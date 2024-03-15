Западный вояж на Кавказе
В ходе путешествия Вы сможете побывать на пяти популярных курортах Северного Кавказа: Адыгея, Архыз, Домбай, КМВ, Северное Приэльбрусье. Познакомиться с природой Северного склона Кавказа, историей, этнографией и культурой региона. Это не скучная академическая программа, а настоящее приключение.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по Краснодару, переезд в горную Адыгею
Прибытие в Краснодар.
Встреча с гидом на железнодорожном вокзале в 9:00.
Обзорная экскурсия по городу «Град казачий» с посещением исторического центра, войскового собора, Чистяковской рощи и парка Галицкого.
Переезд в Адыгею.
Отдых.
Знакомство с красотами Адыгеи
Знакомство с красотами Адыгеи — автомобильная экскурсия в Хаджохскую теснину, посещение водопадов Руфабго, поездка в Азишскую пещеру.
Обед и ужин в гостевом доме.
После ужина поездка на горячие источники — купаемся, отдыхаем.
Карачаево-Черкесия
Переезд в КЧР.
Джипинг (доп. плата) к уникальному Лесо-Кяфарскому дольменному городищу.
Возвращение в цивилизацию — посещение Нижнего Архызского городища, лика Христа и Зеленчукской обсерватории.
Прибытие в Архыз.
Отдых.
Архыз
Подъем на канатной дороге курорта Романтик на склон хребта Абишера-Ахуба.
Панорама окрестностей.
Обед.
Джипинг в долину реки София (доп. плата) — прогулка к знаменитым Софийским водопадам.
Возвращение в отель.
Отдых.
Горный Домбай
Переезд в поселок Домбай.
Посещение храма святого Георгия, озера Туманного, осмотр поселка.
Подъем на склон горы Мусса-Ачитара на канатной дороге.
Экскурсия по курортам КМВ
Переезжаем на курорт Кавказские Минеральные воды.
Обзорная экскурсия по городам-курортам, вечером прогулка по Кисловодскому парку.
Размещение в отеле Кисловодска.
Отдых.
Северное Приэльбрусье
Поездка в Северное Приэльбрусье — посещение поляны Эммануэля, минеральных источников, водопада Султан, прогулка по древнему Калиновому мосту.
Панорамы и виды Эльбруса.
Возвращение в отель Кисловодска.
Отъезд
Завтрак, разъезд гостей.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевых домах и гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:
- 79 300 руб. /чел., при группе от 4 человек;
- 237 900 руб. /группа, при группе от 1 до 3 человек.
Варианты проживания
Солнечная
Туристическая деревня «Солнечная» расположилась в лесном массиве у подножия гор Западного Кавказа, на окраине курортного поселения « Каменномостский».
Номерной фонд – 9 двухэтажных эко-коттеджей из оцилиндрованного сруба. Во всех вариантах размещения имеются удобства (душ, с/у), отопление, вентилятор, спутниковое телевидение, Wi-Fi, терраса. Уборка производится постояльцами.
Общая кухня оснащена холодильником, электрическим чайником, микроволновой печью, плитой и посудой. По предварительному заказу возможно комплексное питание. В шаговой доступности несколько продовольственных магазинов, барбекю и мангалы предоставляются платно.
На территории расположены беседки с мангалами возле каждого дома, бесплатная автостоянка с видеонаблюдением, баня на дровах с бассейном, бильярд, волейбольная площадка, пункт проката. Из развлечений доступны пешие и конные прогулки, рафтинг, джипинг, квадроциклы, спортивный инвентарь и велосипеды в аренду. Настольный теннис и волейбол.
В окрестностях поселка уникальный природный ландшафт: водопады, расщелины, каньоны. Главные достопримечательности – Хаджокская долина и карстовые пещеры Духан, Саксофон, Флейта и Даховская. Биосферный заповедник в 35 км. Также здесь расположены памятники истории: древние курганы и дольмены черкесского аула. База организовывает пешие, водные и автомобильные экскурсии. Трансфер.
Рядом протекает река Белая, где водится много видов рыбы, при этом улов в нижнем течении намного богаче из-за наличия плотин. Из трофеев: щука, сом, окунь, налим, карась, голавль, плотва. Охота сезонная, на водоплавающую, степную и полевую дичь, пушных животных и косулю.
В 20 км находятся термальные источники, оказывающие благотворное влияние на сердечно-сосудистую и мочеполовую системы, ЖКТ, ЦНС. Профилактируют заболевания костной ткани. Повышают скорость заживления ран. Снижают стрессовый фон в организме: уходит мигрень, нарушения сна.
Энергетик
Пансионат «Энергетик» находится в поселке Архыз на левом берегу реки Большой Зеленчук. Если Вы ищете спокойствия и умиротворения, то это именно то, что нужно!
Номерной фонд гостиницы составляют светлые номера со всеми необходимыми удобствами.
На территории находится беседка, где можно самостоятельно пожарить шашлык.
Маленькие гости могут проводить время на детской площадке. Для тех, кто приехал на своем автомобиле предусмотрена автостоянка.
Снежинка
Гостиница «Снежинка» находится в Домбае. С 2005 года ей присвоен статус три звезды. К услугам гостей здесь предоставлены: спортивная площадка, сауна с бассейном, прокат горнолыжного инвентаря и бильярдная.
В номерном фонде гостиницы насчитывается 66 просторных и комфортных номеров, поделенных на различные категории. Благодаря этому, отдыхающим будет удобно выбрать наиболее подходящий вариант. Они обустроены современной мебелью, а также телевизором и холодильником. Во всех номерах есть собственная ванная комната. На территории доступно подключение к беспроводной сети Wi-Fi.
Из близлежащих достопримечательностей Вы сможете посетить: озеро Турье, ущелье Алибек и Чучхурский водопад. Расстояние до канатной дороги составляет 267 м, а до лыжной трассы — 3,2 км.
Амира Парк
В Кисловодске на улице Кольцова находится отель «Амира Парк». К услугам гостей предоставляется доступ в интернет и автостоянка.
Номера представлены как одноместные, так и двухместные. Комнаты оснащены шкафом для одежды, мини-холодильником, кондиционером, феном, телевизором, тапочками и халатами.
В отеле имеется кафе, где по утрам сервируются завтраки. На обед и ужин вы сможете заказать блюда местной кухни.
Ближайшие достопримечательности к гостинице: памятник Летят журавли, Историко-краеведческий музей Крепость, Свято-Никольский собор. Аэропорт "Минеральные Воды" расположен на расстоянии 47 км, до железнодорожного вокзала две минуты езды на автомобиле.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице, номера с удобствами
- Трансферы по программе тура
- Трехразовое питание на маршрутах и экскурсиях: питание в день заезда - обед, ужин в день отъезда - завтрак в остальные дни программы - завтрак, обед и ужин
- Входные платы на объекты показа: музей Филицинаводопады Руфабго, Хаджохская теснина Азишская пещераплато Лаго-Накигорячие источники в поселке Тульскомпосещение обсерваторииканатная дорога на курорте РомантикТебердинский заповедникканатная дорога в Домбае - первая очередьэкологический сбор на Джилы-Су
- Музей Филицина
- Водопады Руфабго
- Хаджохская теснина
- Азишская пещера
- Плато Лаго-Наки
- Горячие источники в поселке Тульском
- Посещение обсерватории
- Канатная дорога на курорте Романтик
- Тебердинский заповедник
- Канатная дорога в Домбае - первая очередь
- Экологический сбор на Джилы-Су
- Услуги экскурсовода
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно из г. Минеральные Воды
- Внедорожный трансфер (долина реки Кяфар, долина реки София) - 12 000 руб. /группа до 12 человек (ориентировочно)
- Трансферы вне программы
- Организация трансфера от аэропорта Краснодара к месту начала тура
- Размещение в гостиницах более высокой категории
- Курортный сбор
- Сувенирная продукция
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобный комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве;
- фототехника;
- зонт или плащ;
- панама, крем, очки от солнца;
- фляга для воды;
- аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая есть дополнительная информация по туру?
Место сбора группы: г. Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2. Памятник Ленину около Дома культуры "Железнодорожник".
Возможно:
- организация трансфера от аэропорта Краснодара к месту начала тура;
- размещение в гостиницах более высокой категории за дополнительную плату;
Организатор в праве изменить маршрут движения согласно погодных условий и состояния группы, заменить экскурсии на равнозначные в связи с независящими от организаторов обстоятельствами.
Минимальное количество выкупаемых путевок 1 шт. при групповом заезде, 2 шт. при индивидуальном заезде — заезд считается групповым от 2 человек.
Групповой тур проводится — еженедельно, воскресенье (день заезда) — воскресенье (день отъезда), индивидуальный тур — в любые удобные для Вас даты.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отдыхали вдвоём с ребёнком (14 лет).
Последний раз посещала Сочи до олимпиады 2014.
На шикарной инфраструктуре города и море положительных эмоций от того же кормления чаек (узнала, что летом они на лету булочки ловить не будут) останавливаться не буду. Постараюсь сделать отзыв максимально полезным для туристов.
Итак, путевку по программе покупали через ООО «Большая Страна».
Билеты на ж/д приобретали самостоятельно.
Можно сэкономить и проработать этот же маршрут самостоятельно) Но! Не стоит забывать, что:
- отпуск бывает не так часто, как бы хотелось (и не всегда хочется заморачиваться);
- стоит позаботиться о бронировании номеров заранее, особенно в летний период.
Проживание в рамках предложенной программы было выбрано в отеле «Гринн Хоста» 3 *.
Сразу обращу внимание, что отель находится на вокзале именно в шаговой доступности. Прям 2 минуты пешком, не на машине.
Считаю, что нужно это оговорить в программе, что поможет сэкономить туристам 252 рубля на такси)) и уж точно не стоит предлагать платный трансфер вокзал-гостиница!
Про отель можно почитать на официальном сайте. Расположение замечательное: море, рынок, кафешки - все рядом.
Мы были не в сезон. Бассейн есть маленький, но есть)
Номер был нас на 3 этаже (сначала 326, потом 319).
Замена номера осуществлена в связи с поломкой душа сразу.
Полотенца меняли каждый день, постельное белье 1 раз в 3 дня.
Фен слабенький, но сушит))
Кулер в другой стороне этажа у нас был, но милая девушка горничная нам сразу принесла 5 литров воды в номер (что несомненно удобно).
Отмечу, что в отеле к открытию сезона, начались ремонтные работы (замена ламината).
Нам не удобств при отдыхе не доставляли (т. к. мы были постоянно на экскурсиях).
Звукоизоляцию плохая (ощутили в первый день), но нам повезло соседние номера освободились и было тихо.
Вид из окна, либо на бассейн, либо на соседнее здание (ничего примечательного).
Завтраки нам не понравились, но тут дело вкуса.
Если приходить к 8.00 еда тёплая, если ближе к 9.30 все холодное.
По ассортименту стандарт: яйца варенные, нарезка (сыр, колбаса, ветчина), апельсины и яблоки, был омлет или запеканка творожная, встречалась гречка с сосисками, рис с рыбой тушенной, были мясные биточки (не понравились совсем), какая-то каша, хлопья, капуста с сосисками. В разные дни по разному.
Ассортимент вроде и ок для 3*, но приготовлено не вкусно (это наше мнение).
Было бы здорово, если бы:
все было тёплое;
были бы блинчики, оладики, сырники (вкусные).
Соответственно обеды и ужины мы в кафе отеля не брали.
Где было вкусно?
Заведение «Лось Лосось». У них классная солянка, пицца очень хорошая, паста с мидиями, салатики, лимонады и коктейли. Обслуживание тоже понравилось.
Ещё понравился ресторан «Удача плюс». Тут по-дороже, но оно того стоит.
Шикарная кастрюля с мидиями и сыром (их там реально много и вдвоём можно наесться). Взрослый комплект от шеф-повара). Брали разное горячее, коктейли, вкусно все. Забирали, что не доедали на завтрак))
А ещё ларёчек с кофе рекомендую (возле остановки «Аквамарин». Не далеко от «Лось-лосось». Там очень душевный мальчик работает и девочка тоже милая (очень дельные советы по отдыху дают: куда сходить, как доехать и что посетить). Кофе и горячий шоколад брали у них, отличный. Где-то ещё даже не пробовали, т. к. кадры решают все))
Что рекомендовала бы отелю: -включите стоимость тапок (50 р) в цену номера. И пусть тапочки мирно ожидают в номере своих постояльцев. А то смешно и неудобно получается, поднявшись в номер на 3 этаж с чемоданами без лифта бежать на 1 этаж покупать тапочки (их в номер не приносят);
-освежитель воздуха в туалет я попросила (оказалось не предусмотрен). Почему? Предоставляйте по запросу хотя бы.
Это же мелочи, но они нужны для комфорта.
И запаситесь халатами. Почему человек проживая в «стандарте» не может взять в аренду за доп. плату халат?
Теперь про саму экскурсионную программу.
Здесь нам повезло.
По факту у нас были индивидуальные экскурсии на кроссовере с шикарным специалистом и владелицей тур-фирмы (принимающая сторона) Анной.
Время выезда согласовывалось заранее, маршрут также корректировался по нашему желанию.
Получали много интересной и познавательной информации и фактов каждый день.
Эмоции самые положительные.
Вместе с тем, сама программа, которую я приобретала, нуждается в корректировки.
Поясню по дням.
1 день- все соответствует заявленному;
2 день - гора Ахун закрыта на реконструкцию. Главная достопримечательность на этой горе - отлично сделанный туалет)
Есть колесо обозрения, но в туманную погоду вида нет.
Понравилась Мацестинская долина, источник, водопады на реке Змейка и пикник, организованный Анной)
3 день - здесь какая-то неразбериха вышла.
Мне, как туристу, хочется ясности и понимания за что я плачу, и что я покупаю.
Наше пребывание совпало с ВМФ 2024 - грандиозное событие!
Сразу отмечу, что в Олимпийский парк мы с Анной попали 08.03 (посещение было ограничено с 28.02 по 07.03). Изначально обсудили возможность переноса.
Но! О таких вещах нужно предупреждать туристов при продаже путевки! Нас могли туда и не пустить!
Про парк расскажу чуть позже.
Про экскурсию на Красную поляну.
На кануне нам в мессенджер была сброшена квитанция выданная ООО «Анастасия» в наименовании услуги указана «Роза Хутор». Также выданы по 600 рублей на человека, как я поняла на оплату комплексного обеда.
В составе группы нас повезли на экскурсию. Экскурсовод-водитель мужчина, не пояснил, что мы подниматься на подъёмниках будем на курорте «Красная поляна», а не на «Роза Хутор».
Предварительно мы не посетили:
-водопад «Девичьи слёзы»;
-пасеку (была просто дегустация мёда возле кафе, где мы питались), но посетили какую-то эко-ферму, на которой производят косметику;
-дольменный комплекс.
Но не посещение этих объектов меня не сильно расстроило, хотя я за них и заплатила!
Очень хотелось увидеть заявленную в программе Олимпийскую деревню, понять что же такое и где она Олимпийская набережная, и почему же мы поднялись в итоге на «Красную поляну», а не на «Розу Хутор».
Про обеды отдельная история.
Комплексные обеды на маршруте не предусмотрены. Питание по меню. По ценам, которые указаны в меню (при наличии 600 р. на человека) возможно купить только первое блюдо, но ни как не заявленный обед.
Фото меню, кафе, чека (с указанием потраченной по итогу суммы) готова предоставить в подтверждение.
И странно для меня ещё то, что экскурсовод не знает стоимость скипассов (хотел, чтобы я за ребёнка 14 лет, платила, как за взрослого, хотя везде указано, что скидки распространяются до 14 лет включительно).
С Анной связалась для уточнения вопроса, почему меня привезли не туда, куда продали путевку.
Пояснили, что изменения маршрута произведено из-за форс-мажора (каких-то соревнований).
Отмечу, что соревнования, если таковые имели место быть (не проверяла) не являются форс-мажором, и господа, а как насчёт того, чтобы предупредить туристов?!
Вопросы только по этому дню, проведённому без Анны.
Отмечу, уж не знаю планировалось или нет, после нашего с Анной разговора нашу группу повезли в Роза Долину.
Но сфотографироваться возле Олимпийских колец горной Олимпийской деревни и увидеть аллею флагов, о которых я сейчас узнаю из интернета, нам так и не довелось.
Хотя самые большие ожидания были как-раз от этой экскурсии.
Думаю, что стоит подумать о возможности пересчета конкретно этого экскурсионного дня, т. к. заявленное и полученное не соответствует.
А главной целью, я так думаю, для любого тур-оператора является довольный турист)
4 день - свободный.
Посетили Skypark (остались очень довольны), так что рекомендуем для посещения.
Туристам также можно предлагать транспорт (мы пользовались услугами сторонней компании, с которой работает отель).
5 день - парк «Южные ворота» понравился.
Красивые растения и интересная подача материала. Сделали много фотографий к весеннему празднику.
На обед было блюдо под названием «сувлаки» и чай.
По вкусу нормально, но мне сочности не хватило)
После обеда отправились на прогулку по Тисосамшитовой роще.
Все очень достойно и познавательно. Единственное в летний период, по-моему мнению, будет перебор с посещением экосистем в один день).
Развалины старой Генуэстской крепости не видели, но если честно, нам они уже и не нужны были. И без того программа на день очень насыщенная.
5 - день.
Посещение храмов.
Здесь отдельное спасибо Анне за гибкость и ориентированность на туриста.
Мы оговорили какие храмы хотим посетить, получили разноплановую информацию (и по архитектуре, и сказания…).
Вкусно покушали хинкали и хачапури, попили чай.
И апофеозом экскурсии стало посещение Олимпийского парка, который открыли для посещения 08.03.
Для меня это самые яркие впечатления - прикоснуться к такому масштабному событию, как Всемирный фестиваль молодежи 2024!
Увидеть, пусть хоть уже в стадии разбора, павильоны участников, различные инсталляции, в т. ч. павильон свой любимой Белгородской области)
Я бы экскурсию в Олимпийский парк вынесла в отдельный день программы (прогулка по набережной, рассказы про олимпийскую деревню, посещение Сочи-парка, фонтаны (я так поняла есть какое-то шоу))
А так микс храмы - Олимпийский парк получился очень даже ничего))
Подводя итог, отмечу, что программа «Сочинский эксклюзив» мне понравилась. Что нуждается в доработке также отметила.
Как и везде кадры решают все!
Нам повезло и с индивидуальными экскурсиями, и с профессиональным гидом.
Поэтому «Сочинский эксклюзив», действительно стал для меня эксклюзивом!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!