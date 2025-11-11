Мои заказы

Тематический «Старый парк» в Кабардинке - из Краснодара

Путешествие к Чёрному морю, где оживают образы древних цивилизаций и средневековья. Уникальный парк и отдых на побережье ждут вас
Путешествие к Чёрному морю из Краснодара предлагает уникальную возможность посетить тематический «Старый парк» в Кабардинке. Здесь можно увидеть храм Зевса, Дом Востока и синтоистскую часовню. Парк поражает своими архитектурными решениями и гармонией с природой.

В завершение экскурсии предлагается прогулка по побережью, где можно насладиться морским воздухом и живописными видами

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальные архитектурные стили
  • 🏛 Погружение в историю
  • 🌿 Прогулка по ботаническому саду
  • 🎨 Знакомство с искусством
  • 🏖 Отдых на морском побережье
Ближайшие даты:
15
ноя
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Храм Зевса
  • Дом Востока
  • Синтоистская часовня
  • Дом искусств
  • Средневековая башня

Описание экскурсии

  • Вы увидите храм Зевса, построенный по канонам эллинской архитектуры
  • Заглянете в Дом Востока с белокаменными минаретами
  • Пройдёте мимо пруда с лилиями и синтоистской часовни
  • Побываете в Доме искусств и узнаете об отечественных художниках 19–20 веков
  • Мы поговорим о композиции парка и о человеке, который всё это придумал и создал на 20 сотках земли
  • Вы узнаете, почему средневековая башня разделена на рай и ад
  • Выясните, как устроен местный театр и что за мероприятия проходят здесь круглый год
  • Мы обсудим синтез искусств, ведь здесь музейный комплекс расположен в ботаническом саду, а картинная галерея и театр являются продолжением школы творчества
  • Вы полюбуетесь гармонией пространства и ландшафтным дизайном
  • А после — прогуляемся по побережью

Ориентировочный тайминг экскурсии:

  • Дорога из Краснодара — примерно 3,5 часа
  • Экскурсия в парке — 40–50 минут
  • В общей сложности в парке — 3 часа
  • Прогулка по побережью — 2 часа

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных автобусах Ford и Mercedes
  • Дополнительно оплачивается входной билет в парк — 1000 ₽ за взрослого с 14 лет, 500 ₽ за ребёнка 6–13 лет. Экскурсию в парке для вас проведёт его сотрудник
  • На маршруте вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Мачуги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Краснодаре
Провели экскурсии для 728 туристов
Окончила Институт физической культуры, спорта и туризма по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Родилась в Краснодарском крае и знаю о нём всё. После окончания института начала разрабатывать авторские туры: индивидуальные,
читать дальше

групповые, корпоративные и школьные. Со мной работают семь гидов, которые сопровождают людей по всем локациям. Все гиды с высшим образованием (биологи, геологи, педагоги) и уже не первый год работают в данной сфере. Гиды рассказывают исторические факты о местности, флоре и фауне, достопримечательностях городов, а также знакомят с местными блюдами. Мы подбираем не только лучшие места и разнообразные локации, но и комфортные, уютные гостиницы, рестораны и необычные остановки, куда не каждый доезжает — в этом наши сильные стороны. Помимо прочего наши помощники помогают делать видео и фото для каждого путешественника.

