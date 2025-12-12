Новый год в Архызе: деревянный коттедж, баня и много снега (тур из Краснодара)
Отдохнуть в горах, погулять по Тебердинскому заповеднику, увидеть Аланское городище и Лик Христа
Начало: Краснодар, ул. Дзержинского, 97 (Троллейбусное деп...
31 дек в 04:00
33 000 ₽ за человека
Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией
Посетить парк Галицкого и шато в стиле Версаля, отдохнуть в Адыгее и у моря, съездить в Горячий Ключ
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
18 дек в 14:00
45 300 ₽ за человека
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятни...
26 апр в 09:00
3 мая в 09:00
31 300 ₽ за человека
