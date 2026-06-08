Всего 1,5 ч езды из Краснодара — и вы среди картинных пейзажей. В виноградниках у подножия Собер-Баша вы сделаете атмосферные фото, если захотите — попробуете автохтонные вина. Затем через дубраву подниметесь к вершине, где открываются панорамы долин и по-особенному ощущается свобода. А после отдохнёте с видом на гору — искупаетесь в бассейне и при желании попаритесь в сауне.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Фотосессия на винодельне (1–1,5 ч)

На холмах у подножия раскинулись стройные ряды виноградников. Вы увидите лозы международных и автохтонных сортов, полюбуетесь силуэтами гор на горизонте. Здесь много живописных уголков и получаются атмосферные кадры — устроим небольшую фотосессию.

А ещё тут рождаются вина. При желании вы посетите современные цеха и погреба с дубовыми бочками, узнаете путь винограда от грозди до бутылки. А также вместе с сомелье раскроете ароматы и вкусы лучших образцов, от освежающих белых до насыщенных красных.

Подъём на гору (2,5 ч)

Далее по лесным тропам поднимемся по склонам. По пути увидим цветочные поляны и ручьи, остановимся на смотровых. На вершине — главная награда: панорама долин на десятки километров вокруг и очертания дальних хребтов. Маршрут несложный, справятся все.

Отдых на базе (1,5–2 ч)

После активного отдыха — расслабленный. Спустимся на базу с подогреваемым бассейном, сауной, беседками, рестораном и ландшафтным парком. Приятное завершение дня на природе!

Организационные детали