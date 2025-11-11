Путешествие к Чёрному морю из Краснодара предлагает уникальную возможность посетить тематический «Старый парк» в Кабардинке. Здесь можно увидеть храм Зевса, Дом Востока и синтоистскую часовню. Парк поражает своими архитектурными решениями и гармонией с природой.
В завершение экскурсии предлагается прогулка по побережью, где можно насладиться морским воздухом и живописными видами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальные архитектурные стили
- 🏛 Погружение в историю
- 🌿 Прогулка по ботаническому саду
- 🎨 Знакомство с искусством
- 🏖 Отдых на морском побережье
Ближайшие даты:15
ноя
Время начала: 07:00
Что можно увидеть
- Храм Зевса
- Дом Востока
- Синтоистская часовня
- Дом искусств
- Средневековая башня
Описание экскурсии
- Вы увидите храм Зевса, построенный по канонам эллинской архитектуры
- Заглянете в Дом Востока с белокаменными минаретами
- Пройдёте мимо пруда с лилиями и синтоистской часовни
- Побываете в Доме искусств и узнаете об отечественных художниках 19–20 веков
- Мы поговорим о композиции парка и о человеке, который всё это придумал и создал на 20 сотках земли
- Вы узнаете, почему средневековая башня разделена на рай и ад
- Выясните, как устроен местный театр и что за мероприятия проходят здесь круглый год
- Мы обсудим синтез искусств, ведь здесь музейный комплекс расположен в ботаническом саду, а картинная галерея и театр являются продолжением школы творчества
- Вы полюбуетесь гармонией пространства и ландшафтным дизайном
- А после — прогуляемся по побережью
Ориентировочный тайминг экскурсии:
- Дорога из Краснодара — примерно 3,5 часа
- Экскурсия в парке — 40–50 минут
- В общей сложности в парке — 3 часа
- Прогулка по побережью — 2 часа
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных автобусах Ford и Mercedes
- Дополнительно оплачивается входной билет в парк — 1000 ₽ за взрослого с 14 лет, 500 ₽ за ребёнка 6–13 лет. Экскурсию в парке для вас проведёт его сотрудник
- На маршруте вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Наталья — ваша команда гидов в Краснодаре
Провели экскурсии для 728 туристов
Окончила Институт физической культуры, спорта и туризма по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Родилась в Краснодарском крае и знаю о нём всё. После окончания института начала разрабатывать авторские туры: индивидуальные,Задать вопрос
