась. О Краснодаре почти ничего не знали, но в итоге каждый узнал про город что то интересное.
- ММарина6 мая 2019Экскурсию по Краснодару (По Центральной улице) мы заказывали 30 января – на 5 мая! Выбора не было (на тот момент
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Художественный музей имени Ф. А. Коваленко»
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