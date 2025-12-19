Мои заказы

Новый год в Архызе: деревянный коттедж, баня и много снега (тур из Краснодара)

Отдохнуть в горах, погулять по Тебердинскому заповеднику, увидеть Аланское городище и Лик Христа
Отправимся прямиком в зимнюю сказку — заснеженный Архыз.

Тут вас ждут уютные номера с видом на горы, а 1-го января — ещё и жаркая банька, из которой самые смелые могут прыгнуть
читать дальше

в сугроб.

В Новый год на склонах много Дедов Морозов и Снегурочек, мчащихся под весёлую музыку, — вы можете присоединиться к ним на лыжах, сноуборде, ватрушке, санках.

Или подобрать любую другую активность, согреться в термальных источниках, покататься на лошадях — ассортимент развлечений на курорте огромен.

Запланирована и небольшая экскурсионная программа: на скале мы увидим Лик Христа, погуляем по заповедной Теберде и древнему поселению аланов. Будет здорово, поехали с нами!

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+.

Программа тура по дням

1 день

Лик Христа, сувенирный рынок, катание в Архызе

Ранним утром отправляемся из Краснодара. По пути заедем к наскальному изображению Лика Христа, на сувенирный рынок, пообедаем. По прибытии в Архыз заселяемся в номера и следуем на горнолыжный курорт. Только представьте: новогодняя музыка, Деды Морозы и Снегурочки на склонах, согревающий глинтвейн — будет весело! А вечером — главный праздник зимы в уютном отеле, кафе или на площади.

2 день

День на склонах или зимние активности

До полудня отсыпаемся, неспеша завтракаем, отдыхаем. Потом программа на выбор. Желающих провести день на склонах доставим на горнолыжный курорт. С остальными на снегоходах или квадрогигантах едем к Белому водопаду, катаемся на санках и бананах, играем в снежки (прокат — за отдельную плату). А вечером греемся в жаркой бане — что ещё нужно для идеальной зимы?

3 день

Тебердинский заповедник, Аланское городище

Освободить номера необходимо до 12:00. Напоследок погуляем по Тебердинскому заповеднику, посетим Аланское городище, пообедаем в национальном кафе. Желающие за доплату смогут покататься верхом на лошадях, искупаться в термальных источниках. Ночью вернёмся в Краснодар.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении33 000 ₽
За одного при 3-местном размещении31 000 ₽
За одного при 4-местном размещении29 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Опытные сопровождающие
  • Входной билет в Аланское городище
  • Баня
  • Фото и видео
  • Новогодние подарки, сувениры
  • Скидки на прокат снаряжения и экипировки
  • Любовь и забота организаторов
Что не входит в цену
  • Проезд до/от места старта/финиша
  • Обеды, ужины
  • Активности по желанию:
  • Термальные источники - 500 ₽
  • Снегоход на двоих - от 4000 ₽
  • Квадрогигант на троих - от 6000 ₽
  • Конная прогулка - от 1000 ₽
  • Прокат снаряжения - от 1000 ₽
  • Канатная дорога - от 1800 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар, ул. Дзержинского, 97 (Троллейбусное депо №1) в 4:00 / ул. Головатого, 313 (ТЦ "Галерея") в 4:15 / ул. Мачуги, 2 (гипермаркет "Окей") в 4:35
Завершение: Краснодар, 22:00-23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Краснодаре
Мы — команда профессионалов, готовых сделать ваше путешествие незабываемым и уникальным. Мы предлагаем широкий выбор туров по всей России, от величественных гор Кавказа до захватывающих экскурсий по историческим достопримечательностям. Наша фирма
читать дальше

заботится о каждой детали вашего путешествия, чтобы вы могли насладиться каждым моментом беззаботно. Наши опытные гиды и менеджеры помогут вам выбрать идеальное путешествие, а партнёры обеспечат вас комфортным проживанием и увлекательными экскурсиями. Доверьте свой отдых нам, и мы сделаем всё возможное, чтобы ваше путешествие стало незабываемым приключением, наполненным яркими впечатлениями и радостью от новых открытий!

