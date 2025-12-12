Мои заказы

Новый год в Архызе: деревянный коттедж, баня и много снега (тур из Краснодара)
На машине
3 дня
Отдохнуть в горах, погулять по Тебердинскому заповеднику, увидеть Аланское городище и Лик Христа
Начало: Краснодар, ул. Дзержинского, 97 (Троллейбусное деп...
31 дек в 04:00
33 000 ₽ за человека
Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией
На машине
4 дня
Посетить парк Галицкого и шато в стиле Версаля, отдохнуть в Адыгее и у моря, съездить в Горячий Ключ
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
18 дек в 14:00
45 300 ₽ за человека
Поход на Большой Тхач
Пешая
7 дней
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятни...
26 апр в 09:00
3 мая в 09:00
31 300 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Лаго-Наки
  2. Водопады Руфабго
  3. Хаджохская теснина
  4. Улица Красная
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Стадион Краснодар
  7. Гуамское ущелье
  8. Майкоп
  9. Скала Петушок
  10. Дантово ущелье
Сколько стоит тур в Краснодаре в декабре 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Бюджетные туры" можно забронировать 3 тура от 31 300 до 45 300.
