Поход с палатками и автосопровождением через горы в Геленджик

Подняться на вершины, откуда открываются панорамы, искупаться в чашах водопадов и увидеть дольмены
Пройдём через горы от Абинска до Геленджика по живописному маршруту, доступному для людей с минимальным опытом треккинга и в обычной физической форме.

Все вещи поедут на внедорожниках, поэтому мы наслаждаемся пейзажами
читать дальше

налегке! При этом сохраним походную романтику: будем ночевать в палатках на природе, проведём вечера у костра и приготовим еду на огне.

По пути нас ждёт множество водопадов, где будем делать остановки для купания, а также освежающие броды — то, что нужно жарким летом. Также попаримся в баньке, заглянем к местным, увидим дольмены и прокатимся на джипах.

Поход с палатками и автосопровождением через горы в Геленджик

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание, вы выбрали активный отдых на природе с ночёвками в палатках в полевых условиях. Просим ответственно отнестись к выбору одежды и обуви, рассчитывать на возможное похолодание и дождь.

Ориентировочное время встречи 9:00–10:00. Но! В первую очередь мы будем отталкиваться от расписания поездов в этом сезоне. С каждым участником согласуется время приезда. Так, например, на майский поход удобнее всего приехать на поезде, прибывающем в Абинск в 10:45. Встреча группы на железнодорожной станции Абинская (г. Абинск). Если вы приезжаете в Краснодар, то надо ориентироваться на электрички, идущие до Абинска. Кроме того, мы можем заказать для вас такси или микроавтобус. Предварительно свяжитесь с инструктором по телефону и сообщите точное время своего приезда.

В последний день в Геленджике мы будем около 11:00. Если вы в этот же день уезжаете, билеты стоит брать на вечер, желательно после 17:00. Надо учесть всевозможные задержки, к тому же в Геленджике нет железнодорожной станции, и если вы едете на поезде, то, скорее всего, ваш поезд из Новороссийска. До Новороссийска ехать на такси примерно 40 минут. Но бывают серьёзные пробки, стоит это учитывать.

Рекомендуем оформить страховку.

Программа тура по дням

1 день

Первый переход, броды и дольмены

Встречаемся в Абинске (по запросу возможен трансфер из Краснодара). Переезжаем до станицы Эриванская, где начнётся пешая часть похода. Сегодня нас ждёт около 10 км пути с лёгким подъёмом (156 м) и множеством бродов — вода здесь не выше колена, а на одном из участков можно искупаться в 3-метровом омуте. Рекомендуется обувь с нескользкой подошвой, в идеале — с неопреновыми носками.

После обеда дойдём до места ночёвки, разобьём лагерь и поужинаем у костра. Вечером — прогулка к древнему дольменному городищу в лесу.

2 день

Путь к Главному Кавказскому хребту и Грозовым воротам

Сегодня предстоит самое энергозатратное восхождение — пройдём от 10 до 16 км с набором высоты до 965 м. Тропа приведёт к Главному Кавказскому хребту, откуда, при ясной погоде, открываются захватывающие виды на горы и море. В пути — короткий перекус, а затем прогулка через Грозовые ворота. Стоянку разобьём в 3 км от них, в зависимости от погодных условий — либо на хребте, либо в укрытии от ветра.

Вечером — горячий ужин и отдых.

3 день

Продолжение похода

Этот день легче по нагрузке: 10 км, набор высоты 272 м. Продолжим идти по Главному Кавказскому хребту. Если будет желание, удлиним маршрут и дойдём до водопада Крылатый — он расположен в живописном ущелье и дарит долгожданную прохладу в жару (спуск и подъём на 300 м). У водопада можно искупаться, устроить перекус.

В случае плохой погоды группа отправится сразу на стоянку у горного колодца с родниковой водой. Здесь будет разбит лагерь и приготовлен ужин.

4 день

На гору Тхаб, водопады Монастыри, баня и ужин у местных

После завтрака отправимся на гору Тхаб. Подъём будет мягким, так как наша стоянка уже на высоте. После спуска доберёмся до водопадов Монастыри — здесь время для купания, отдыха и фото. Далее маршрут ведёт вдоль реки к посёлку Новосадовый, окружённому дикими зарослями ежевики (в сезон с конца июля до конца августа). Всего пройдём 8 км.

В лагере возможна баня с бассейном на проточной воде. Ужин рекомендуем заказать у местных жителей — домашняя кухня с использованием сезонных продуктов.

5 день

Днёвка с прогулкой по желанию

Сегодня день отдыха в Новосадовом. По желанию можно совершить восхождение на гору Папай (с заброской на шишиге, по предварительной записи) или устроить лёгкий радиальный выход на водопады «Графские развалины» (или к заброшенной тюрьме с лотосовым озером). Вечером — ужин, возможность попробовать домашнюю утку (по запросу).

Если вчера не смогли посетить, то сходим в баню сегодня.

6 день

Продолжение похода, джипинг, бирюзовое озеро и дольмены

Длинный переход — 22 км, но без значительных перепадов. Первую часть маршрута преодолеем пешком, пройдя многочисленные броды. Затем запрыгнем на джипы! Нас ждёт обед с купанием на бирюзовом озере с тарзанкой, далее переезд к Пшадским дольменам. Вечером — ночёвка и прогулка к дольмену Патриарх, расположенному отдельно от основного скопления.

7 день

Завершение похода

Утром — короткий переход в посёлок Пшада (4 км), откуда группа отправляется в Геленджик. Прибытие ориентировочно в 11:00. Билеты на поезд или самолёт рекомендуем брать на вечер, особенно если отправление из Новороссийска.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник48 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Снаряжение (палатки)
  • Питание (кроме 2 ужинов)
  • Трансферы Краснодар - Эриванская и Пшада - Геленджик
  • Внедорожники для перевоза вещей
  • Джипинг
  • Баня в горном ущелье
  • Работа инструктора-проводника
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Билеты до Абинска/Краснодара и обратно из Геленджика в ваш город
  • Ужин в гостях у дяди Димы - примерно 800-1000 ₽ + напитки (лучше рассчитывать на 2 ужина с запасом)
  • Ужин в ущелье у Марика - примерно 1200-1500 ₽
  • Личное снаряжение (спальник, пенка-коврик, пенка-сидушка)
  • Страховка, покрывающая активный отдых
  • Для участников со своей палаткой стоимость ниже - 27 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Абинск, 9:00-10:00 (возможен трансфер из Краснодара)
Завершение: Геленджик, 11:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин
Валентин — ваша команда гидов в Краснодаре
То, что мы делаем, это не просто экскурсии — это приключения. Организацией таких путешествий занимаемся уже более 10 лет. Я никогда не задавался целью создать конкуренцию обычным гидам. Основная деятельность
читать дальшеуменьшить

нашей команды — посещение нетуристических и небанальных мест. Таких, как, например, Гатчинские гейзеры, форт Ино, Линия Маннергейма и т. д. А ещё мы проводим походы от 1 до 10 дней как по воде, так и по суше, включая восхождение на Эльбрус. Как путешественникам-практикам, нам есть о чём рассказать, и не только по теме экскурсии. Все наши программы — не отработка заученного материала, а в первую очередь живое общение с участниками как с друзьями.

