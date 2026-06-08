Подняться на вершину горы, а у подножия погулять среди виноградников и отдохнуть у бассейна
Всего 1,5 ч езды из Краснодара — и вы среди картинных пейзажей.
В виноградниках у подножия Собер-Баша вы сделаете атмосферные фото, если захотите — попробуете автохтонные вина.
Затем через дубраву подниметесь к вершине, где открываются панорамы долин и по-особенному ощущается свобода. А после отдохнёте с видом на гору — искупаетесь в бассейне и при желании попаритесь в сауне.
Описание экскурсии
Фотосессия на винодельне (1–1,5 ч) На холмах у подножия раскинулись стройные ряды виноградников. Вы увидите лозы международных и автохтонных сортов, полюбуетесь силуэтами гор на горизонте. Здесь много живописных уголков и получаются атмосферные кадры — устроим небольшую фотосессию.
А ещё тут рождаются вина. При желании вы посетите современные цеха и погреба с дубовыми бочками, узнаете путь винограда от грозди до бутылки. А также вместе с сомелье раскроете ароматы и вкусы лучших образцов, от освежающих белых до насыщенных красных.
Подъём на гору (2,5 ч) Далее по лесным тропам поднимемся по склонам. По пути увидим цветочные поляны и ручьи, остановимся на смотровых. На вершине — главная награда: панорама долин на десятки километров вокруг и очертания дальних хребтов. Маршрут несложный, справятся все.
Отдых на базе (1,5–2 ч) После активного отдыха — расслабленный. Спустимся на базу с подогреваемым бассейном, сауной, беседками, рестораном и ландшафтным парком. Приятное завершение дня на природе!
Организационные детали
Едем на Hyundai Solaris
Дополнительно оплачиваются питание и посещение базы: подогреваемый бассейн — 1000 ₽ за чел., сауна — 1500 ₽ за 1 ч
Экскурсия по винным цехам с дегустацией проводится только по выходным и только для людей 18+. Чтобы успеть на неё, нужно выехать из Краснодара не позднее 9:00. Доступны два сета с закусками на выбор: «Летний» (5 сортов) — 2300 ₽, «Собер-Баш» (6 сортов) — 2600 ₽
В будни посещаем винодельню без экскурсии по производству и дегустации. В этом случае можем стартовать с 7:30 до 10:00
Я сделаю для вас 50+ снимков на iPhone 17 Pro и отправлю сразу после поездки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 521 туриста
Я живу в прекрасном городе Краснодаре и считаю его и наш Краснодарский край лучшим местом на Земле. Мне нравится гулять по улицам города, наслаждаться романтической атмосферой и чувствовать его ритм, читать дальшеуменьшить
а также открывать для вас достопримечательности и красоту Краснодарского края, проводить индивидуальные экскурсии по Краснодару, Черноморскому побережью и Адыгее.
Люблю знакомиться с новыми людьми, общаться и мотивировать. Кроме того, занимаюсь спортом и веду активный образ жизни. Мне нравится быть в форме. Также увлекаюсь блогерством и снимаю обзоры о Краснодаре и Черноморском побережье. Если вам интересно узнать больше о моём любимом городе и лучших местах юга России, буду рад поделиться своими знаниями и впечатлениями.
Уверен, что мы сможем найти общие темы для разговора и провести время весело, интересно и увлекательно.
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