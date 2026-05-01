Пройдём через горы от Абинска до Геленджика по живописному маршруту, доступному для людей с минимальным опытом треккинга и в обычной физической форме.Все вещи поедут на внедорожниках, поэтому мы наслаждаемся пейзажами

налегке! При этом сохраним походную романтику: будем ночевать в палатках на природе, проведём вечера у костра и приготовим еду на огне. По пути нас ждёт множество водопадов, где будем делать остановки для купания, а также освежающие броды — то, что нужно жарким летом. Также попаримся в баньке, заглянем к местным, увидим дольмены и прокатимся на джипах.

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание, вы выбрали активный отдых на природе с ночёвками в палатках в полевых условиях. Просим ответственно отнестись к выбору одежды и обуви, рассчитывать на возможное похолодание и дождь.

Ориентировочное время встречи 9:00–10:00. Но! В первую очередь мы будем отталкиваться от расписания поездов в этом сезоне. С каждым участником согласуется время приезда. Так, например, на майский поход удобнее всего приехать на поезде, прибывающем в Абинск в 10:45. Встреча группы на железнодорожной станции Абинская (г. Абинск). Если вы приезжаете в Краснодар, то надо ориентироваться на электрички, идущие до Абинска. Кроме того, мы можем заказать для вас такси или микроавтобус. Предварительно свяжитесь с инструктором по телефону и сообщите точное время своего приезда.

В последний день в Геленджике мы будем около 11:00. Если вы в этот же день уезжаете, билеты стоит брать на вечер, желательно после 17:00. Надо учесть всевозможные задержки, к тому же в Геленджике нет железнодорожной станции, и если вы едете на поезде, то, скорее всего, ваш поезд из Новороссийска. До Новороссийска ехать на такси примерно 40 минут. Но бывают серьёзные пробки, стоит это учитывать.

Рекомендуем оформить страховку.