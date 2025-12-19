Новый год в Архызе: деревянный коттедж, баня и много снега (тур из Краснодара)
Отдохнуть в горах, погулять по Тебердинскому заповеднику, увидеть Аланское городище и Лик Христа
Отправимся прямиком в зимнюю сказку — заснеженный Архыз.
Тут вас ждут уютные номера с видом на горы, а 1-го января — ещё и жаркая банька, из которой самые смелые могут прыгнуть читать дальше
в сугроб.
В Новый год на склонах много Дедов Морозов и Снегурочек, мчащихся под весёлую музыку, — вы можете присоединиться к ним на лыжах, сноуборде, ватрушке, санках.
Или подобрать любую другую активность, согреться в термальных источниках, покататься на лошадях — ассортимент развлечений на курорте огромен.
Запланирована и небольшая экскурсионная программа: на скале мы увидим Лик Христа, погуляем по заповедной Теберде и древнему поселению аланов. Будет здорово, поехали с нами!
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+.
Программа тура по дням
1 день
Лик Христа, сувенирный рынок, катание в Архызе
Ранним утром отправляемся из Краснодара. По пути заедем к наскальному изображению Лика Христа, на сувенирный рынок, пообедаем. По прибытии в Архыз заселяемся в номера и следуем на горнолыжный курорт. Только представьте: новогодняя музыка, Деды Морозы и Снегурочки на склонах, согревающий глинтвейн — будет весело! А вечером — главный праздник зимы в уютном отеле, кафе или на площади.
2 день
День на склонах или зимние активности
До полудня отсыпаемся, неспеша завтракаем, отдыхаем. Потом программа на выбор. Желающих провести день на склонах доставим на горнолыжный курорт. С остальными на снегоходах или квадрогигантах едем к Белому водопаду, катаемся на санках и бананах, играем в снежки (прокат — за отдельную плату). А вечером греемся в жаркой бане — что ещё нужно для идеальной зимы?
3 день
Тебердинский заповедник, Аланское городище
Освободить номера необходимо до 12:00. Напоследок погуляем по Тебердинскому заповеднику, посетим Аланское городище, пообедаем в национальном кафе. Желающие за доплату смогут покататься верхом на лошадях, искупаться в термальных источниках. Ночью вернёмся в Краснодар.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
33 000 ₽
За одного при 3-местном размещении
31 000 ₽
За одного при 4-местном размещении
29 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Все трансферы по маршруту
Опытные сопровождающие
Входной билет в Аланское городище
Баня
Фото и видео
Новогодние подарки, сувениры
Скидки на прокат снаряжения и экипировки
Любовь и забота организаторов
Что не входит в цену
Проезд до/от места старта/финиша
Обеды, ужины
Активности по желанию:
Термальные источники - 500 ₽
Снегоход на двоих - от 4000 ₽
Квадрогигант на троих - от 6000 ₽
Конная прогулка - от 1000 ₽
Прокат снаряжения - от 1000 ₽
Канатная дорога - от 1800 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар, ул. Дзержинского, 97 (Троллейбусное депо №1) в 4:00 / ул. Головатого, 313 (ТЦ "Галерея") в 4:15 / ул. Мачуги, 2 (гипермаркет "Окей") в 4:35
Завершение: Краснодар, 22:00-23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Краснодаре
Мы — команда профессионалов, готовых сделать ваше путешествие незабываемым и уникальным.
Мы предлагаем широкий выбор туров по всей России, от величественных гор Кавказа до захватывающих экскурсий по историческим достопримечательностям. Наша фирма читать дальше
заботится о каждой детали вашего путешествия, чтобы вы могли насладиться каждым моментом беззаботно.
Наши опытные гиды и менеджеры помогут вам выбрать идеальное путешествие, а партнёры обеспечат вас комфортным проживанием и увлекательными экскурсиями.
Доверьте свой отдых нам, и мы сделаем всё возможное, чтобы ваше путешествие стало незабываемым приключением, наполненным яркими впечатлениями и радостью от новых открытий!